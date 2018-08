/ / / / Santa Fe continuará con el protocolo de abortos no punibles

Durante las 16 horas que duró la sesión sobre la legalización del aborto en el Senado de la Nación, muchos expositores a favor del proyecto hicieron hincapié en el correcto funcionamiento del protocolo de abortos no punibles en la provincia de Santa Fe.

El fin de semana, antes de que comience la discusión en la Cámara Alta, la ministra de Salud de Santa Fe, Andrea Uboldi, lanzó un comunicado informando que el gobierno provincial garantiza a las mujeres el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) mediante un protocolo vigente desde el año 2012. Esto generó, entre los resultados positivos, que Rosario tenga tasa cero de mortalidad materna por aborto y que en toda la provincia esa tasa sea de apenas el 1,1% en 2017. Durante el primer semestre, realizaron 450 interrupciones legales de embarazo de manera ambulatoria, que fueron resueltas en el primer nivel de atención.

Otras fuentes consultadas aseguraron que el trabajo que se da en la Provincia de Santa Fe, no es más que el protocolo nacional, y las ordenanzas municipales que están de acuerdo con este protocolo e incluso el Ministerio de Salud de la provincia. Pero también es importante aclara que lo que se hace no es más que cumplir con la ley actual de interrupción legal del embarazo por causales. No es un protocolo diferente, sino se estaría haciendo algo que está por fuera de la ley.

La razón por la cual la aplicación del protocolo en Santa Fe se toma como ejemplo, tiene que ver con que gran parte del país no lo hace. Aunque a las provincias a través del fallo FAL se las exhortó a asumir protocolos que den cumplimiento al artículo 86 del código penal con la interpretación que hizo en su momento este fallo acerca de la violación y reafirmando la constitucionalidad, lo que sigue es que se hagan protocolos para que se lleve adelante esto. Hay nueve provincias en las que funciona este protocolo y en el resto tienen algún protocolo que desvirtúa FAL o no tienen nada.

Muchos se preguntaron en las últimas horas como se aplica el “Protocolo ILE” en la Provincia de Santa Fe, siendo Rosario la ciudad pionera, y la respuesta es que aquellas mujeres que necesiten acceder a un aborto no punible -por ejemplo, en casos de violación-, la Corte Suprema de Justicia estableció la presentación de la declaración jurada de la mujer o la radicación de la denuncia del hecho.

Los resultados de implementar este protocolo son muy positivos, ya que la mortalidad por aborto es de cero en Rosario y de un mínimo porcentaje en el territorio santafesino, pero además desaparecieron las complicaciones serias en las que la mujer moría o quedaba con secuelas terribles.





Santa Fe además produce pastillas de misoprostol para hacer abortos seguros y ambulatorios

Un laboratorio del Estado provincial tendrá listo un lote para diciembre de este año. Será una opción a la marca disponible en la actualidad.

El gobierno de Santa Fe comenzó en marzo la producción de pastillas de misoprostol, la droga para hacer abortos químicos seguros y ambulatorios. El primer lote estaría listo para el público en diciembre de este año.

La producción de las pastillas está a cargo del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (LIF) de Santa Fe, desde donde aseguraron que cada caja tuvo un costo del 10% del valor de una de la marca disponible en nuestro país.

En la actualidad se comercializa en nuestro país un producto del laboratorio Betacon el nombre de Oxaprost, una mezcla de misoprostol y diclofenac que tiene un valor de $3300 y por lo tanto puede ser prohibitivo por motivos económicos.

Para 2019 podría haber un lote de 100 mil comprimidos repartido en los centros médicos de Santa Fe en su presentación de blíster de 4 pastillas.

“La fabricación tuvo muy buena repercusión en otras provincias, no sólo por ser una producción pública sino porque hoy la droga sola no existe en Argentina”, explicaron desde el Gobierno de Santa Fe. Además detallaron que será la primera vez que se podrá tener un medicamento adecuado para la interrupción voluntaria del embarazo (ILE) y para muchos tratamientos ginecológicos”

Jorge Stettler, integrante del directorio del laboratorio público santafesino donde se fabricó la primera partida, enumeró que la droga se puede usar para un aborto retenido, para tratamientos en el cuello del útero o para parar hemorragias pospartos.





