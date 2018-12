/ / / Morteros: Mal estar en el radicalismo con dos concejales por trabar construcción de 72 casas

Un gran malestar existe en el Comité de la Unión Cívica Radical de Morteros por la oposición de la concejal Sandra Cagliero y el concejal Roberto Lione a aprobar una ordenanza para habilitar un loteo que permitiría el financiamiento del Banco de la Nación Argentina para la construcción de 72 viviendas de las cuales 36 ya estarían adjudicadas. Los concejales se habrían enfrentado al intendente por negarse a que 72 familias morterenses tengan la posibilidad de contar con su techo propio.

El proyecto de ordenanza que aún no habría ingresado al Concejo Deliberante, se encontraría desde hace unos ocho meses paralizado en la bancada de Cambiemos por la oposición de los dos ediles radicales que no permitirían el avance del trámite de excepción con el consecuente riesgo de que las 72 viviendas se construyan en otra población de la provincia de Córdoba.

El Banco Nación Argentina habría otorgado en el marco de la línea de créditos para desarrollistas a la empresa Constructora Ferrero de nuestra ciudad un préstamo para la construcción en una primera etapa de 36 viviendas con opción a otras 36 unidades en una segunda etapa, para que las mismas sean comercializadas por medio de créditos a quienes compren las mismas solo con boleto de compraventa y posesión del inmueble.

La línea que lanzó el Banco Nación en abril del año pasado permite al desarrollista que ya cuenta con la tierra, acceder a un préstamo de hasta ciento por ciento del valor del proyecto incluido el IVA y las obras de infraestructura, no así el valor del terreno.

La empresa local que tendría aprobado el crédito para la construcción de 36 viviendas para terminar la tramitación para la liberación de los fondos para dar inicio a las obras debe presentar la documentación que aprueba la sub división de cada uno de los terrenos.

Los terrenos donde tendrían previsto construir el plan habitacional se encuentra en el sector norte del ejido urbano, zona en que la ordenanza establece que los lotes deben ser de 12 x 30 metros y la sub división proyectada son terrenos de 10 x 20 metros. Esa menor dimensión es la que solicitan sea aprobado por los ediles para poder terminar de presentar la documentación para la construcción de las casas, la que se basaría según comentan dirigentes radicales indignados por la posición de Cagliero y Lione, que la misma ordenanza establecería excepciones para casos extraordinarios como sería en esta situación.

La argumentación para la excepción se sustentaría en que en lugar de facilitar la construcción de unas 40 casas, con las dimensiones presentadas se alcanzarían las 72 casas, pero más importante aún es que como la operatoria del Banco Nación no financia los terrenos, sino que lo tienen que abonar los adjudicatarios. Al ser estos de una menor dimensión permite reducir su valor en aproximadamente un 45 %, facilitando de esta manera el acceso a familias trabajadoras de ingresos medios, mientras que al sostener las medidas vigentes por el valor de la tierra en Morteros, solo podrían llegar a contar con las referidas viviendas sectores de altos ingresos.





Enfrentados con el intendente

Según la información extra oficial a la que pudo acceder Regionalísimo la concejal Sandra Cagliero y el concejal Roberto Lione mantendrían una cerrada posición, lo que habría generado varias discusiones con el intendente José Bría, quien brindaría total apoyo a la empresa constructora para que Morteros pueda acceder a ese cupo habitacional, quien le habría manifestado a los ediles que deben entender que esa norma, si bien fue establecida hace más de 20 años con un criterio urbanístico – paisajístico, frente a la necesidad habitacional actual se debe priorizar la necesidad de la gente, en lugar de hacer prevalecer las dimensiones establecidas para mantener una mejor vista del sector, cuando el cambio de medidas no provoca ningún desorden urbanístico.

Desde Regionalísimo consultamos sobre el tema a Jorge Ferrero (hijo), uno de los titulares de la empresa desarrollista a la que Banco Nación le otorgaría el crédito para la construcción de las viviendas, si bien confirmó que accedieron al programa, manifestó que no va a realizar declaraciones sobre el tema, por tratarse de una cuestión absolutamente empresarial y al ser él un dirigente del radicalismo, ex secretario de obras públicas, “no quiero que esto se transforme en una disputa política partidaria, porque es una cuestión de nuestra empresa que nada tiene que ver con mi participación en el partido, entonces no voy a hablar, por ahora voy a seguir la vía administrativa como corresponde”.





La operatoria

El Banco Nación otorga un préstamo a una empresa desarrollista que cuente con tierra, que en el caso de Morteros fue adjudicada a la empresa Constructora Ferrero para la construcción en una primera etapa de 36 casas por un total de aproximadamente 40 millones de pesos, monto que cubre el 100 % del proyecto incluido el IVA y las obras de infraestructura, no así el valor del terreno, que debe ser pagado por el cliente.

El sistema funciona como un crédito puente, donde las viviendas son comercializadas por medio de créditos, a los consumidores finales y sólo con boleto de compraventa y posesión del inmueble, financiado el banco el 80 % del valor de compra, mientras que el 20 % restante debe ser financiado por la empresa, la que además avala al comprador para tome el préstamo hipotecario. Es decir, el constructor actúa como garante del préstamo hipotecario que toma el comprador de la vivienda, en un esquema que se mantiene hasta que se escritura.

El grupo familiar podrá acceder a las viviendas con una cuota con una afectación de hasta un 30 % de sus ingresos con tasa de entre 3,5 y 4,5 por ciento, variando para clientes, o no clientes de Banco Nación. La cuota es de entre 4.600 y 5.000 pesos por cada millón de pesos de crédito con un plazo de 30 años.

En este esquema el comprador además debe pagar el monto total del terreno de acuerdo a las condiciones comerciales que acuerde con la empresa desarrollista.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.