/ / / Dr. Carlos Parola: "No entendemos la medicina y la calidad de salud desvinculada de afecto, sentimiento, acercamiento en la relación médico – paciente"

El Dr. Carlos Parola médico sanguillermino en la actualidad es director médico general del sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba, entidad que en el marco de la celebración de sus 80 años realizó un acto con medios de prensa de todo el país, siendo invitado Regionalísimo para participar de ese importante acontecimiento, momento en que lo entrevistamos





¿Qué análisis realiza de su participación en Sanatorio Allende?

“Va a hacer 11 años en febrero del próximo año que me vine a Córdoba, obviamente sigo siendo ciudadano sanguillermino. Es un trabajo altamente vinculado a mi profesión, es una búsqueda de armonía y buenas relaciones entre los equipos médicos y un permanente contacto con la medicina respecto a que entro a quirófano, estoy en la unidad coronaria, en terapia intensiva, voy a los ateneos, participo en la discusión de casos de las especialidades que a mí me gustan, por lo tanto es un trabajo dinámico, la familia Allende así como es exigente y tiene metas muy claras, me ha permitido desarrollar muchas cosas en materia de salud que a mí me gustaban y se pudieron concretar, es un buen equipo, son muchas horas de trabajo, lo que predomina es mi pasión por la vocación médica. Trato de estar actualizado, leyendo, participando en los ateneos, entro a cirugía cardiaca que es lo que me gusta con frecuencia, ahí colaboro”





¿Ese aprendizaje de lo humano rescatado de la vida pueblerina, lo pudo volcar a este centro de la gran ciudad, teniendo en cuenta que en este acto fue enfatizado el mantener lo humano. Esto tiene que ver con su aporte?

“Está muy bien definido, me llama la atención que en los países más importante del mundo donde uno mira la medicina de desarrollo, es como que están rescatando el humanismo médico y nosotros fuimos formados por lo menos en mi generación y las anteriores en ese concepto, no entendemos la medicina y la calidad de salud si esta desvinculada del afecto, el sentimiento, del acercamiento en la relación médico – paciente, es un elemento importante en el que se trabaja hoy día, que para nosotros es un hecho natural, porque fuimos formados con ese criterio”





¿Las nuevas tecnologías no son pasible de nuevas patologías, más allá de de su utilización para una mejor medicina, al ofrecer diagnósticos con pérdida de fe en el médico?

“La nueva tecnología que sirve a acelerar los diagnósticos, la veo que es una contribución importante. En esto hay una mezcla porque que se ha visto como un importante negocio y por otro lado es un aporte a los lugares donde hay falta de un médico, donde no hay accesibilidad al médico, ahí puede ser útil, es decir si estoy en un paraje y tengo a mi hijo con fiebre y puedo escribir a un pediatra, hasta mostrar una lesión, es de valor, porque en ese momento no tengo la posibilidad de trasladarme, ahora si estoy a tres cuadras del sanatorio, me parece que es una sobre utilización de algo que puede servir pero en nichos que son bastante específicos, a veces sirven en algunas cosas que nosotros hacemos para controles a distancia, es un aporte, no es la solución de nada, que para algunos casos se justifica”





Camino a los 100 años, Sanatorio Allende anunció la construcción de un tercer complejo, ¿Cuál es el proyecto de Carlos Parola en ese contexto?

“Trabajo feliz, contento, todos los días analizamos y estudiamos esos proyectos. No sé hasta qué momento estaré, uno tiene etapas en la que es útil y hay etapas donde ya no, espero darme cuenta cuando no o que me avisen con tiempo ellos, me gusta, pero uno reconoce que los años van a pasando y hay que dar paso a nuevas generaciones, la experiencia se tiene, hoy la relación es excelente, pero la verdad que hasta donde pueda dar, voy a estar y el día que no feliz y contento de haber cumplido una etapa y hare otra cosa, porque de brazos cruzados no voy a quedar”.





¿Profesionalmente sigue en contacto con San Guillermo?

“Profesionalmente no, voy cada tanto, tengo buena relación con todos mis colegas de todas las clínicas de la zona, siempre uno trata de colaborar cuando hay una necesidad, un paciente que tiene un requerimiento sea sábado, domingo siempre me van a encontrar para ayudar”.

“Un cariño grande a toda la región y como siempre a disposición para lo que se necesite”

