/ / / Comerciantes y vecinos enojados: El gobierno de Morteros corta las calles para exhibirse

El corte de calles para exhibir maquinarias municipales genera enojo en sectores de la población que pretenden que se respete la libre circulación.

Durante la mañana del sábado comerciantes de la zona céntrica se comunicaron con nuestra redacción para pedir que se visibilice una inoperante acción de las autoridades municipales que cortaron la circulación por Bv. Illia entre Bv. 25 de Mayo y Marconi y la calle Marconi en el sector que cruza el predio del ferrocarril. Esta medida obligaba a los automovilista que se encontraban de manera repentina con el corte a desviar hacia barrio Urquiza o tomando por Bv. 25 de Mayo en busca de alguna salida para poder retomar el circuito para llegar a destino.

En épocas de escases de ventas el municipio nos corre los clientes, no deja que circulen libremente por el centro para que miremos las maquinas que hacen mucho tiempo que están dando vuelta, ni siquiera se trata de maquinaria nueva, un sin sentido total, expresó uno de los comerciantes ubicados frente al predio del ferrocarril.

Estos del PRO cuando los trabajadores cortan las calles para reclamar los derechos que ellos mismos le quitan ponen el grito en el cielo, pero para llamar la atención para justificar que no están haciendo nada en Morteros, cortan la calle. Se creen que son los amos y señores de la vida de la gente, muy ofuscado comentó un vecino que se encontraba en el lugar cuando nos acercamos a registrar el hecho denunciado por comerciantes.

Pasajeros que deben abonar más dinero por un recorrido que no tenían previsto realizar en un remis, comerciantes que pierden ventas por sacar de circuito a los vehículos, mientras los riesgos de accidentes se incrementan como consecuencia de la impunidad para motociclistas y ciclistas que circulan en contra mano.

El abarrotamiento por calle Marconi entre Bv. El Libertador y España como consecuencia de los cambios en la circulación por Bv. 25 de Mayo, el no permitir salir de la mencionada arteria, las maquinas que en cualquier momento sin avisos previos cortan la circulación en cualquier horario para cargar cuatro hojas, los cortes sin ordenamiento de transito para realizar bacheos, la obstrucción por la colocación de semáforos cada dos cuadras son todas medidas que no aportan demasiada para no decir absolutamente nada para el ordenamiento del tránsito, pero atentan contra la actividad comercial que diariamente viene sufriendo estrepitosas caídas como consecuencia en nuestra región además de la crisis nacional por la falta de políticas activas en defensa de la lechería.

El corte de calle denunciado por los vecinos fue realizado en la tardía celebración del día del niño y el festejo de la primavera para exhibir las maquinas que la población ve, cuando están cumpliendo con la función de gobierno que es prestar los servicios.

No podrían haber exhibido las maquinas colocándolas en el amplio terreno del ferrocarril en lugar de generar molestias a los vecinos. Llamar la atención y provocar enojo en la población generando dificultades en el transito son decisiones propias de los gobiernos que son incapaces de resolver los problemas que vive la ciudadanía.





El debate de los vecinos en las redes

Además el tema se debatió en redes sociales en la que un vecino expresa. “En morteros, se festeja el día del niño, el del estudiante y el de la primavera en un solo festejo en un lugar hermoso como es el ferrocarril pero el festejo parece que es una propaganda política para mostrar que están haciendo. Todos los días 15 mujeres que cobran 1700 pesos por barrer calles tienen que además repartir la "revistita de los mil dias" (sueldos y revista q se paga con nuestros impuestos) pero la revistita no les alcanzó hoy cortaron la calle y estacionaron la maquinaria para exhibirla. Pregunto y si en vez de esta estupidez nos muestran ¿qué hacen arreglando las calles? Recolectando la basura correctamente? ¿Atendiendo bien en el hospital? ¿Haciendo cosas y no solo propaganda porque se dan cuenta que pasaron casi 4 años y no hicieron nada? No usen la fiesta de los jóvenes y de los niños para hacer propaganda. Los vecinos no somos estúpidos”

A este comentario se suma otra vecino selalando: “El año que entra lo tenemos que demostrar en las urnas. Basta de la tomada de pelo, basta de calles rotas, basta de espacios verdes abandonados, basta de administración denunciada por malversación de fondos.

Una mujer manifiesta que hace un año que lucha por el cordón cuneta y encima esta pago. Si la fiesta es de los chicos, es para los chicos, no del municipio.

Otro de los vecinos que participaron de la conversación al indicar que deberían los ciudadanos empezar haciendo, expresa “siempre sacando mano a alguien, yo no defiendo a nadie pero así está la Argentina también

En el mismos sentido otra vecina señaló “Vi que usaron el regador para tirarle agua a los chicos!, perfecto, ahora si les sobró un poquito de agua que la lleven a calle Alberdi, que se olvidaron que tienen que pasar a regar!

