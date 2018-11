/ / / Un degenerado se masturbó frente a una mujer en Morteros

El perverso que fue identificado de manera contundente en una rueda de reconocimiento, sería un joven de unos 30 años casado con dos hijos y sería hermano de un funcionario de la municipalidad de Morteros y tendría vínculos familiares con un integrante del Ejecutivo de la Municipalidad de Colonia Vignaud, población en la que residiría.

El hecho ocurrio sobre calle Mariano Moreno en cercanías de las vías del ferrocarril. Habría intentado tomarla de su ropa,mientras se tocaba. La víctima que termino escondida debajo de un camión logró ser atendida por la policía después de alrededor de 15 intentos, pero nunca mandaron un móvil.

El hecho ocurrió de acuerdo a lo manifestado a Regionalísimo por la víctima, cuando a fines del mes de septiembre a eso de las 21,20 mientras caminaba por calle Mariano Moreno, al llegar en cercanías de las vías del ferrocarril, en un sector donde hay dos árboles, estaciona un vehículo Volkswagen Suran de color gris, conducido por un joven quien bajo el vidrio del acompañante y encendió la luz interior, pidiéndole a la joven mujer que se acerque y al mismo tiempo le pregunta por la ubicación de la calle Independencia.

La mujer le responde y observa que el conductor se encontraba desnudo mientras se masturbaba, al ser recriminado, este habría tirado un manotazo para agarrarla, sin lograr alcanzarla. “Ante ese panorama quede petrificada, inmovilizada, solo atine a hacer unos pasos hacia atrás, mientras él me reiteraba veni, veni”.

Sigue contando la mujer victima de este perverso degenerado que en ese momento busco llegar a la estación de servicio que se encuentra en las inmediaciones, pero él, retrocedía con el auto, momento en que con el aparato de telefonía celular logra sacar fotos al vehículo, escondiéndose ella detrás de un camión, momento en que el depravado se da a la fuga, girando por Bv. Belgrano hacia el sur.





Desprotección policial

A partir de ese momento comenzó otra odisea, lograr que la policía atienda el pedido de auxilio, cuenta la mujer que desde su celular envío un mensaje con el dominio del vehículo que estaría registrado a nombre de la esposa y comenzó a llamar al 101, después de intentar entre 12 y 15 veces sin lograr ser atendida, llamó al teléfono particular de un efectivo que se domicilia en otra población y este le brindó un número telefónico, siendo atendida, pero nunca enviaron un móvil, sino que le dijeron que se acercara a la sede policial a realizar la denuncia.

Con la ayuda de una amiga se dirigió a la policía brindando las características de la persona y los datos del vehículo. “Cuando estábamos en la comisaria escuchamos que dijeron que era familiar de un intendente, supieron enseguida quien era, pero poco se movió”.

Pasaron unos 20 días hasta que el fiscal, recién la convocó para realizar algunas preguntas. “Ahí me di cuenta que la policía había puesto en la denuncia que yo no había identificado al auto, cuando no fue así, porque desde un primer momento dije que era una Suran o una Meriva, así que tuve que ampliar la declaración. Después quedó confirmado que es una Suran gris perla”.

A un mes del hecho después de reclamar e insistir fue convocada para realizar una rueda de reconocimiento, pero fue suspendida porque no se habría presentado el supuesto sospechoso, quien habría argumentado que tuvo que llevar a uno de sus hijos al médico. Ante el enojo de la víctima la hicieron declarar nuevamente, esta vez para que aporte los rasgos faciales.

Hace unos días atrás finalmente se concreto la rueda de reconocimiento con la participación de cuatro personas de similares características, momento que sin dudar y de manera inmediata identifico a la persona que esa noche se encontraba en el vehículo desnudo, masturbándose.

Siempre según lo narrado a Regionalísimo por la mujer, quien manifestó que en todo momento fue bien atendida por el fiscal, pero “todo se hace muy light, con avances muy lentos”, sin tener en cuenta lo que está sufriendo quien resultó víctima, quien debió concurrir, mucho más veces a la sede policial y a la fiscalía, que el degenerado que sigue circulando libremente con el consecuente riesgo de que siga provocando daño a otras mujeres y al mismo tiempo haga vivir aterrorizada a la mujer que sufre pánico en la calle, insomnio y otras secuelas.

A un mes de acontecido el hecho recién comenzaron a buscar en las cámaras ubicadas en el sector, “Si buscan tienen que encontrar el paso del vehículo a esa hora tanto desde algún sector del centro hacia la zona donde me atacó, como desde ahí, hacia la rotonda del Cristo, pero a mi hasta ahora no me mostraron nada”.

La joven mujer asegura que se va a movilizar hasta encontrar justicia, porque “denunciar sin encontrar respuesta, genera mucho mal estar, miedo, es algo horrible, además cada vez que te llaman para algo te lo hacen vivir otra vez, por eso quiero que se haga lo necesario para que otra mujer no pase por lo mismo”.

Es importante que otras mujeres de nuestra zona que pudiesen haber pasado por lo mismo, realicen la denuncia o se pongan en contacto con nuestro medio para que entre todas y todos se logre una condena ejemplar y no quede en una sanción por una contravención por exhibición y aquí no ha pasado nada, más aún cuando el supuesto autor tiene vínculos familiares con funcionarios políticos de Morteros y Colonia Vignaud.

