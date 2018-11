/ / José Pablo Feinmann: “Esto es una desgracia para América Latina”

La cosmovisión de un hombre preclaro como es el filósofo, docente y escritor argentino José Pablo Feimann, nos permite analizar la actualidad política en un contexto en el que se acaba de producir el triunfo electoral del representante de la ultraderecha en Brasil, Bolsonaro que Feinmann califica como” una desgracia para América Latina”.

Por Matías Russo y Rodrigo Marcogliese





“Esto se veía venir, un triunfo anunciado-afirmó Feinmann-ya las encuestas le daban cifras muy abultadas a Bolsonaro, y parece que había logrado sintonizar con grandes sectores de la sociedad brasileña. Que esto es una desgracia para América latina, no tengo la menor duda, de todos modos habrá que ver si Bolsonaro hace lo que decía en campana, así como los que suben a las presidencias suelen hacer lo contrario de lo que prometen en campaña, a veces para peor, porque en las campanas dicen cosas lindas, y cuando suben empiezan con las cosas feas, es posible que Bolsonaro que dijo tantas cosas feas, haga algunas cosas lindas en el gobierno.





..O no tan feas. Ahora cómo entedés desde lo filosófico que la mayor parte de la gente de un país elija a una persona misógina, racista, que no tiene filtro para hablar ni el respeto de la democracia, por lo menos en lo que dice.





Bueno este rompecabezas se ha dado aquí en la Argentina también; no es un fenómeno solo brasileño y sigue ocurriendo porque pese a todos los dislates del gobierno Macri, las encuestas lo siguen teniendo muy arriba.





En cuanto al triunfo de Bolsonaro parece que los obreros quieren mano dura con la delincuencia y Bolsonaro les asegura eso, las mujeres no todas las que están en la lucha por la identidad de género son las que votan, también votan mujeres que están contentas con que sus maridos las mantengan, y las sostengan, así votan a Bolsonaro. Lo que deberíamos explicarnos es que el ser humano no es bueno, no elige lo bueno, lo seduce el mal y por eso elige el mal así que no tenemos que asombrarnos porque los pobres elijan a los poderosos, mujeres a los misóginos y así no hay bondad con el corazón humano, no la hay en todos al menos, hay una dosis de maldad. El bien y el mal luchan constantemente y esa lucha se da en el corazón de los hombres. Así que no debemos asombrarnos, el mal existe, los malos existen y votan por los malos.





En cuanto a re pensar una campaña política dado que el continente se está derechizando, salvo Bolivia y un poco Uruguay ¿cómo tienen que ser las izquierdas o centroizquierdas para volver a captar y enamorar al electorado apuntando al tema de la seguridad o de la represión como acá habla Bolsonaro, porque la izquierda esquiva a esa plataforma de campana política? Se tiene que hacer cargo de ahora en más?





Yo creo que la izquierda tiene que insistir en la cuestión de los Derechos Humanos; todos son hijos de los DD.HH y a todos hay que aplicarles bondades en los DDHH, a los delincuentes, a los corruptos, otros pueden ser juzgados adecuadamente y la violencia debe ser el último recurso de un Estado que sí apela a ella se transforma en un Estado terrorista. El Estado tiene que poner mucho cuidado en la violencia porque es la putrefacción de las sociedades, la vida vale tanto como un país entero, cuando un solo inocente es asesinado, castigado, torturado todos están en peligro, de modo que la izquierda no tiene que bajar banderas si lo hace allá él, pero no por seguidismo a los caprichos autoritaristas de los, la izquierda va a perder su identidad .Creo que debe ser así





¿Y cómo ves el tema de la corrupción que tanto se usa acá y tanto se usó en Brasil para interferir en decisiones políticas sean ciertas o no con denuncias de corrupción que parece que pegaron mucho en la sociedad?





Por supuesto le están diciendo a la gente todo el tiempo que la corrupción es parte de populismo. Lula en Brasil es víctima de este encuadre que quiere decir acusemos a los corruptos líderes populistas, y tratemos de ponerlos en las cárceles, así no se van a presentar a las elecciones. Aquí todo está puesto en la figura de Cristina Kirchner y en los jueces que son la punta de lanza del poder represor, que intentan poner presos a todos aquellos de los que se sospeche , no que hayan robado, sino que pueden ser un peligro en las elecciones. Cristina Kirchner suma muchos riesgos de ahí que sea tan condenada, exaltada la corrupción de su gobierno .No le han demostrado nada todavía, es muy posible que haya habido corrupción, de todos modos la corrupción está en el poder, en el gobierno, está en el perdón a la huelga del macrismo con el correo, además en millones de dólares y en las miserables bolsas del señor López, pero ínsito se trata de degradar al adversario sobre todo si suma mucho en las encuestas, entonces hay que sumirlo en el desprestigio de la corrupción para convencer a la gente de que si vota a esa figura, va a votar a un corrupto, ladrón, persona indeseable y oscura. Para esto, los Medios de comunicación están al servicio del poder de turno para impedir que los adversarios de los Medios de los consorcios financieros y de la Ceocracia ,sigan en el gobierno. De esto se trata la cuestión de la corrupción.





Decías que el mal está adentro y es una cuestión humana ¿esta misma gente que vota a Bolsonaro o gobierno s de derecha hace tiempo votó a gobiernos populares y de izquierda? Como se da en la lógica de Jauretche.





Es difícil dilucidar eso. Los pueblos votan contra sí mismos, por qué no, votan lo malo y tienen una atracción por lo malo. A muchos les gusta cuando Bolsonaro dice que va a matar a delincuentes , muchos lo piden cuando uno pasa en un taxi por dentro de una movilización ,inmediatamente escucha , hay que matarlos a todos, así que la frase de la clase media es esa propuesta que tienen ante lo diferente y lo otro, lo que odian.





Cuando votan al populismo es porque la derecha los arruinó y los condujo a la miseria, entonces votan al populismo para salir del estado mendigante en el que están, a penas salen, vuelven a tener un poder adquisitivo importante, votan a la derecha para que venga a cuidarlos. Este es el destino de la clase media, no quiere ser lo que es clase media, quiere ser lo que no va a ser: clase alta y no quiere ser para nada clase baja. Le pide a la clase alta que elimine las clases bajas y le permita vivir tranquila a la clase media con las ganancias que hizo con los gobiernos populistas, pero en este sentido llega tarde, porque las clases altas gobiernan para sí mismas y crean una sociedad de miseria lo que Rodolfo Walsh, un gran analista argentino llamara la “miseria planificada de la dictadura” y él decía que el verdadero horror de la dictadura militar argentina estaba en su proyecto económico, que era el de la miseria planificada y lo ponía por encima de las violaciones a los DD.HH.





Decía que la mayor violación a los Derechos Humanos era la que se producía desde la economía, porque era estructural. Esto es lo que está pasando actualmente pensemos cuantos están arrojados a la calle a dormir a cielo abierto, a morirse de frio, a agonizar, pensemos cuantos han perdido su trabajo, ni pueden mantener su familia y tienen que salir a delinquir empujados por el sistema de derecha que llega a los barrios humildes y los va a matar por la espalda. Esta terrible dialéctica es la que aplica el neoliberalismo en nuestras sociedades.





¿Cuál es la cuestión que los gobiernos de derecha se cierran aunque piensen igual que el país vecino, y los populares decidían abrir fronteras y hacer acuerdos bilaterales?





Los gobiernos populares buscan la unidad de América Latina, se dio en el Mercosur, durante la primera década del siglo XXI; los gobiernos de derecha aún con los otros gobiernos de derecha compiten muchísimo, en la exportación y hasta en la importación porque están abiertos a la importación de los productos extranjeros, no compiten en la aniquilación de la industria ni del mercado interno, en el aspecto económico, los gobiernos de derecha están de acuerdo y hacen el mismo plan económico, muy similar al menos, en el plano político son represivos los dos y son xenófobos, anti migratorios, anti clases y pueblos extranjeros a los que la xenofobia les impide recibir en sus regiones . Creo que los gobiernos populistas o de izquierda tienden a la unidad de América Latina.





Este fin de semana se recordó un nuevo aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. Vos fuiste una persona bastante cercana al ex presidente. Cómo lo recordas?





Lo recuerdo extrañándolo y el Néstor Kirchner que yo conocí entre 2003 y 2005 era una persona de un carácter estable, hablaba, sabía escuchar y tenía el propósito de crear algo alternativo al peronismo porque teniendo en cuenta las asambleas populares del 2001 y 2002, la llegada de Néstor en 2003 era un posible liderazgo para sumar el poder popular de esas asambleas al nuevo partido de centro izquierda eso al menos fue lo que le dije. Después cuando trenzó con el aparato peronista y con Barrionuevo, yo saqué una nota que no le gustó y mando un mail duro y yo le contesté con otro no menos duro, pero el recuerdo que tengo de él es muy bueno.





Vos escribiste un libro titulado “El flaco” sobre Néstor Kirchner. Con todo lo que se dice de él por las causas de corrupción, se persigue todo edificio público que lleve su nombre, derribaron bustos, monumentos.





Lo mismo hizo la Revolución libertadora con Perón, derribó bustos, monumentos, sacó decreto para impedir nombrar a Perón y él volvió 18 anos después traído por dos millones de personas que fueron a buscarlo a Ezeiza. Todo lo que se diga con respecto a Néstor Kirchner habrá que probarlo y lamentablemente será en su ausencia, y hay que tener en cuenta que se hace desde una perspectiva política de limar la credibilidad del kirchnerismo, limar su caudal de votos que preocupa mucho al poder establecido y en este sentido tienen en la justicia un aliado formidable, dispuesta a meter presa a todo el que pueda, sin procesos, algunos son presos políticos y este poder judicial que tiene el gobierno de Macri le funciona muy bien. No creo que logren erosionar la figura de Néstor Kirchner.





¿Agregarías algo más a ese libro?





El libro está bien porque termina con una ruptura no de odio, si no de cosmovisiones políticas, pero nada ligado a la corrupción, sino a la clase de personas que se eligen para acompañar un proyecto. Esta puede ser otra forma de corrupción. En todo caso son erradas elecciones de aliados políticos a las que yo me opuse.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.