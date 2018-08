/ / / San Guillermo: Concejales de la oposición cuestionaron una compra que no habría existido

El municipio habría solicitado presupuestos a tres comercios por materiales de construcción con la finalidad de conocer valores para la ejecución de un plan habitacional, lo que totalizarían algo más de un millón de pesos. Esta solicitud habría sido utilizada por los concejales de Cambiemos para salir a cuestionar la falta de un llamado a licitación pública y los concejales del Frente Progresista habrían cuestionado la compra a un comercio que contaría solo con una oficina con un empleado en la ciudad, ya que su sede se encuentra en otra población.

Ante las declaraciones realizadas a través de la televisora de la cooperativa de San Guillermo por la concejal Romina López, el intendente Daniel Martina, aseguró “están totalmente equivocados siguen en campaña, si yo no compre por un millón de pesos. No compre nada, pedí precio de algunos rubros para hacer nueve viviendas”

Por otra parte explicó que se hizo un pedido de presupuesto estimativo, lo que todo el material sumaria un millón de pesos, pero no fue comprado, para ese plan de viviendas hasta el momento se gastó “algo más de 200 mil pesos”.

“Creen que soy pavo que no conozco estos temas, salieron a los medios porque los concejales López y Doro tienen que renovar la banca el año que viene. Que abran bien los ojos, si quieren explicaciones que vengan ellos, no tengo nada que explicar porque no compre por ese monto” subrayó Martina

En relación a los cuestionamientos del concejal Pablo Doro en relación a la falta de entrega de copia de los presupuestos, sostuvo el intendente que nunca le pidió esa documentación y al mismo tiempo dijo que la tiene disponible.

“No entiendo como un comercio que tiene flete porque viene de otro lugar, le gana en los precios, eso no es culpa de la comuna, a Campra le compramos millones de pesos en materiales, ahora porque pierde con los precios orientativos hace un escándalo” dijo Daniel Martina quien al mismo tiempo informó a la comunidad que no compro por ese monto de mercadería, como así también indicó que no va a comprar por esa cifra si no hace una licitación como está establecido, "no soy pavo" concluyó

Concejales de Cambiemos y del Frente Progresista, Cívico y Social, salieron a instalar sospechas ante la comunidad con una supuesta compra por un millón de pesos que nunca se habría concretado. Se trata de un mecanismo implementado en todo el país por Cambiemos, donde en cada lugar en que no pueden acceder por las urnas al Departamento Ejecutivo realizan denuncias con el propósito de instalar la idea de corrupción para atemorizar a la comunidad.