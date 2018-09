/ / Corrupción en la Municipalidad de Morteros: La fiscalía desmintió a Bría y libró oficio solicitando documentación

Libró un oficio solicitando documentación el fiscal Alejandro Acuña y desmintió al intendente José Bría que había dicho a la sociedad que se presentó espontáneamente, tras la denuncia presentada por el miembro del Tribunal de Cuentas Horacio Pastore por el cobro de sobre sueldos.

La Fiscalía de Instrucción de Morteros libró un oficio solicitando documentación que se considera útil para “tratar de acreditar los extremos de esta denuncia” explicó en declaraciones a algunos medios de comunicación el fiscal de instrucción Alejandro Acuña, quien tiene a su cargo la investigación por el cobro de sueldos por parte del intendente José Bría y el vice intendente Javier Nari

El intendente José Bría fiel a su estilo intentó ganar tiempo ante la opinión pública, diciéndoles que se había presentado espontáneamente ante la justicia y había puesto a disposición todo lo que necesitan para investigar, lo que termino siendo solo una cuestión discursiva al ser desmentido por el fiscal que indicó no tuvieron ningún contacto con las autoridades municipales, justificando que "No es una obligación que se presenten espontáneamente, es un derecho de cualquier persona que considera que está siendo investigada, a los fines de su defensa. Es más un tema jurídico y técnico más que de prueba fáctica” manifestó Acuña al asegurar que no se presentaron espontáneamente.

El oficio librado busca obtener la documentación necesaria en el marco de la investigación a los fines de determinar si existe configuración de algún delito cometido por el intendente y el vice intendente con los fondos públicos.

En la misma conferencia confirmó la presentación de la denuncia por parte del Tribuno de cuentas Horacio Pastore solicitando se determine si se cometió delitos con el cobro de los sobre sueldos





La denuncia

El intendente Jose Bría, el vice intendente Javier Nari y el ex secretario de Economia y Finanzas, Marcelo Brandolini fueron denunciados por defraudación a la administración pública y peculado por el miembro del Tribunal de Cuentas, Horacio Pastore.

La denuncia penal está vinculada al cobro de sobre sueldos en concepto de gastos y uso de vehículo particular, otorgado por decreto sin autorización por parte del Concejo Deliberante, lo que habrían seguido haciendo hasta la actualidad tras la compra de un auto 0 km por parte del municipio, al que no le estarían realizando las retenciones correspondientes a aportes, por lo que podrían estar cometiendo otro delito expresa en la denuncia, además de generar un endeudamiento al municipio, acota.

