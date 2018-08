/ / Piden a Cambiemos que se hagan cargo de las carencias que sufren los sanguillerminos

El partido Nuevo Encuentro a través de una carta abierta piden a los referentes locales de Cambiemos que se hagan cargo del impacto que genera sobre la comunidad de San Guillermo la política del gobierno nacional.

“Parece que los referentes locales del PRO y de Cambiemos no hubieran sido y son parte de esta propuesta de gobierno”, plantea en el primer párrafo la carta, dirigida no solo a los concejales de Cambiemos, sino también a funcionarios departamentales y provinciales que apoyaron públicamente a Macri. “Podemos entender que los representantes locales carecen de tanto de conocimiento como de formación política, pero los segundos, en cambio, vienen de tradición radical, son funcionarios desde hace años y se encargaron de pisotear no solo los principios fundacionales de ese respetable partido popular sino que traicionaron a su principal referente el Dr. Raúl Alfonsín a quién paradójicamente le rindieron un merecido homenaje en nuestra localidad. Alfonsín repetía hasta el cansancio que la derecha es el límite, que Macri era un límite”.

Prosigue: “Resulta que nuestros referentes locales de Cambiemos muestran sólo honestidad de cabotaje. Cuestionan lo incuestionable al sospechar sobre el manejo de fondos a un intendente que en sus 12 años de gestión de los recursos siempre se destacó por su honestidad, pero no dudan en sumarse a un partido que tenía como referente provincial a un cómico hoy impedido de actuar en política por no poder justificar el uso de fondos de campaña”.

“Estos Concejales que como ya lo dijimos priorizaron un sueldo a la función pública, a la que además no honran con la estatura de sus proyectos (la mayoría de sus propuestas son minutas al Ejecutivo). Son los que hacen gala de su preocupante disociación/dicotomía. Por un lado avalan el proceder de un gobierno que destruye conquistas, salarios, instituciones como el Pami, sacándoles los remedios a jubilados, vaciando el Anses, y por el otro se muestran preocupados por traer el camión del Anses para que ante la brutal demanda asista a 30 personas por viaje.

“Convalidan los tarifazos, la pérdida del valor adquisitivo de sueldos, jubilaciones y AUH, pero traen una vez la garrafa social. ¿No era que iban a eliminar todos los subsidios a los vagos? La garrafa social no era una de las tantas propuestas kirchneristas que había que eliminar para dejar de alimentar vagos? ¿Qué pasó Cambiemos, se volvieron populares? ¿Qué pasó con el Programa Progresar? ¿Cuántos chicos de nuestra comunidad ya no pudieron ni siquiera inscribirse? ¿Qué pasó con la profesional que dijeron se iba a incorporar al Pami? ¿Ya comenzó a trabajar? ¿Si están recortando todas las coberturas de Pami, qué puede hacer una profesional por nuestros viejos si no tiene con qué ayudarlos?”

Al pedir que los referentes locales de Cambiemos se hagan cargo que representan la propuesta neoliberal que impacta directamente sobre la comunidad, concluye la carta abierta destacando que es su responsabilidad “señalar que hay referentes locales del proyecto neoliberal / conservador responsable de las angustias y carencias que tanto daño hacen a muchos de los sanguillerminos”, sostiene Nuevo Encuentro

