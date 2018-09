/ / / Trabajadores municipales con salarios indigentes y jubilados ninguneados

A partir del aporte económico no remunerativo aprobado por el Concejo Deliberante de Morteros para los empleados municipales, los jubilados se reunieron para reclamar que ese pago no sea en negro, ya que de esa manera el municipio evita realizar aportes y los jubilados municipales no perciben ese incremento en sus haberes

“La mayoría de las municipalidades están pagando en negro, pero lo que pasa es que hay muchos jubilados municipales que están cobrando menos del mínimo”, denunció José Medina a los medios radiales al poner en conocimiento este tipo de maniobras que se vienen reiterando.

El pago de montos no remunerativos perjudica a los jubilados municipales que perciben el porcentaje determinado por ley de lo que perciben los trabajadores en actividad, pero al ser abonados estos montos en negro, los mismos no engrosas el salario básico, por lo tanto los pasivos no reciben esos aumentos.

Los empleados municipales están cobrando sueldos de hambre, la mayoría de ellos no cubren la canasta básica mínima, la recomposición que habían comenzado a transitar desde el cambio de gobierno, con la complicidad de los dirigentes sindicales, no solo dejaron de recuperar su valor, sino que fueron perdiendo fuertemente su poder adquisitivo y ante la complicada situación a los fines de mantener calmos a los trabajadores resolvieron otorgar por dos meses un monto fijo de mil pesos por mes para los salarios más bajos a través de un bono que no realiza aportes, perjudicando a los pasivos municipales.

Los funcionarios municipales justificaron que este pago fue acordado con los gremios para atender la situación de crisis generada por el gobierno nacional que provocó una alta inflación y en relación a la falta de aportes argumentaron que solo será abonado por dos meses, mientras negocian un aumento, asegurando que este no va a ser en negro el pago del incremento salarial que se brinde.

Los jubilados municipales habrían resuelto esperar hasta el próximo mes a los fines de observar si en la liquidación de los salarios del mes de octubre incorporan al básico los incrementos salariales, sin anticipar que tipo de medidas implementaran en caso de no cumplir las autoridades municipales con el compromiso asumido.

