/ / / Preparando un relato íntimo sobre Jauretche

Gabriel Russo y Laura Donofrio.

Gladys Croxatto la ex secretaria del gran pensador, escritor y político Arturo Jauretche, desgranó sus recuerdos de su vínculo con el histórico peronista quien influyó con sus ideas, en la forma de pensar de la entonces joven estudiante que hoy ya tiene escritas 50 páginas de un relato íntimo sobre su nexo con el pensador.





¿Fuiste la primera y única, o última secretaria de Jauretche?





Casi la ultima. Sé que había una muchacha que la llamaban “la gordita”. Yo fui una secretaria ideologizada, la otra no la conocí, alguna vez la vi pasar, pero no sé mucho de ella ni tampoco me preocupaba en esa época.





¿Vos eras la marxista -peronista del grupo?





No, una joven militante, siempre me reivindiqué peronista, por supuesto con la incidencia del marxismo en mi manera de pensar y ver las cosas.





¿Jauretche no te decía zurdita?





No, yo tampoco canchereaba, lo escuchaba. Teníamos más bien una relación muy del orden de lo cotidiano, eran unas horas en las que iba y realmente trabajaba. No iba a charlar con Jauretche, lo que ocurre es que las charlas se daban naturalmente, ye s notable porque últimamente me ha dado por contar mi historia.





Antes de tu historia… se cuenta la película “pantalones cortos”.





Esa es una visión oficial (el video), yo tengo una manera más personal de contar las cosas. Algunas veces publicaba algún texto en facebook tanto como para ver qué opinaban mis amigos o la gente que me conoce narrando algunas situaciones con Jauretche, y tiene otro tono como íntimo.





¿Cómo sería un tono íntimo?





Cuento cómo se dio a relación, cómo llegué hasta la casa, cómo era el trabajo. Tengo unas 50 páginas más o menos escritas. Mi idea es ir sin demasiado apuro. Es una visión más ajustada de lo que fue mi relación con Jauretche. Yo no debatía con él, lo escuchaba, aprendía, adquiría rasgos de su estilo para mirar las cosas, para escribir incluso.





¿Influyó en tu pensamiento político?





Lo fortificó obviamente. Yo era una chica, pese a joven, formada. Traía mis lecturas y mis cosas y era otra época de la muchacha llegando a los 20 años estudiante avanzada en la carrera de Derecho- me recibí de abogado 2-3 años después-. A veces cuando compruebo con otros, era distinto lo que era una joven estudiosa para la época.





Somos grandes admiradores de Jauretche ¿Cómo era él con su personalidad, era un bonachón o un chinchudo como se suele decir?





Justamente a raíz de lo que hablaba recién. Jamás tuve ningún desencuentro con él. Con los demás era una persona muy afable, pero una cosa es decir la palabra justa a quien se lo merece y otra maleducado e impertinente, cosa que no tenía Jauretche que era hombre de buen gusto y buen tono.





Pero cuando tenía que decir las cosas…





Pero todo Jauretche no se resume en el señor que saca una faca discutiendo con un personaje. Era un manso. La política era su pasión, era un hombre elegante en el decir, en el vivir.





¿Con quién sacó la faca?





Fue creo en un programa sobre la Encíclica, de Juan XXIII, en una discusión. No tengo bien la escena porque todos los hechos que pasaron no los tengo todos tan claros.





Con todo tu pensamiento, historia y bagaje cultural que tenés, cómo visualizas la actualidad ¿Ya viste esto alguna vez?





Recuerdo el momento de baja que hay. A uno le afecta la situación porque le afecta al país, más allá de que uno individualmente zafe, si es que se puede zafar. Claro que he visto varias veces al país hundirse y salir, además siempre pienso que sale por la eficiencia de la crisis del 2001 algo que me pareció muy hermoso.





Yo había vivido en Europa y cuando llego a Buenos Aires todo el mundo estaba con el 1 a 1 y me sentía pobre, no entendía nada que un dólar o un euro no valiera nada, no entendía cómo la gente gastaba sin ton ni son, y me sentí muy pobre en ese momento y hasta cierta desdicha por mi país y cuando llego la crisis de ese diciembre de las asambleas de la solidaridad, vi surgir a otro país y cómo se construyó también por habilidad de ciertos dirigentes.





Creo que Lavagna fue un tipo interesante en darle calma a la ciudadanía cuando estaba todo el mundo desesperado sin dinero en los bancos ni poder acceder a su propio dinero. Pero también sentí la solidaridad; participé muchísimo del movimiento de las asambleas con resultado muy negativo que es otra de las experiencias de las muchas que he tenido siempre militando más bien en las bases.





Vi surgir una coa muy linda y cómo se reconstruyó el país, no solamente por la habilidad de las negociaciones de la deuda sino también por el particular momento que apareció en el mercado internacional el viento a favor. También te aseguro que me alegré mucho que la Argentina pasara por un momento tan duro y espantoso pero que merecía una solidaridad.





Me había ido con la crisis del alfonsinismo y volvía con el 1 a 1 y con cierto exitismo porque los argentinos somos muy exitistas. Estoy hablando de los sectores medios profesionales, ilustrados. En ese mismo sector vi que la crisis les hace tomar conciencia y tomar parte de las asambleas y cosas muy hermosas en el momento del dolor surgió una composición social diferente.





Ahora aún estoy esperanzada. Me parece terrible, pero a Macri no lo votaron solamente los sectores ligados al capital financiero, también los pobres en la provincia de Buenos Aires”- dijo finalmente Gladys refiriéndose al momento actual por el que atraviesa el país.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.