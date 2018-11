/ / / Nueva denuncia por corrupción en la Municipalidad de Morteros: Denunciaron a miembros del Ejecutivo y a los concejales de Cambiemos

Es por por la tercerización de la procuración de manera directa a Cemale SRL, una empresa de Buenos Aires sin antecedentes en la materia.

Piden que investiguen a miembros del Departamento Ejecutivo Municipal y a los concejales de la bancada de Cambiemos al considerar que podrían haber cometido hechos de corrupción vinculados al cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, la administración y manejo de los fondos públicos al tercerizar de manera directa la procuración de las tasas municipales.

La investigación penal para determinar si cometieron alguna actividad delictiva recaería sobre el intendente José Bría, el ex secretario de economía, Marcelo Brandolini, el actual jefe de gabinete Oscar Altieri, además serían investigados por complicidad el vice intendente Javier Nari, la concejal Sandra Cagliero y los concejales Walter Racca, Roberto Lione y Ricardo Ludueña.

La denuncia fue presentada por los concejales de Unión por Córdoba Sebastián Demarchi, y Rodolfo Capdevilla, con el patrocinio del Dr. Antonio Conti Santa Cruz vinculada a la contratación de servicios al Cr. Juan Carlos Sola y a la Empresa Cemale SRL

Los hechos que desembocaron en la denuncia de la cual oportunamente se informó con mayor amplitud a partir de una investigación realizada por Regionalísimo se originó a partir de un pedido de informe presentado ante el Concejo Deliberante por la bancada de la oposición, el que después de quince meses no fue tratado por el cuerpo deliberativo como así tampoco respondido por ningún funcionario.

La circunstancias esgrimidas por los concejales en la denuncia obedecen a que la empresa Cemale fue contratada sin convocar a una licitación, haciéndolo de manera directa por un monto que excede el autorizado por la legislación vigente, cuando sostienen que en el ámbito local existen operadores con capacidad de realizar la tarea contratada. La falta de evaluación que justifiquen el pago acordado y la prestación de los servicios con exclusividad, a pesar de no reconocer antecedentes en la materia. “Ello constituye un dato muy sugestivo o llamativo, al menos”, expresan en la denuncia.

En la misma ponen en conocimiento que el presidente del Concejo Deliberante no dió curso alguno al tratamiento del pedido de informe y piden “se determine si existe una falta de cumplimiento de las leyes que hacen a su incumbencia, o medio omisión, negativa o retardo en sus funciones”.

La contratación directa a la empresa Cemale SRL con domicillio en Buenos Aires representada por el Cr. Juan Carlos Sola, para la tercerización, la procuración de impuestos y tasas municipales, fue firmada por el intendente José Bría y el ex Secretario de Economía, Cr. Marcelo Brandolini por tres años con opción a tres años más y avalado por el Concejo Deliberante con los votos de la bancada de Cambiemos y el negativa de Unión por Córdoba.

El monto que se llevan de las arcas municipales según manifiestan en la denuncia es del 12 % sobre la deuda tributaria vencida incluyéndose porcentual, el capital e intereses de lo percibido. Dicho porcentual se incrementará a razón de un uno por ciento (1%) acumulativo, por año adicional de antigüedad de la deuda recuperada hasta el límite de la prescripción liberatoria. Además, si el monto recaudado es superior al año anterior recibirán un 12 % extra sobre el referido incremento.

Además de semejante monto de dinero que es entregado por el municipio a la empresa, para que Cemale cumpla con su trabajo el municipio debe aportar el espacio físico, el personal para cumplir con el objeto del contrato, brindar toda la infraestructura operativa necesaria y hacerse cargo de la publicidad. Es decir Cemale se lleva un porcentaje de la recaudación sin costo y el municipio se hace cargo de los gastos operativos y de salarios del personal.

La denuncia puntualiza que Juan Carlos Sola, apoderado de Cemale SRL, propiedad de su hija Laura Sola y Marcos Parisi, al momento de la firma del acuerdo en forma individual venía realizando las mismas tareas por un monto muy inferior, además que la referida empresa en su objeto social no tenia “el estudio, percepción, análisis de las obligaciones tributarias, formulación de estrategias recaudatorias, capacitación de personal en tales áreas”, sino la “comercialización, distribución, al por mayor y menor, de artículos de librería, papelería, bazar, juguetería, artículos navideños, kioscos, regalería, envases de cartón y embalajes, etc.”. e incluía fotocopias e insumos informáticos, realizando la adaptación social de la empresa cuatro días después de la firma del contrato. Esto significaría que el municipio contrato a una empresa que no tiene ningún tipo de antecedentes en la materia, ya que al momento de la firma del convenio no brindaba el tipo de servicios por la que fue contratada. En este sentido los denuncias solicitan se investigue si no se trata de “una orquestación y puesta en escena de una sociedad comercial”

Así mismo piden se investigue si Cemale es un locatario de servicios que reúne las condiciones para una excepción para ser contratado de manera directa y al mismo tiempo sostienen que “no lo conoce nadie, no tiene trayectoria alguna, no se conoce cuál ha sido su eficacia o resultados que lo distingue o diferencie en más, como para fundar una excepción por medio de la “emergencia”.

Cabe destacar que la fiscalía con el acompañamiento del Juez de Control en la causa relacionada con los sobresueldos resolvió que el asesor letrado sea el encargado de defender los intereses del municipio, que es a su vez el responsable de asesorar al Departamento Ejecutivo en este tipo de actos, por lo tanto es poco probable que en este caso exista un criterio diferente, debiendo la sociedad esperar hasta que un cambio de gobierno designe a otro asesor letrado para que los intereses colectivos puedan ser defendidos.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.