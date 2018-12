/ / Phumzile Mlambo-Ngcuka: Todavía no conocemos el verdadero alcance de la violencia contra las mujeres

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.

Mensaje del Phumzile Mlambo-Ngcuka, Secretario General de la ONU y Director Ejecutivo de ONU Mujeres en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 25 de noviembre 2018Todavía no conocemos el verdadero alcance de la violencia contra las mujeres, como el miedo a las represalias, el impacto de no ser creído, y el estigma transmitidas por el sobreviviente no el autor-han silenciado las voces de millones de sobrevivientes de la violencia y el enmascarado el verdadero alcance de la continuación de las experiencias terribles de las mujeres.En el pasado reciente, activistas y sobrevivientes de base, así como movimientos globales como “#MeToo”, “#TimesUp”, “#BalanceTonPorc”, “#NiUnaMenos”, “Hollaback!” Y “#TotalShutdown” se han convertido en el aislamiento hermandad global. Ellos están haciendo los delincuentes responsables, la exposición de la prevalencia de la violencia por parte de un alto cargo de piso de la fábrica. movimientos globales de hoy en día están estableciendo demandas colectivas para la rendición de cuentas y la acción y pidiendo el fin de la impunidad, para garantizar los derechos humanos de todas las mujeres y niñas.Temático de las Naciones Unidas de este año para el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer es “ Naranja del Mundo: #HearMeToo ”. Su objetivo es honrar y además amplificar las voces, ya sea un ama de casa en casa, una estudiante abusado por su maestra, una secretaria de la oficina, un deportista o un niño que es pasante en una empresa, reuniéndolos en diferentes ubicaciones y sectores en un mundial movimiento de solidaridad. Es un llamado a escuchar y creer sobrevivientes, para poner fin a la cultura de silenciamiento y para poner a los sobrevivientes en el centro de la respuesta. El foco debe cambiar de cuestionar la credibilidad de la víctima, a perseguir la responsabilidad de su autor.Los que han hablado han ayudado a entender mejor lo mucho que el acoso sexual se ha normalizado e incluso justificada como una parte inevitable de la vida de una mujer. Su ubicuidad, incluso dentro del sistema de las Naciones Unidas, ha ayudado a que parezca un inconveniente menor, todos los días que puede ser ignorada o tolerada, con sólo los eventos realmente horribles ser digno de la dificultad de la presentación de informes. Esto es un círculo vicioso que tiene que parar.Por lo tanto, #HearMeToo es también un fuerte llamado a la aplicación de la ley. Es profundamente equivocada de que la gran mayoría de los autores de la violencia contra las mujeres y las niñas se enfrentan sin consecuencias. Sólo una minoría de los casos nunca son reportados a la policía; un resultado porcentaje aún menor de los precios, y en sólo una fracción de los casos no es una condena. La policía y las instituciones judiciales deben tomar en serio los informes, y dar prioridad a la seguridad y el bienestar de los sobrevivientes, por ejemplo, haciendo que los oficiales de más mujeres disponibles para las mujeres que denuncian violencia.Las leyes deben reconocer que el acoso sexual es una forma de discriminación contra las mujeres y una violación de los derechos humanos, tanto en la expresión y la re-generación de la desigualdad, que se produce en muchos ámbitos de la vida, desde las escuelas a los lugares de trabajo, en los espacios públicos y en línea. Si las leyes protegen tanto a los lugares de trabajo formales e informales, los trabajadores más vulnerables, como los que dependen de consejos de los clientes por sus ingresos, tendrá una mejor oportunidad de hablar en contra de los abusos, y ser escuchado. Los empleadores mismos en todos los países pueden hacer impactos vitales mediante la aplicación de manera autónoma normas de comportamiento que refuerzan la igualdad de género y la tolerancia cero para cualquier forma de abuso.ONU Mujeres está a la vanguardia de los esfuerzos para poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas a través del trabajo que hacemos, desde nuestro Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer que se beneficiaron más de 6 millones de personas el año pasado, a los 500 millones de euros UE-ONU iniciativa Spotlight, que es la mayor inversión individual en la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo, a nuestro trabajo sobre ciudades seguras y espacios públicos seguros. Además, estamos trabajando dentro de ONU Mujeres y el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto para abordar el acoso sexual y el abuso de poder dentro de nuestros propios lugares de trabajo.Este año, junto con usted, nuestro objetivo es apoyar a todos aquellos cuyas voces todavía no están todavía siendo escuchado.