/ / / Trabajadores de Molino Boero: La fiscalía los obligó a abandonar la lucha en defensa de sus salarios y su trabajo

Los empresarios que operan Molino Boero lograron que el fiscal Alejandro Acuña en un llamativo tramite express desalojara a los trabajadores que hace diez meses no cobran sus salarios. El jueves 27 se realizará una audiencia en el Ministerio de Trabajo, que de no existir una solución concreta desde Uoma adelantaron que no dejarán operar a la planta fabril.

Un grupo de 16 empleados de Molino Boero tomaron de manera pacífica la planta elaboradora de harina al no ser tenidos en cuenta por los nuevos operadores, como lo ordenó a través de una resolución del Ministerio de Trabajo.

Al ser puesto en funcionamiento el molino por la empresa “El Manglar”, con cinco empleados que venían trabajado con la empresa Boero y renunciaron a todos sus derechos, más la incorporación de dos personas, los trabajadores que hace diez meses no perciben sus salarios, decidieron ingresar a la planta en una pacifica toma como medida de fuerza en busca de que cumplan con las resoluciones acordadas en el Ministerio de Trabajo que es la reincorporación de los alrededor de 40 trabajadores respetando las mismas condiciones que tenían con la firma Boero.

Ante la toma el representante de la empresa El Manglar, radicó una denuncia penal en contra de Lucas Zurita, secretario general de Uoma seccional Morteros y pidió el desalojo, trámite que el fiscal Alejandro Acuña con una llamativa celeridad en menos de siete horas ordenó el desalojo, bajo presión de ser detenido quien no cumpliera con la decisión en defensa de los interés de los empresarios.

Esta fiscalía se caracteriza por ser lenta, sobre todo con causas que tienen que ver con la defensa de intereses comunitarios sobre todas en la se ven involucrados integrantes del poder político, llevando algunas de ellas años sin resolver, mientras que en este caso los operadores del molino lograron desembarazarse del grupo de cuarenta familias que hace 10 meses que no encuentran respuesta por parte de los empresarios y la justicia. Lograron casi de manera instantánea se resuelva imputar a los trabajadores, obligándolos a abandonar la medida de fuerza.





Incumplimientos tras incumplimientos

Ante la situación desde la Unión Obrera Molinera de Argentina (Uoma) notificaron al Ministerio de Trabajo de Córdoba para que intervenga en el conflicto y actúe dando una solución definitiva.

“Herramientas nos quedan pocas, una de ellas es tomar el Molino para que no produzca”, indicó el Secretario General Lucas Zurita, antes de viajar para participar de la audiencia que tuvo lugar en el Ministerio de Trabajo con la participación de la funcionaria Gilda Cavallari.

En la referida audiencia labraron un acta a El Manglar S.A. por falta de documentación del personal que se encuentra trabajando en el molino, reconociendo su representante el incumplimiento de la legislación y al mismo tiempo habría señalado que estaría dispuesto a afrontar las consecuencias.

Por otra parte el gremio ratificó la totalidad de los reclamos planteados y acordados en audiencias anteriores que tienen que ver con el pago de los haberes, indemnizaciones y reincorporación de la totalidad de los empleados.

Desde la empresa El Manglar manifestaron que no están en condiciones de afrontar el pago de las indemnizaciones y la deuda que la empresa Boero mantiene con los trabajadores, planteando en varias oportunidades que si tiene que tomar todo ese pasivo abandonaría el molino, comprometiéndose a hablar el tema con Boero para tratar de establecer una propuesta, por lo que resolvieron pasar a cuarto intermedio hasta el jueves 27 de diciembre.

En la continuidad de esa audiencia El Manglar deberá contar con una propuesta concreta que garantice su cumplimiento, debiendo además presentar la totalidad de la documentación sobre el personal que tiene en actividad.

“Si el jueves no tenemos nada concreto, vamos a continuar con la lucha impidiendo que la fabrica trabaje hasta que no seamos todos reincorporados” sostuvo Lucas Zurita, quien además dijo que cuenta con el respaldo de Uoma a nivel nacional y de todas las seccionales del país para sostener la lucha que no solo ahora debe enfrentar a la empresa, sino también a la Justicia de Morteros.

