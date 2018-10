/ / / Suardi: Destrozó una vivienda por venganza

Un hombre destrozó la casa de una mujer luego de pelearse con el hijo

Un violento suceso ocurrió en la noche del sábado en una vivienda de Bo. San Miguel cuando un sujeto arremetió contra el domicilio de una mujer luego de pelearse con su hijo. No fue detenido

Margarita Geréz contó que un hombre destrozó su vivienda ubicada en Bo. San Miguel de Suardi luego de que su hijo discutiera en un bar con el agresor. Por Radio Belgrano manifestó que alrededor de las 20 hs. del sábado le comentaron que su hijo había protagonizado una gresca con otra persona, pero pensó que sólo había quedado en eso.





Sin embargo, un rato después, comenzó a escuchar fuertes golpes en una puerta y comprobó que el individuo se había llegado hasta su casa. Me tiraba con ladrillos contra la puerta por lo que me agarró mucho miedo, pude salir por una puerta de atrás y me fuí al domicilio de mi hija.





Este tipo, rompió todo, contó Margarita, puertas, muebles, vajilla, sillones, es una vergüenza lo que me hizo porque ahora quién me da el dinero para recuperar todo lo que me destrozó, se lamentó.





Por otra parte informó que hizo la denuncia correspondiente pero que la Policía le dijo que no lo pueden detener porque la Fiscalía entiende que es un adicto a las drogas y debe ser sometido a recuperación.

Fuente: Radio Belgrano Suardi

