/ / / Inauguraron la escuela de boxeo "Martillo"

Con la presencia del Intendente, Augusto Pastore, el ex boxeador local y a quien se homenajeó, Juan Domingo “Martillo” Roldán, el Director de Deportes y Recreación, Gastón Fraire, equipo de gobierno y muchos vecinos que se acercaron, se inauguró la Escuela de Boxeo “Martillo” en el predio del Ferrocarril de Freyre.

Esta nueva apuesta, que será recreativa y competitiva, tiene como objetivo fomentar el deporte, brindar integración social, contención y nuevas oportunidades deportivas para los vecinos.

Las clases serán los días martes y jueves de 10.30 a 14.30 y las inscripciones se realizan en el municipio.

Fue un emotivo acto en donde se reconoció al deportista más destacado que tuvo Freyre, en este caso el gran Juan Domingo “Martillo” Roldán, quien expresó su agradecimiento por convocarse en el gimnasio que lleva su nombre y al mismo tiempo deseó “Ojala vuelva a nacer un Martillo Roldan, que ponga a Freyre como cuando peleaba yo en la época amateur, que iban la cola de autos, camiones, colectivos a las peleas, ojala que eso se vuelva a algún día a repetir”.

Al destacar el esfuerzo realizado por el intendente Augusto Pastore y su sobrino Dario Roldan quien estará a cargo del gimnasio, se dirigió a quienes van a practicar la actividad manifestando que tomen conciencia, que hagan mucho sacrificio, esto no es fácil. Cuando empece en 1971, hacia 20 kilometres en moto para ir entrenar a Fraga, eran mas las veces que volvia a pie que en moto, pero nunca baje los brazos.

“A los 17 años me fui con Amilcar Brussa, tenia 27 peleas invicto, me tuvo dos meses pegando a la bolsa con un solo puño y un guante debajo del brazo, yo decía como puede ser que no sepa nada, tenía razón no sabía nada, por eso soy un agradecido de Amilcar Brussa, fue el mejor técnico del país”

“No fui campeón del mundo, porque me toco pelear con el más grande de la historia, creo que mis cuentas están saldadas, soy un agradecido del boxeo, de Freyre, donde voy a pesar que no fuí campeón del mundo la gente me sigue reconociendo como si lo hubiese sido, creo que eso tiene que ver con la conducta de uno. Ojala dentro de poco tengamos a un nuevo martillo” concluyó diciendo

Tras las palabras del director de deporte Gastón Fraire quien se refirió a la nueva puesta del gobierno de Freyre para promover no solo el deporte, sino también diferentes culturas, el intendente Augusto Pastore, destacó que este espacio va a quedar para toda la comunidad, es de libre uso para todos aquellos que quieran practicar esta disciplina de manera recreativa o deportiva.

El acto finalizó con la entrega a Juan Domingo Roldan de la primera bata, que se encontraba en poder de un amigo que lo seguía a todos los combates que protagonizaba el freyrense.





Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.