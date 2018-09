/ / Juan Martín Guevara: La huella imborrable del Che

Por Gabriel Russo y Laura Donofrio.

El intercambio radial con el hermano menor del Che, confirma la huella imborrable que dejó no solo en su memoria, sino en la de varias generaciones, el argentino que se convirtió en un emblema del internacionalismo y la solidaridad con los pueblos oprimidos. Juan Martín, aclara algunos mitos que rodearon la figura del hermano y reafirma el pensamiento marxista -leninista que condujo su actuar.





¿Martín, igual que tu hijo?





Sí, lo que pasa es que ambos nos llamamos Martín. Y como la confusión fue creciendo y poniéndose brava, yo empecé a ser llamado Juan Martín..





¿Igual tu hijo piensa exactamente igual que vos, es periodista?





El publica, tiene un Blog, escribió un libro y hace su trabajo periodístico.





¿Cuántos años tenías cuando el Che murió?





Yo tenía 24 años.





¿Tuviste problemas por ser el hermano del Che, después de su muerte?





No, ya desde el momento en que él empezó a ser el Che, yo pasé a ser mucho más el hermano del Che, que Juan Martín. En cualquier lugar que voy y si dice que soy hermano del Che, ahí me miran de arriba abajo, por supuesto que dicen que no, cómo puede ser…como que el Che no podía tener un hermano…





Pasó mucho tiempo y parece de ficción..





Sí es algo que está muy arriba, muy allá.





¿Sobre la personalidad y el pensamiento del Che?





No hay nadie que no tenga idea de quién es el Che. El mundo entero (lo conoce) he estado en muchos países.





Lo que muchos no saben es que era argentino, creen que era cubano…





Siempre hablo de la argentinidad de él, nunca dejó de ser argentino, a pesar de que ya hablaba con una tonada medio caribeña, pero en todo nos representaba.





¿El Che es el emblema de la izquierda en la Argentina, por lo menos, pero tengo la duda si era de izquierda, o era nacionalista, o anarquista, qué era?





En primer lugar lo que habría que ver es qué es izquierda. Vos viste que en la China es el Partido Comunista el que gobierna y es un comunismo muy especial, un poco capitalista y bastante imperialista. Entonces izquierda es una palabra que ha sido muy manoseada desde la caída del muro del comunismo. Lo que digo del Che, es que era marxista- leninista y por supuesto guevarista.





¿No hubo una discusión con Fidel Castro por la alianza por la URRSS?





No, eso es algo que posteriormente al asesinato del Che se ha insistido con la enemistad o el asunto de que “le hacía sombra a Fidel “ o que no se llevaban bien, que uno era pro soviético y otro pro chino, siempre buscando diferencias.





Yo conociendo, sabiendo, y con los datos que tuve, afirmo que había una unidad de pensamiento muy importante entre ellos, incluso no se dice que después de lo que se llamó la “crisis de los misiles”. En ese momento el gobierno cubano se plantó frente a la URSS y habló de cinco puntos, e incluso hay una canción de Carlos Puebla que se llama así. Y había una frase del pueblo “Nikita, mariquita, lo que se da no se quita.” Es decir había una posición complicada respecto de la Unión Soviética, lo que sucede es que Cuba dependió a partir de un momento determinado de la economía de la URRSS.





Si hasta el ’89…





Era medio complicada la discusión política.





Y digo Guevarista era el Che, porque ha sido un gran estudioso. Ha escrito 4 300 páginas de las cuales 3 mil son temas que tienen que ver con la ideología, la política, la economía, la filosofía y en el contenido de eso y en la experiencia cubana hubo cosas muy importantes, diferentes respecto de lo que se llamó el socialismo real en la Unión Soviética, o el de Yugoslavia o el de la misma China.





Una de esas características fue la cuestión de la moral, que la transformación económica y de la estructura por sí solas no llevan a que la gente piense distinto, eso es más prolongado y hay que hacer todo un esfuerzo sobre la moral de la gente. Ahí venia el tema del trabajo voluntario, la solidaridad y además tener en claro por qué hacerla.





Estuve en Cuba dos años seguidos y me llamó la atención que un cubano dijo que el Che les enseñó la palabra solidaridad…





Es un punto muy importante que sigue existiendo en Cuba a pesar de que los tiempos de hoy son diferentes a aquellos.





Los mitos…se decía que el Che estuvo el 17 de octubre en la Plaza de mayo, que estuvo en la plaza en el ’55 ¿fue así?





Algunos comentarios y escritos de Perón, uno en particular dice que cuando era un oficial muy joven en el golpe del ’30, dice “uno se puede equivocar”, y el Che fue antiperonista cuando era joven, pero después fue peronista. Pero realmente no estuvo el Che ni el 17 ni en el ’55.





¿Tuvo una reunión con Frondizi en el ’62. ¿quién estuvo además?





La mujer de Frondizi. Y la persona que servía el bife de chorizo que comieron en la reunión. Frondizi después hace declaraciones. El Che anotaba todo.





Hoy estaba leyendo algo sobre Bolivia en la que él estaba anotando cómo era el comportamiento de cada uno de los compañeros que estaba con él (de su puño y letra) anotaba absolutamente todo, por ejemplo ya desde chico hizo un diario filosófico, después el del viaje en motocicleta, el del segundo viaje, el relato de la Guerra Revolucionaria, el diario del Che en Bolivia, otro diario que escribió en el Congo, escribía mucho, es decir que seguramente la reunión con Frondizi él la puntualizó.





Aparentemente esa reunión en Punta del Este, el hombre que había mandado Kennedy no era el hombre que estaba representando a EE.UU en esa reunión. A partir de ahí es que se decide a través de uno de los intermediarios conocidos que pertenecía al partido de Frondizi, lo contacta en Punta del Este y entonces lo invita a venir a Buenos Aires y viene en forma reservada.





El baja en San Fernando en una avioneta y de ahí lo van a buscar dos oficiales militares de Olivos, y aparentemente en esa reunión lo que se pretendía era que Cuba no avanzara hacia la Unión Soviética, frenar lo que ya se veía como un camino que estaba teniendo el gobierno cubano hacia el campo socialista. Esa sería la intención de Frondizi. Después de ahí el Che se reúne en Brasil.





Para las mujeres argentinas el Che es el emblema del hombre más bello de Latinoamérica. Imagino lo que habrá sido en sus años mozos… ¿Cuando él estudiaba medicina, ustedes como familia ya venían su amor por el otro y su tendencia por la solidaridad?





Sí, ser hermano de semejante personaje es bastante complicado. Es una especie de terapia sicológica constante porque te entran a preguntar cosas…en realidad él era uno de los cinco. La familia era poco normal, porque mi viejo estaba medio loco, mi vieja lo seguía. Imaginate se casaron y fueron en medio de la selva a Misiones, en Córdoba y vivimos en 9 casas, después.





Es decir nómades…





No éramos familia aristócrata. Eran 9 casas alquiladas. Conocí un auto en foto. En una revista que se llamaba Continente, en la portada apareció un lugar de la Ciudad de B. Aires, era la casa donde vivíamos nosotros, que era horrible.





En una entrevista que me hacen en el exterior para un documental, la persona que me entrevista me dice que entre todas las cosas que se pueden decir del Che, es que era muy buen mozo, y respondo sí, me imagino, me han dicho eso por muchos lugares…y me dice tan buen mozo que yo me hubiera embarazado con él…y terminé riendo…

