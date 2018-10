/ / / Fuerte rechazo al intento de destrucción de las entidades solidarias

No se aprobara el presupuesto nacional si no se elimina el art 85 de la ley impositiva nacional, que grava con impuesto a las ganancias a las mutuales y cooperativas dijo el Diputado Nacional Martin Llaryora al reunirse con dirigentes de las entidades de la región

El tema fue tratado en un encuentro realizado en el Salón Dorado de 9 de Julio, con la presencia del diputado Martín Llaryora, acompañado del subsecretario de Mutuales y Cooperativas Abraham Gallo, organizado por el Legislador departamental Germán Pratto con la participación de intendentes del nor este cordobés dirigentes de Femucor, Fecescor, mutuales, cooperativas.

En la apertura el presidente de Mutual Tiro Federal y Deportivo Morteros, Luis Baggiani señaló que existe una ley que los protege, “aceptar pagar impuesto a las ganancias es dar un paso muy para atrás. Demasiado seria el impacto económico que se produciría, quedarían desprotegidos los clubes, atrasaría 30 años lo hechos hasta ahora”.

Por su parte el Legislador Germán Pratto indicó que aprobaron en la legislatura provincial una resolución en que se oponen al artículo 85 y dijo que la Comunidad Regional se expresó en el mismo sentido por lo que significa las mutuales y cooperativas en cada una de las poblaciones para terminar agradeciendo la presencia.

Al señalar que se suma a la defensa del mutualismo y cooperativismo, que prestan distintos servicios en cada una de las comunidades, Llaryora aseguró que estas entidades no tienen ganancias por ser sin fines de lucro, donde su excedentes se vuelcan a las actividades sociales, sosteniendo que es “un grave error, es no entender la historia del interior del interior. Por eso estamos oponiendo y nos sumamos a la defensa del cooperativismo y mutualismo”.

“La historia de nuestras ciudades están ligadas al trabajo mancomunado, a la solidaridad y el mercado no venía porque solo hay negocio, y el estado tardó mucho en llegar no había otra manera que la solidaridad. Hoy no podemos pegarle un tiro en la cabeza a las mutuales que son nuestra esencia. Es un grave error”.

Al recordar que el año pasado explicaron en la Capital Federal lo que significa para el interior el mutualismo y las cooperativas y que esta medida que se pretende implementar es “no entender la historia del interior del interior”.

Al preguntarle si esto queda atado a la aprobación del presupuesto, de manera contundente respondió: “Es una condición sin ecuánime la aprobación del presupuesto”, sin aportar detalles y ampliar sobre el fuerte ajuste que sufrirá la comunidad.

Acotando que estamos colaborando con el país en un momento difícil, sostuvo que se debe felicitar a las mutuales y cooperativas que están dispuestas a aportar.

Al consultarlo si cree que esto es parte del modelo de gobierno la desaparición de las entidades solidarias, Llaryola manifestó “A mí no me quedan dudas, los que nos gobiernan son Ceos de la Capital Federal, no entienden el interior profundo, lo que generan las mutuales y cooperativas en funciones productivas, culturales, deportivas, sociales”.





