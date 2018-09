/ / Cuerpos y huellas de septiembre

Por Carlos Del Frade

(APe).- -Las armas caseras no dejan huellas en los proyectiles ni en los cascos y hemos secuestrado muchas ‘tumberas’ tras el intento de saqueo, pero no se puede determinar de cuál provino el disparo que mató a Ismael mediante el análisis del elemento que se le extrajo al niño – dijo el fiscal Marcelo Soto que investiga el asesinato de Ismael Ramírez, de solamente trece años, en Roque Sáenz Peña, cuando junto a su hermano miraban cómo le negaban a la gente la comida que le habían prometido. No era ningún saqueo, aunque el fiscal diga otra cosa. Pero es necesario reparar en parte de su frase: “las armas caseras no dejan huellas”.