/ / / Teatro en Morteros: Presentación de “Sensacional”

Por Mirta Barale

El viernes 7 de septiembre, en la sala de Sociedad Italiana, se presentó este nuevo espectáculo del grupo independiente “Viudas”.

El mismo es una melange de canciones, bailes, monólogos y sketchs, tal como lo anuncian en el programa, y es típico de esta clase de espectáculos que se definen como “shows”, conocidos por sus diseños abiertos, se los puede armar, como un rompecabezas, a gusto y paladar de cada creador.En este caso, está estructurado con buen equilibrio, bastante ágil y dinámico,aunque no se pudieron evitar algunas desprolijidades notorias, especialmente en los cambios de momentos escénicos, tal vez producto de la función “estreno”, cosa bastante normal.

Aparentemente, sólo pretenden divertir. Perfecto. El problema es el cómo, qué recursos se usan para tal fin, en un tipo de espectáculo que da para una amplia gama de posibilidades. En este punto, el show presenta aciertos ingeniosos y creativos, así como recursos demasiado repetidos, hasta caer en la chabacanería barata. ¿Esto es eclecticismo?...

Se nota un gran trabajo de producción visual y sonora, pero que derrapa en la parte teatral, tanto en lo actoral como en la pobreza conceptual de los contenidos. Divertir, también suele usarse para hacer pensar, cuando se sabe cómo hacerlo, claro está.

Algunos de los sketchs, mal diseñados desde la dramaturgia y peor actuados, resultan aburridos y decadentes. Es el caso de “Quiero ser famoso”. ¡Pobrísimo! “Marta “ y “Engañados”, zafan por la brevedad. “Rodaje”, es el mejor logrado, junto con los trucos de magia, sostenido por la desenvoltura de Montenegro.

Hay dos buenos actores que asumen el peso de los sketchs, Polvi Montenegro y María Celia Masjoán. El primero ha demostrado ser muy hábil para los monólogos, salvo algunas muletillas, y poseer un gran dominio del escenario y de la improvisación. Masjoán mantiene su reconocida solvencia y capacidad para los personajes caricaturescos, claridad para trabajar los parlamentos e imponerlos con precisión.

Llama la atención la actitud displicente de actores y actrices que hace años los vemos en escena, pero siguen cometiendo los mismos errores de siempre, que, en definitiva, perjudican a todo el grupo. Actúan “a la qué me importa”, al estilo veladita de escuela primaria, salga bien o mal, lo mismo da. Para ellos ya no hay excusas. Es el caso de Gustavo Ribodetti, Lula Aimino y Graciela Rossotto, entre otros. Por supuesto que el primer responsable de todo esto es el director del espectáculo, o director de actores, si lo hubiere. Ellos son los encargados de direccionar las actuaciones, con marcas precisas que permitan delinear a los personajes, evitando repetir parlamentos como loros, sin pensarlos ni darles los matices necesarios. Confiar solamente en el chiste que encierran las palabras o la resolución sorpresa hilarante del conflicto, no basta.

En cuanto a los más jóvenes, reconozco que no tuvieron papeles estelares para lucirse. Sus intervenciones fueron bastante escasas y pobres. Pero me parece que deberían definir algo con mucha claridad. ¿Quieren ser actores y actrices de verdad, o quieren hacer vedetismo de cuarta para mostrar sus “bondades” físicas, típica idea que impone la televisión? Son cosas muy diferentes. Aquí también asoma la responsabilidad del creador y director del espectáculo.

En cuanto a lo musical, léase canciones y coreografías, usados como verdaderos pasos de comedias, sobrios, cortitos y al pie, cumplen con su objetivo. Amén de la apertura y el cierre, como es de manual, en esta clase de espectáculos.

Un comentario aparte merece el uso de los micrófonos. En ocasiones, gritan innecesariamente, en otras, bajan tanto la voz que no se escucha nada. Hace años que trabajan con esta tecnología, ya no se deberían cometer esos errores, aunque, creo, todo está en el manejo actoral de los parlamentos.

Como una novedad, aparece lo autorreferencial en el contenido de este mejunje argumental. Es decir, en un monólogo, se plantea cuál es la finalidad de hacer teatro para este grupo. Las autorreferencias suelen ser indicadoras de una crisis, lo que lleva a reflexionar sobre determinado tema que involucra al que reflexiona. Si la crisis se enfrenta, se plantean las críticas y se buscan soluciones, surge el crecimiento, y ahí está lo positivo de lo autorreferencial. Ahora, si sólo sirve para justificar su accionar, decir que son gente “buenita” de Morteros, que se sacrifican por divertirnos, que lo hacen sin ayuda de nadie, amén del tufillo interpretativo que se lee entre líneas “no nos critiquen porque no lo merecemos, y hago pucheritos”... Entonces, lo autorreferencial sólo sirve para mirarse el pupo, y no aporta nada positivo.

En fin, una puesta pasable, algo más cuidada en su estructura, pero no deja de ser más de lo mismo. Aclaro que como grupo independiente, tienen todo el derecho del mundo a representar lo que quieran y como lo deseen, así como a recibir críticas, aunque sean desagradables. Es la libertad que tiene cada parte.

El problema de “Viudas” es que los responsables de esta empresa, son los mismos responsables de Cultura de la Municipalidad de Morteros. Como mínimo, llamativo, ¿no?... La pregunta surge rauda: ¿estos son los conceptos artísticos, culturales y formativos que tiene esta gente?...

“Sensacional”-mente lamentable.

