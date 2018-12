/ / / Sostuvo un hito histórico de la región: Evitó la demolición del bar “La Selecta”

La tenacidad de la lucha de Fernando Ercole, hizo que el local del bar de “La Selecta”en jurisdicción de La Paquita, donde funciona desde hace 74 años la Cooperativa Tambera del mismo nombre, en pleno proceso de demolición del espacio conocido como el boliche y la pista de baile, logró revertir la decisión y el mismo el 11 de diciembre de este año volvió a abrir sus puertas.

Habían comenzado a derrumbar el local del bar y pista la “La Selecta” en la zona rural de La Paquita, también conocido por el boliche “Chancho flaco” y Fernando Ercole, un defensor del patrimonio histórico cultural tras participar de una reunión con el Consejo de Administración de la Cooperativa “La Selecta”, “salí con cierta esperanza, pero a los día todo se derrumbaba. El dolor que sentí solo Dios lo sabe y me decía: ¿quién escucharía a este loco buscando proteger nuestro patrimonio?” expresa en su Facebook y al mismo tiempo acota que estuvo solo en esta lucha en la que continuaba la demolición.

Los profesores Carlos Ferreyra y Paula Bolie de la Tecnicatura en Gestión Sociocultural, de la que es egresado Fernando Ercole, “ … ellos me dieron las herramientas para presentar una defensa e invitar a tomar conciencia sobre la protección del patrimonio que mi pueblo tiene”, pone de manifiesto expresando con gran alegría que fue invitado por el presidente de la Cooperativa de Tamberos: Carlos Para, para participar de una cena en ese local.

Cuenta que mientras unía la distancia entre el ejido urbano y ese sector de la zona rural donde se encuentra enclavado ese edificio que alberga historia de tamberos, trabajadores, y chacareros “en el camino veía una noche de relámpagos y refucilos por todas partes, y pensé: son fuegos artificiales que revienta por sobre las nubes… y aquellos que no están, estarán felices por este logro”.

El 11 de diciembre de 2018, la Cooperativa despidió el año en ese lugar y el Bayo con su gente atendió a los comensales. Buena parte de esa estructura sigue en pie, y el proyecto incluye la recuperación del escenario y parte de la pista. Mi pedido que aún sigue, es invitar a los hijos, familia toda de los productores, que valoren estos espacios, lo cuiden y lo protejan… porque hacen a la historia e identidad de la institución y por ende de todo el pueblo; pero este patrimonio (herencia) está a la guarda de cada uno de ustedes. Les agradezco en lo personal, porque me han hecho sentir escuchado y feliz.

Para concluir, “cuando llego al lugar, saludo a Calobeto Para (presidente), lo felicito y le agradezco; en ese mismo momento Sobrero me dice, ¡esto es gracias a vos!… ahí no tuve palabras para esa frase, sólo agradecer en silencio en mi interior” y al mismo tiempo convoca a quienes conozcan datos, cualquiera, como anécdotas, nombre de bolicheros, etc. podrán acercar a Fernando Ercole





