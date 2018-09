/ / / OMS pide a medios de comunicación informar de manera responsable los suicidios

Unas 800.000 personas se suicidan cada año y los medios de comunicación desempeñan un papel importante a la hora de informar de manera responsable de esas muertes y contribuir a su prevención, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con motivo del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, que se celebra a cada 10 de septiembre, la OMS considera que las informaciones periodísticas pueden "mejorar o dificultar los esfuerzos de prevención", dijo la doctora Alexandra Fleischmann, del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS.

La científica afirmó que es importante trabajar en la prevención con los medios y no solo hablar de lo que no deben hacer, a fin de que la prensa pueda transmitir el mensaje de que el suicidio no es un tabú y que "puedes hablar de ello y buscar ayuda".

Según esta experta, cada 40 segundos hay un suicidio y por cada uno de ellos hay otros 20 intentos.

El suicido se registra en todos los grupos de edad y en ambos sexos, pero generalmente afectan más a jóvenes de entre 15 y 34 años, y en el segmento de entre 15 y 29 años es incluso "la segunda causa de muerte", señaló la doctora.

Se debe proporcionar datos sobre dónde se puede buscar y encontrar ayuda, informar de historias personales sobre cómo hacer frente a situaciones difíciles en la vida o a pensamientos suicidas y aplicar una precaución especial en las noticias sobre suicidios.

La OMS también recomienda tener cuidado a la hora de entrevistar a familiares o cercanos afectados por un suicidio, ya que pueden ser una buena fuente para educar a otras personas sobre las realidades de estas muertes, pero se encuentran en una situación de crisis y duelo que se debe respetar.

El documento igualmente pide a los medios impresos y digitales que no brinden informaciones sobre suicidios en las portadas o en lo alto de las páginas y a las televisiones y emisoras de radio que no abran sus informativos con suicidios.

Además, considera que no se debe emplear un lenguaje sensacionalista o que normalice el suicidio, ni presentarlo como una solución constructiva a problemas.

Igualmente sostiene que no se debe describir explícitamente el método usado para cometer el suicidio ni tampoco el lugar donde ocurrió la muerte.

La organización señala además que deberían evitarse el uso de fotografías, vídeos o enlaces digitales que recogen la escena del suicidio.

Fleischmann señaló que la prevención del suicidio, reconocido como una importante prioridad de salud pública y cuya reducción forma parte del plan de acción de la OMS y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, requiere una "respuesta integral de diferentes sectores y niveles".

Explicó que los factores de riesgo son la depresión y desórdenes asociados con el alcohol, las drogas, la violencia, los traumas, las pérdidas y situaciones de conflicto, y también el acoso escolar.

