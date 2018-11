/ / / San Guillermo: Hay más demandas sociales, pero mantienen la recaudación

A pesar del alto incremento de demandas sociales de familias que padecen la crisis que se vive en el país la recaudación tributaria sigue siendo normal, pero vienen experimentando mes a mes un atraso en el pago de obras por mejoras. Para el próximo año proyectan obras en calles con una inversión de 6 millones de pesos.

La situación económica y financiera del municipio es buena a pesar que el gobierno nacional les quitó el denominado fondo sojero. Quedó demostrado que no tenían razón con la quita del fondo sojero al reemplazar el mismo con otro fondo. Si bien se queda el gobierno nacional con una porción importante de dinero que pertenece a los sanguillerminos, “en nuestro caso vamos a recibir 800 mil pesos en cuatro cuotas, este monto no es ni cerca de lo que veníamos cobrando”, indicó el intendente Daniel Martina

Al consultarle acerca de la situación social de la población, el mandatario municipal apuntó que los problemas puestos de manifiesto por la gente son a diario, las necesidades son cada vez mayores, “el incremento en el costo de las tarifas de energía eléctrica es una grave problemática que no estamos en condiciones de atender desde el municipio, no podemos brindar ese tipo de ayuda, cada vez hay más domicilios con el servicio de electricidad cortada. Esto se va a ir incrementando, las boletas son muy onerosas”.

“Este año es tremendo el desmadre, se habla de una inflación del 45 % cuando estimaban un 15 % es una barbaridad, no hay acceso al crédito, beneficiaron a quienes tenían prestamos en Banco Nación con una tasa fija del 18 %, eso licuo deudas a sectores con capacidad económica, son los grandes negociados a nivel nacional, algo que se tendría que indagar, la justicia lo va a tener que hacer cuando termine su mandato, van a tener que investigar los negocios que términos de horas hacian, gente con mucha capacidad para comprar dólares bajaban la oferta del banco central y al cierre aumentaba, una bicicleta tremenda que incide en todas las actividades de las comunidades como la nuestra. A pesar de todo eso, las cuentas del municipio todavía están bien, la recaudación es buena” reveló Martina

Al elaborar el presupuesto general de gastos y recursos para el próximo año frente al panorama reinante fue complicado encontrar parámetros para proyectar de manera más o menos certera, “Nosotros pedimos una prórroga para su presentación ante el Concejo Deliberante pero no fue aceptada, así que tomamos la inflación proyectada en el presupuesto de la Nación y las expectativas que existen a nivel nacional y con esos datos realizamos una proyección para San Guillermo” acotó el intendente.

El plan de obras contemplado en el presupuesto es auspicioso con cordón cuneta, iluminación, hormigón para pavimento, ripios, reparación de calles entre otras con una inversión de 6 millones de pesos. “Las obras se hacen por contribución por mejoras por lo que el avance de las mismas van a estar directamente relacionadas a como se desarrolle la política económica a nivel nacional. En esto estamos notando que la gente se viene atrasando, les cuesta mucho mas pagar, por lo tanto si no existe recupero, no hay municipio que aguante y se hace cuesta arriba avanzar a pesar que las exigencias son las mismas, no obstante tenemos un plan de obra que consideramos factible concretar”

Por otra parte muchas de las obras surgen del plan estratégico 2030 que se viene planificando con la participación de todos los sectores de la vida comunitaria. “Esto no es una intromisión, es una gran ayuda, algo que impulse en su momento para que la gente se exprese, aporte ideas para proyectar entre todos el San Guillermo que queremos, pero el momento para aportar, para participar es ahora, porque cuando el plan este definido, es muy poco o nada lo que se va a poder a hacer, porque estamos hablando de una decisión popular que avalan al intendente y a los concejales para el desarrollo y crecimiento”.

“Siempre tuve un criterio abierto y democrático para las decisiones importantes, por eso propuse este plan con una participación real para definir las estrategias hacia el 2030, pero tampoco se puede estar en la discusión eterna y en ese sentido nos está yendo bien al discernir para encontrar la mejor respuesta para San Guillermo”

