/ / / San Guillermo: Cambiemos estaría llevando su interna al Concejo Deliberante

Utilizando un ardid reglamentario la presidenta del Concejo Deliberante, Romina López evitó responder a cuestionamientos realizados por ella a través de las redes.

La concejal de Cambiemos habría criticado a miembros de su propia bancada además de las restantes bancadas por frenar proyectos, lo que fue negado por los concejales de San Guillermo.

Consideran que más que un cuestionamiento al funcionamiento del Concejo Deliberante, la presidenta está llevando al seno del Poder Legislativo la interna de Cambiemos en busca de posicionamientos para las elecciones del próximo año.

La situación se generó cuando el Concejal del Frente Progresista, Cívico y Social, Pablo Doro con el acompañamiento del Concejal del justicialismo, Gustavo Bagnasco sobre el cierre de la sesión ordinaria pidieron a la presidenta del Concejo Deliberante de Cambiemos, Romina López, brinde explicaciones sobre manifestaciones realizada por ella a través de las redes sociales, sobre proyectos que se encontraban frenados en comisión.

La respuesta dada por la representante del pueblo, fue que se ajusten a lo establecido en reglamento interno del cuerpo, evitando de esa manera indicar a que se refería con los comentarios vertidos.

Tanto Doro como Bagnasco solicitaron dar tratamiento fuera del orden del día establecido en la sesión ordinaria, argumentando a través del concejal del Frente Progresista: "Una manifestación pública que hizo usted en las redes sociales, donde decía que hay proyectos frenados en comisión, no creo que tengamos problemas en ninguna comisión. Por eso nos gustaría tratarlo y que nos diga el porqué de esa publicación, porque creo que los concejales venimos trabajando de buena manera en las diferentes comisiones y que nos diga que concejal está frenando proyectos".

La edil de Cambiemos Romina López quien sería autora de la referida manifestación pública, se negó rotundamente a brindar explicaciones, señalando que deben presentar un escrito por mesa de entrada para que después sea tratado en comisión para que tenga el tratamiento correspondiente de acuerdo a como está establecido en reglamento interno, logrando de esa manera evadir la cuestión para de esa manera no esclarecer la situación y no permitir a la ciudadanía que conozca el hecho concreto.

Ante esto el concejal Gustavo Bagnasco expresó: “No encontré moción de interpelación, esta fue del orden del día, la gente lee en las redes sociales y a través de mensaje pregunta de que se trata el proyecto de barrio Norte que esta frenado, lo consulte con el presidente de la comisión, me dijo que no sabe, entonces dijimos de plantear el tema, por las dudas sean un proyecto que este parado y beneficie al barrio” para proseguir afirmando que no encontraron proyecto que se encuentre demorado, “lo revisamos entre todos y sinceramente no lo encontramos”.

Rápidamente el concejal fue interrumpido por López reiterando el argumento reglamentario, escapando a lo sustancial de la cuestión que es la respuesta que necesitan los vecinos.

Pablo Doro dejó en claro que en la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la que es titular, no se encuentran ningún proyecto frenado y al mismo tiempo acotó que las forma de reclamo de un representante del pueblo no son a través de las redes sociales, ya que están no colaboran para solucionar, si un proyecto se encuentra demorado. “No creo que ningún proyecto este frenado. Nunca escuche que un proyecto este frenado, porque todas las comisiones son integradas por los diferentes concejales".

Este fue el momento en que López dio por cerrada la sesión a los fines de evitar la interpelación sobre sus expresiones realizadas en las redes sociales, sosteniendo que no debería haber autorizado que se expresen, reiterando el argumento de la cuestión reglamentaria.

Consultadas algunas fuentes consideran que involucró a todos para atacar al concejal de su bancada Leonardo Piovano, en el marco de las internas que viven dentro de Cambiemos en relación a las elecciones del próximo año en que un sector del PRO estaría trabajando para que encabece la lista de candidatos Juan Baudino en lugar de Romina López.

Fuente: TV Coop y propias

