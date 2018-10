/ / Claudio Leoni: “….la grieta será definitiva con aquellos que voten a favor del Presupuesto del FMI…”

Después de Luján y antes del presupuesto, reportaje a Claudio Leoni, Secretario General de Festram





¿QUÉ IMPORTANCIA HA TENIDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN FRENTE PATRIÓTICO EL ACTO ECUMÉNICO DE LUJÁN?

Hay que hacer varias lecturas sobre lo acontecido este sábado en Luján. La centralidad del mensaje ecuménico dado por varios credos religiosos fue la oposición clara y definitiva al modelo neoliberal definido como inmoral y a las consecuencias desbastadoras que está produciendo en la familia argentina y en miles y miles de hogares.

El otro tema que me parece trascendental es la definición del trabajo como un derecho humano pues pone en otra perspectiva todas las medidas que el Gobierno de Macri está adoptando contra la clase obrera y sus organizaciones representativas. Lo que vimos allí no tiene dobles lecturas, no se utilizaron palabras con múltiples interpretaciones, fue un mensaje claro en la perspectiva que acabo de expresar.





¿Y LA POLÍTICA?





El Frente Sindical para el Modelo Nacional, en donde la Corriente Federal de Trabajadores juega un rol insustituible, está señalando en cada una de sus acciones la necesidad de la Unidad para enfrentar al neoliberalismo y está interpelando a la política sobre esto. La construcción de un Frente Patriótico es un elemento indispensable en este proceso y la concurrencia de dirigentes políticos y referentes sociales marca el camino en esa dirección.





21-10 - LUJAN





Las consignas y cantos de decenas de miles de personas en la plaza es un elemento que no hay que minimizar. Hay medios de comunicación que están abordando esta actividad como el acto de un solo dirigente y honestamente creo que menosprecian a la gente.





El pueblo quiere la unidad -lo ha hecho saber con su presencia y cantos- pero no un amontonamiento de dirigentes sino la construcción de una herramienta con un programa, para enfrentar las medidas de Macri. La política tiene que responder con un Frente Patriótico ya.





SE VIENE EL TRATAMIENTO DEL PRESUPUESTO





Es la gran batalla pues en él se sintetizan todos los acuerdos con el FMI, el ajuste brutal, la quita de derechos, el recorte terrible que sufrirán en sus recursos las Provincias y en el caso de Santa Fe sus Municipios y Comunas. Hay que tomar dimensión de lo que esto va a significar en la vida de la gente, de los trabajadores, donde además ya anticipan que vuelven a la carga con la Reforma Laboral.





Esto pone a la dirigencia política y a los diputados y senadores nacionales en particular en una disyuntiva: la grieta será definitiva con aquellos que voten a favor del Presupuesto del FMI.





