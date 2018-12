/ / / / San Guillermo: Para Nuevo Encuentro la ciudad no está a la altura de su potencial

El Partido Nuevo Encuentro de San Guillermo emitió un documento titulado: "San Guillermo tiene un potencial enorme pero está muy lejos de estar a la altura de las circunstancias"

San Guillermo se declaró Ciudad y su estructura institucional se preparó para hacer honor a la designación, , el Presidente Comunal mutó a Intendente, surgió un Concejo Deliberante y la justicia preparó sus Jueces de Falta; hubo una campaña para elegir a los ciudadanos más idóneos entre los postulantes de distintos sectores políticos y así empezamos a transitar por este nuevo camino que exige de todos, más participación, responsabilidad y acciones coherentes a las enunciadas durante la mencionada campaña.

Fue así como en ese período en que cada fuerza propuso una plataforma de gobierno, hubo mesas de intercambio televisadas, y durante el desarrollo de las mismas, toda la ciudadanía pudo escuchar esas ponencias basadas en el diagnóstico de partida que a los candidatos les merecía nuestra localidad y cursos de acción para atacar las problemáticas detectadas, con una proyección a los años que les tocara gobernar. Hubo o eso pareció, coincidencias en la necesidad de gestionar servicios esenciales como el agua y el gas para poder encarar un proyecto industrial que diversifique nuestra economía y cree riqueza y fuentes de trabajo genuino, mejorando la calidad de vida de toda la población.

A su vez, Nuevo Encuentro, insistió en la necesidad de pergeñar un Plan Estratégico, una ingeniería sistémica que permita ir cumpliendo etapas, potenciando lo que ya existe y produciendo una sinergia institucional y de recursos para ir avanzando hacia objetivos más complejos que nos acerquen a esa imagen objetivo divisada para nuestra ciudad.

Pero hoy, a un año de comenzada esta etapa, asistimos a la existencia de un Concejo que no ha convertido en proyectos a debatir y mucho menos en realidades, todas las problemáticas detectadas en ese momento y convertidas en promesas durante la campaña, observamos tratamientos banales para problemas insustanciales, mientras los verdaderos desafíos a los que nos enfrentamos, siguen sin ser debatidos, tratados ni solucionados. La minuta se ha convertido en la estrella de este cuerpo colegiado, cuyos miembros reciben un pago calificado por su desenvolvimiento y cuya erogación surge de los impuestos que los ciudadanos que les hemos transferido nuestra voluntad de avance, aportamos todos los meses religiosamente, en un contexto económico dificilísimo originado también por un gobierno nacional, indiferente, autista y sin proyecto de Patria.

Además, en estos momentos, se da a conocer a la población, la disputa interna acerca de quién se hará cargo de la Presidencia del Consejo al momento de cumplirse el primer año de actuación, en el mes de diciembre próximo. Dos fuerzas políticas coinciden en señalar la intención de la fuerza mayoritaria, de no cumplimiento de lo pactado, quien desconoce el acuerdo e intenta seguir comandando la Presidencia. ¿Los argumentos? ¿Que un Concejal determinado ha hecho méritos y ha crecido en su función, desconociendo que ese crecimiento es compartido e integrado a la disposición del Municipio local, nadie puede solo, todo es en equipo…acaso no era ese el slogan? ¿O se agota ante la conveniencia?; Otra explicación sostiene que de seguir rotando la función en cuestión entre los concejales de las distintas fuerzas, en el tercer año ingresarían otros que tal vez no acepten lo pactado, explicación contra fáctica ya que no se sabe que fuerza política sumará más voluntades ni cuáles puedan ser sus impresiones al respecto; que debe quedar en manos del grupo mayoritario, pero en un principio hablaron de la dinámica rotativa y si bien representan a un gran sector de la sociedad, también la segunda fuerza representa a una minoría numerosa que tiene derecho a sentirse representada en la función, es decir los acuerdos en democracia son para permitir que todos estén simbolizados en sus deseos y expectativas. En todo caso, desconocer palabras y acuerdos habla más de quién lo hace que de quien se quiere perjudicar.

Y volviendo al tema de la necesidad de producir soluciones trascendentales que corrijan los problemas que atentan contra nuestro crecimiento, hoy está más amenazado que nunca, ya que se escucha a los mismos concejales afirmar que los vínculos dentro del Concejo reconocerán un mojón entre el antes y el después de este episodio. Mientras tanto…la voluntad popular que los depositó allí sigue sintiéndose traicionada ya que el pacto social no se cumple como se había prometido y las soluciones que nos debemos y prometimos siguen sin aparecer, en todo caso, Concejales sin palabra ni vínculos solidarios y cooperativos no están en condiciones de ofrecerlas.

Esta denigración de la política es la que genera rechazo en la gente que termina repitiendo slogans perversamente impuestos como el que “los políticos son todos iguales” propiciando un descrédito que no resulta beneficioso para nadie.

No, no somos todos iguales algunos nos formamos para que la política sea el instrumento transformador de las realidades al servicio de la gente.

Que la ineptitud sea premiada por un color de camiseta, una moda o el rechazo a que te digan la verdad que contradice lo que mienten los medios no depende de nosotros.

Tenemos aproximadamente 50 Proyectos de los cuales 21 fueron al Municipio en Marzo del corriente, y se presentó en el Concejo el Proyecto “Normas Básicas sobre manejo integral de Residuos Sólidos Urbanos” en Octubre.

Se planteó por nota al Ministro de Obras Públicas las necesidades urgentes de la localidad y región. De esta última ninguna contestación, de los proyectos solo algunas tibias respuestas poco convincentes.

San Guillermo tiene un potencial enorme pero está muy lejos de estar a la altura de las circunstancias.

