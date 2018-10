/ / Llega la 38º Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural

Este fin de semana largo, desde el viernes 12 y hasta el lunes 15 de octubre, Villa Gesell celebra la 38º Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural con espectáculos de artistas de pueblos originarios y de distintas colectividades, y la presencia destacada de Patricia Sosa y Los Pericos.

La tradicional fiesta se caracteriza por su desfile de Carrozas por la céntrica Avenida 3 y por su colorido desfile de Cabezudos en la zona sur de la ciudad. Tendrá un recorrido de stands gastronómicos y de artesanías, patio cervecero y la "Gran Paella de la Amistad", que volverá a realizarse en el predio del Polideportivo.

Entre las actividades habrá todo tipo de danzas (folklore, árabe, salsa, tango, flamenco); música para todos los gustos (rock, reggae, percusión, coro, orquesta); espectáculos infantiles y hasta torneos deportivos (básquet, golf y vóley).

Como todos los años, habrá actuaciones especiales de artistas locales y regionales, entre los que se destacan en esta edición Patricia Sosa -el sábado a la noche- y Los Pericos -el domingo- en la Plaza ubicada en la Avenida 3 y 104.





Serán cuatro días en los que la diversidad se podrá vivir, compartir y disfrutar, tanto para los turistas como para toda la comunidad de Villa Gesell.

Los espectáculos son con entrada libre y gratuita





CRONOGRAMA DIVERSIDAD CULTURAL

Viernes 12

Espectáculos en Plaza 1º Junta (Av. 3 y Paseo 104)

18:00 Taller de Danzas coreográficas (Prof. Silvia Almirón).

18:30 Sandra Cruz y Coro “Voces del Mar” (niños y adolescentes).

19:00 Tamarisco (Música Reggae).

20:30 Orquesta Municipal y Popular de Villa Gesell.

21:30 Vintage (Covers Rock).

Espectáculos en Patio Criollo (Av. 2 y Paseo 105)

17:00 Ballet Alma Criolla (Folklore).

18:00 Ballet Alfonsina (Folklore).

19:00 Guerreros del Ritmo (Danzas Latinas).

20:00 Miguel Reynoso (Folklore).

21:00 Sebastián Piñero (Folklore).

Espectáculos en Patio Artesanal (Av. 2 y Paseo 104)

19:00 Pachacho (Infantil).

21:30 Los Hermanos Huevo (Comedia).

Gastronomía

17:00 Apertura de Stands Gastronómicos y Patio Cervecero (Sobre Av. 2, desde los Paseos 104 al 107).

Deportes

15:00 Torneo de Básquet "Semana de la Diversidad Cultural" Villa Gesell 2018 – 14º edición Cat. U17. Lugar: Club Deportivo Español (Av. Bs. As. nº 308).

Cultura

9:00 Exposición y Concurso "Amapola En Primavera" – Centro Cultural Pipach (Av. Buenos Aires y Costanera).

Sábado 13

Espectáculos en Plaza 1º Junta (Av. 3 y Paseo 104)

18:00 Clase Abierta de Salsa “Bailamos la compañía” (Prof. Javier Ré).

18:30 Karima – Danzas Árabes.

19:00 Agrupación Querandí (Danza Folclórica).

20:00 Sucias Lonas (Rock Nacional).

22:00 PATRICIA SOSA.

Espectáculos en Patio Criollo (Av. 2 y Paseo 105)

16:00 Clase de Zumba (Prof. Fabiana Sosa).

17:30 Malena Milonga (Clase abierta de Tango).

18:00 Danza Flamenco.

18:30 Uniendo Fronteras (Música folclórica ancestral – Mendoza).

20:00 Yo no soy un Robot (Música Rock).

21:00 Mucho Circo (Música Folclórica).

Espectáculos en Patio Artesanal (Av. 2 y Paseo 104)

14:00 Los Hermanos Huevo (Comedia).

18:00 Pachacho (Infantil).

20:00 Pessoas Enarmonías Reggae.

21:30 Los Hermanos Huevo (Comedia).

Gastronomía

11:00 Apertura de Stands Gastronómicos y Patio Cervecero (Sobre Av. 2, desde los Paseos 104 al 107).

Deportes

08:00 Torneo de Golf “Semana de la Diversidad Cultural” - Villa Gesell Golf Club (Camino de los Pioneros nº 2463.

09:00 Torneo de Básquet "Semana de la Diversidad Cultural" - Villa Gesell 2018 - 14º edición Cat. U17. Lugar: Club Deportivo Español (Av. Bs. As. nº 308).

10:00 Torneo de Vóley categoría libre. Polideportivo Municipal (Bv. Silvio Gesell y Paseo 110).

Cultura

9:00 Exposición y Concurso "Amapola En Primavera" – Centro Cultural Pipach (Av. Buenos Aires y Costanera).



Domingo 14

Espectáculos en Plaza 1º Junta (Av. 3 y Paseo 104)

18:00 Zumba (Prof. Pamela Torres).

19:00 Hoy Lila (Música reggae).

20:30 Plan Alto (Música reggae).

22:00 LOS PERICOS.

Espectáculos en Patio Criollo (Av. 2 y Paseo 105)

16:00 Montiel (Música Pop/Rock).

17:00 Cubafit (Prof. Idalmis García).

18:00 Dúo Julie Alvarez – Roberto Farinola (Rock Nacional)

20:00 Juan Carlos Cupaiolo (Folklore).

21:00 Latido (Música Rock).

Espectáculos en Patio Artesanal (Av. 2 y Paseo 104)

14:00 Los Hermanos Huevo (Comedia).

18:00 El Percuterío (Percusión).

19:00 Pachacho (Infantil).

21:30 Los Hermanos Huevo (Comedia).

Gastronomía

11:00 Apertura de Stands Gastronómicos y Patio Cervecero (Sobre Av. 2, desde los Paseos 104 al 107).

11:00 Show gastronómico “Gran Paella de la Amistad” – Polideportivo Municipal (Bv. Silvio Gesell y Paseo 110).

Deportes

10:00 Torneo de Básquet "Semana de la Diversidad Cultural" Villa Gesell 2018 – 14º edición Cat. U17. Lugar: Club Deportivo Español (Av. Bs. As. nº 308).

10:00 Torneo de Vóley categoría libre. Polideportivo Municipal (Bv. Silvio Gesell y Paseo 110).

Cultura

9:00 Exposición y Concurso "Amapola En Primavera" – Centro Cultural Pipach ((Av. Buenos Aires y Costanera).



Lunes 15

Espectáculos en Plaza 1º Junta (Av. 3 y Paseo 104)

18:00 EMO Villa Gesell (Orquesta Infantil y Juvenil).

18:30 Entrega de Premios.

21:00 Stand By (Música Rock).

22:00 Simplemente Anahí (Cumbia).

Espectáculos en Patio Criollo (Av. 2 y Paseo 105)

17:00 Raíces de mi pueblo (Folklore).

17:30 Dejando Herencia (Agrupación folclórica).

18:00 Alejandro de la Cruz (Folklore).

19:00 Sebastián Piñero (Folklore).

20:30 Manu Zgong (Folklore).

Espectáculos en Patio Artesanal (Av. 2 y Paseo 104)

14:00 Los Hermanos Huevo (Comedia).

18:00 El Percuterío (Percusión).

19:00 Los Hermanos Huevo (Comedia).

Deportes

10:00 Torneo de Vóley categoría libre. Polideportivo Municipal (Bv. Silvio Gesell y Paseo 110).

10:30 Torneo de Básquet "Semana de la Diversidad Cultural" Villa Gesell 2018 – 14º edición Cat. U17. Lugar: Club Deportivo Español (Av. Bs. As. nº 308).



“8º Olimpiadas Federación de Farmacéuticos”

Viernes 12

10:00 Conferencia de Prensa – Hotel Bahía (Av. 1 entre Paseos 108 y 109).

12:00 Arribo de las delegaciones a hoteles. Acreditación.

12:45 Rambla: Buenos Aires y Playa: Delegados Deportivos confirmarán deportistas por deporte y disciplinas grupales – Entregarán remeras del Encuentro.

13:00 Rambla: Buenos Aires y Playa: Acto Inaugural.

13.45 Playa: Foto Grupal del Encuentro Deportivo.

14:10 Búsqueda del Tesoro: Playa- Chalet de Don Carlos – Playa.

15:15 Actividades en la Playa: Tejo- Aeróbico y/o Zumba – Beach Vóley.

21:30 Pueblo Límite: Cóctel Bienvenida.

Sábado 13

9:15 Polideportivo Municipal: Atletismo.

9:15 Golf Club Villa Gesell: Tennis Single. Tenis Doble.

10:00 Club de Caza y Pesca Villa Gesell: Pesca.

12:00 Golf Club Villa Gesell: Fútbol.

14:00 Playa: Tejo.

15:00 Paddle – Club Deportivo Español: Pelota Paleta – Tenis de Mesa.

16:00 Polideportivo Municipal: Vóley.

16:00 Polideportivo Municipal: Básquet.

20:30 Centro Deportivo Español: Truco – Canasta – Ajedrez – Bingo.

Domingo 14

10:00 Finales pendientes de todas las disciplinas.

11:00 Centro Deportivo Español: Natación.

15:00 Playa y Bosque: Maratón 2500 metros y 5000 metros.

15:00 Playa y Bosque: Caminata “Pablo Baremboin”.

21:30 Pueblo Límite: Coctel despedida.









