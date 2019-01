/ / / Conflicto Molino Harinero Boero: El Ministro de Trabajo tomó intervención y se comprometió con gestiones para los empleados

Lucas Zurita Secretario General Uoma Morteros

El Ministro de Trabajo Walter Sereno asumió compromisos con los trabajadores de Molino Boero que hace de abril del año pasado que no cobran sueldos. Tanto la empresa Boero, como El Manglar siguen desaparecidos en las audiencias. Ante una inspección de seguridad e higiene cerraron la planta.

Al concretarse una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia con la ausencia de los representantes de El Manglar S.A., como así también de Ernesto C. Boero la misma no se pudo concretar, pero aprovechando que el Ministro de Trabajo Walter Sereno tomo parte de la misma, los representantes gremiales, aprovecharon para peticionar una salida al largo conflicto.

En primera instancia establecieron que el 8 de febrero se convoque a una nueva audiencia, esperando que los empresarios participen para tratar de encontrar una salida, así mismo comentó el Secretario General de Uoma, seccional Morteros, Lucas Zurita que pusieron en conocimiento al Ministro que hace desde el mes de abril que perciben un solo centavo, y que no cuentan con ningún tipo de apoyo municipal y provincial, solicitando algún tipo de ayuda económica.

Por otra parte el Ministro se comprometió a peticionar ante el Fiscal General de la provincia, Alejando Moyano para que interceda ante el Fiscal de Morteros, Alejandro Acuña para que cumpla el compromiso asumido con él en que no imputaría a los dirigentes gremiales por usurpación por haber ingresado a las instalaciones del molino. “Nos dijo que va a hablar con el fiscal Moyano para que intervenga porque Acuña, actuó de mala fe, porque le había expresado, lo que me había dicho a mí, que no me iba a imputar”, puntualizó Zurita quien al mismo tiempo dijo que espera que cumplan con las gestiones para llevar un poco de tranquilidad a las familias de los trabajadores.





Bajaron las persianas

El Uoma solicito al Ministerio de Trabajo se realice una inspección en el Molino Boero para verificar que el establecimiento cumpla con las normas de Seguridad de Trabajo, pero los representantes del gobierno no pudieron concretarlo porque los empresarios les cerraron las puertas, evitando de esa manera la inspección, por lo que labraron un acta para dar continuidad al proceso administrativo – legal.





