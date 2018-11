/ / / Llamativa quietud frente a la políticas destructivas de la lechería

Por Miguel Peiretti

A pesar que la producción láctea vive la crisis más profunda de la historia de la lechería nacional, las entidades representativas de los tamberos que no acompañan las políticas nacionales mantienen un absoluto silencio, mientras que las vinculadas al gobierno nacional se expresan con tibios documentos. Los municipios a pesar del fuerte golpe que reciben las economías locales no ponen en agenda el tema como una prioridad.

Tambos que cierran todos los días con sus vacas que emigran hacia los megos tambos, industrias que dejan de pagar la materia prima con el consecuente impacto en la economía de cada población de la cuenca central es el resultado de falta de políticas activas que apunten al sostenimiento del pequeño y mediano productor que además sufre enormes pérdidas por el bajo valor recibido por la leche ordeñada que no le permite cubrir el desfasaje en los costos como derivación de la quita de retenciones al maíz desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, sumado a las grandes devaluaciones, al alto valor del dólar que incrementaron el costo de insumos, el alto aumento de la energía eléctrica, es un fuerte combo que viene destruyendo la actividad lechera.

El impulso de la concentración de las unidades productivas como parte del cambio que el gobierno nacional pregona desde la campaña electoral, promesa que viene cumpliendo de manera sostenida con el cierre solamente en lo que va del año de más de 600 tambos, de los cuales alrededor del 20 % pertenecen a la cuenca Morteros, sumado a la decadencia productiva de otro tanto que sufre la grave crisis del sector, más la crisis general con un alta posibilidad de que en el corto o mediano plazo terminen liquidando la actividad.

Este panorama golpea cada vez más fuerte la economía de nuestras localidades, por ser la lechería el principal sostenimiento socio económico de los habitantes de este sector de la provincia de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero, provocando un alto nivel de desocupación. Si tenemos en cuenta estudios del Inta en que determinan que cada 100 hectáreas destinadas al tambo viven 40 de manera directa e indirecta, se puede decir que cada tambo que cierra en promedia deja sin trabajo a unas 10 familias que deben radicarse en algún población sin ingreso, sin vivienda y sin cobertura social, además disminuye la actividad en otro tanto de familias que a medida que transcurre el tiempo con la acumulación de cierre de tambos van quedando fuera de circuito engrosando la cantidad de personas desocupadas en cada una de nuestras poblaciones.

A pesar de este desolador panorama con una proyección hacia adelante aún más complicada como corolario de la cerrada posición del gobierno nacional en profundizar las políticas de concentración productiva, las autoridades locales de cada uno de nuestros pueblos y ciudades siguen mirando de reojo el tema, sin poner la cuestión en agenda a pesar que en cualquier momento les explota en las manos desde el punto de vista social primero, económico y financiero después.





Silencios y acompañamientos

Esta situación terminal que vive el sector a raíz de las políticas imperantes, sumado al cierre por inundaciones de tiempo atrás, lo que termina por establecer la más alta tasa de destrucción del rodeo lechero al ser enviada en muchos casos a faena, lo que terminó por constituir la crisis más explosiva de la historia de la lechería argentina y más profunda aún que la vivida en el ciclo 2001 – 2003, pero sin embargo los representantes de los productores, no aparecen con acciones determinantes en defensa de tamberos que vienen en sus balances acumulando descapitalización y endeudamiento.

Quien fuera presidente de la Asociación Productores de Leche (Apla), Marcelo Garello, hoy dedicado a la actividad del transporte, al tener que liquidar su explotación tambera en la zona de Suardi al sufrir el último golpe de nocaut producido por las inundaciones al no poder sobrellevar la crisis por precio y costo, consideró que la mayoría de los dirigentes de las entidades lecheras son productores de soja, están palpitando la cosecha 2019, no les importa la leche, y los que se dedican solo a la producción de leche, no tienen más aliento, están sin fuerza, tienen todo embargado, no ven perspectiva para sobrevivir.

En relación a Apla manifestó que la comisión no tuvo más renovación, algunos de sus directivos como el caso de él, están fuera del sistema, otros están camino a eso y el resto no apareció más, por lo que prácticamente la entidad no existe más, a tal punto que el gobierno santafesino que a cada actividad los convocaba, en las diferentes reuniones realizadas por el Ministerio de Producción no tuvieron más participación. Daría la impresión que los socios a esta entidad que aún están en actividad acompañan plenamente las destructivas políticas lecheras.

Algo similar ocurre con la Cámara de Productores de Leche de Córdoba, si bien esta entidad cuenta con su comisión directiva renovada, no aparece con ningún tipo de acción en defensa del tambero. En este caso su presidente acompaña las políticas nacionales a través del partido que lidera Carrió, por lo que es poco probable que se ejerza alguna defensa contundente en sostenimiento de la lechería.

Por el lado santafesino, Meprolsafe, si bien nunca fue una institución de defensa de base, actúa en las cúpulas, es la única que en nuestra cuenca que sale a manifestar a través de declaraciones que más del 70 % de los tamberos están quebrados, insistiendo con el pedido que sostiene desde su creación que es la definición de reglas claras en la relación entre los eslabones de la cadena.

Fernando Córdoba en declaraciones a Castellanos sostuvo “Yo los veo muy en silencio. Se mezcla la política, estamos hablando de partidos de distinto color y cada uno juega cómo posiciona sus fichas hacia el año que viene. No creo que haya muchos avances” al considerar las causas por la que no existe reacción.

Es vergonzoso escuchar que el Ministro Etcheverre diga que los tamberos están cobrando 10 pesos por litro, me gustaría que me digan con nombre y apellido qué tambero cobró $ 10. Encima después tenés que escuchar al director Alejandro Sammartino apoyar los dichos del Ministro. Hablemos seriamente” manifestó Córdoba.

Para Meprolsafe el costo para producir un litro es de unos 10,20 pesos y están cobrando 8 pesos y señalan que es imposible pensar en hacer reservas de pastos para el año que viene al vaticinar una situación más complicada aún para el 2019 y “No tenemos respuesta por parte de las autoridades”.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), se retiró de las negociaciones a nivel nacional con la Mesa de Competitividad Lechera, al cansarse de escuchar el director nacional de Lechería, Alejandro Sammartino diciendo hay que “construir ámbitos de diálogo desde el gobierno nacional para trabajar sobre la comercialización” ó “lograr avances relevantes a través de acuerdos entre todos los involucrados”. Un auténtico disparate, al que se le agregan ideas como conformar una submesa -que se desprende de la Mesa de Competitividad Láctea- para trabajar en las condiciones de comercialización. Una inmensa torre de Babel burocrática, que sumerge a los tamberos.

La mesa de enlace agropecuaria que operó y trabajo decididamente para que Mauricio Macri llegara a la presidencia sostienen que cada encuentro de la Mesa de Competitividad Láctea nacional es un paso más de los tamberos al abismo. El gobierno nacional insiste con fórmulas que no dan resultados y denuncian que los responsables balbucean incoherencias.

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) advierten que “Las consecuencias obligan al cierre de tambos, faena de vacas en producción, abandono de la actividad y desaparición de empleos” con una dirección nacional de Lechería que perdió el rumbo hace tiempo.

