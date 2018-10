/ / / Carlos del Frade convocó a reconstituir la Nación desde el federalismo en el encuentro interprovincial de diputados

En la reunión interprovincial entre diputados de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos con la ausencia de los representantes de Córdoba, en la que suscribieron un documento conjunto por las consecuencias que genera la política aplicada por el Fondo Monetario Internacional a través del gobierno de Cambiemos, el diputado santafesino Carlos del Frade convocó a “reconstituir el federalismo para reconstruir la Nación”

Hoy miércoles en la legislatura santafesina se concretó una reunión interprovincial con la participación de diputados de Santa Fe y Entre Ríos, a fin de discutir y proponer medidas ante los graves recortes aplicados por Nación, que afectan a la Región Centro con un enérgico rechazo a las decisiones del gobierno nacional que viola las bases del federalismo.

El Diputado de la provincia de Santa Fe Carlos del Frade, tras hacer referencias históricas señaló que “la Liga de los Pueblos Libres nos es una aspiración melancólica de un pasado que no tiene sentido repetir, es al revés, es un proyecto cargado de futuro, está cargado de necesidad. Hoy lo que tenemos que hacer, es discutir que hacemos ante este gobierno nacional, ante este gobierno del saqueo”.

“Un gobierno del saqueo que le está diciendo a las provincias como las nuestras que dependemos de la coparticipación, porque la construcción de la Nación, fue justamente eso, el acuerdo por el cual la producción de cada uno de nosotros iba a la Nación para que lo repartiera en forma solidaria, hoy eso se terminó. La disolución de los fondos enviados a las provincias, aspira a la disolución de las provincias y por lo tanto estamos al borde de la disolución de la Nación”. “Un gobierno del saqueo que le está diciendo a las provincias como las nuestras que dependemos de la coparticipación, porque la construcción de la Nación, fue justamente eso, el acuerdo por el cual la producción de cada uno de nosotros iba a la Nación para que lo repartiera en forma solidaria, hoy eso se terminó. La disolución de los fondos enviados a las provincias, aspira a la disolución de las provincias y por lo tanto estamos al borde de la disolución de la Nación”.





Transferencia del trabajo para los de afuera

Del Frade prosiguió “La Argentina hoy termina siendo el nombre de una cuenta corriente del Fondo Monetario Internacional y nada más. Hay que analizar ese pacto trianual que firmo el Ingeniero Macri con el FMI, 78 mil millones menos para las provincias. Entre Ríos depende de un 53 % de sus ingresos de lo que le devuelve la Nación, como van a hacer, Santa Fe depende de un 44 % de esa coparticipación, como vamos a hacer frente a un gobierno que no es que quiere ajustar, en realidad lo que hace es trasladar a las provincias el compromiso con el fondo, son transferencias de la producción y el trabajo de nuestras provincias hacia los organismos internacionales

“¿Qué hacemos frente a esto? Por eso vimos la necesidad y fue apoyado por una docena de diputados y diputadas en la legislatura. Solo hacemos una foto y un documento o realmente nos pronunciamos por lo que debemos pronunciarnos. Así como esta tierra Santa Fe ha sido pensada como la tierra de la Constitución, hay que pensar hoy con esta sesión, con Uds que tuvieron la amabilidad de venir con la valentía que lamentablemente no tuvieron los cordobeses de ser una tierra de la reconstitución, hay que reconstituir el federalismo para reconstruir la Nación. Hay que volver a pensar estrategias comunes y regionales, si nosotros vamos a negociar solos frente al gobierno nacional, nos pasa para el cuarto, ya nos paso, nos paso con el transporte, nos paso con Sancor, ya paso con los hechos que son consecuencias de esas importaciones que liberaron”

Más adelante el legislador del Frente Popular y Social propuso “Porque no pensar un acuerdo legislativo entre entrerianos y santafesinos para pensar y repensar el destino de lo que se produce y exportan nuestros puertos, porque no pensar un acuerdo regional para un banco de fomento y desarrollo del trabajo de nuestras pibas y pibes que tanto lo necesitan en nuestras provincias, porque no pensar en refundar un federalismo regional como debe ser, hacer realidad los verdaderos sueños inconclusos que han parido generaciones de santafesinos y entrerrianos, porque si no vamos a estar solamente para la foto, y es hoy el momento de jugarse, sino después tenes ese número tremendo, hoy 6 de cada 10 pibas y pibes menores de 14 años son pobres en la argentina, empobrecidas y empobrecidos en el país donde los únicos privilegiados eran los niños y el 35 % son chicas y chicos indigentes, son datos oficiales del propio gobierno, de este gobierno y entrega que es el macrismo”

“No nos une el amor, sino el espanto, será por eso que te quiero tanto, termina diciendo una poesía de Borges, hoy nos une el espanto, el espanto que produce este saqueo institucional legalizado que produce el macrismo, pero también nos tiene que unir el amor, esa historia inconclusa de pensar el país desde adentro y no desde afuera, porque si no vamos a estar muy cerca de hacer un ficción para nuestras pibas, para la gente que le falta laburo en nuestras ciudades.

Bordeando el 30 % de la pobreza y la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen es de 20 veces que hacemos frente a esto, la respuesta ya no puede ser de un solo partido político, y no solamente puede ser de un gobierno o nos relacionamos en serio aprovechando esta oportunidad como lo que es porque es un desafío histórico frente a esta política o dejamos pasar una oportunidad, entonces si nos va a unir mas el espanto que amor, concluyó diciendo Carlos del Frade





Resolución

Luego del encuentro, los legisladores suscribieron un documento, desde donde se propone:

1- Constituir y convocar un Consejo Económico y Social compuesto por sectores que incluya a representantes de las pequeñas y medianas empresas, de los trabajadores, de los movimientos sociales, organismos de los Derechos Humanos, de los trabajadores no registrados, gremios y estudiantes universitarios y terciarios.

2- Conformar de manera estable y permanente un espacio de diálogo continuo entre los gobernadores, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional.

3- Reducir el IVA de la canasta básica de alimentos, aportando de manera concreta a partir de la disminución de la carga tributaria en la capacidad de compra de los sectores más vulnerables.

4- La restitución inmediata del Fondo Federal Solidario.

5- La recomposición de los subsidios al transporte, luz y gas, como así también los subsidios a la tarifa social.

6- El control de las importaciones que garanticen el normal desarrollo del aparato productivo, las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales.

7- Aumento de las partidas presupuestarias para la ejecución de la Ley N.º 26.485, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

8- Eliminar el Impuesto a las Ganancias, a los asalariados, y a las cooperativas y mutuales.

9- Eliminar los recortes presupuestarios y garantizar los derechos de las personas en situación de discapacidad.

10- Restituir las partidas presupuestarias para el área de Salud Pública que garanticen la plena prestación de todos sus servicios y medicamentos.

11- Garantizar el presupuesto pleno en Educación Pública que permita que garantice plenamente el derecho a la educación de todos los argentinos.

12- Gravar con el 1% a todos los capitales de ciudadanos argentinos erradicados en el exterior.

