/ / / Cumplimos 24 años con el mismo ímpetu del primer día

Quienes conformamos Regionalísimo, nos sentimos orgullosos de cumplir 24 años de existencia con nuestra edición papel y 15 años con nuestra edición digital, informando al noreste cordobés y el centro oeste santafesino, con igual o más entusiasmo en que lo hicimos en aquel enero de 1995.

Estamos transitando el camino hacia las bodas de plata sobre un camino muy sinuoso, al intentar silenciarnos desde el gobierno municipal de Morteros, que no solo busca ahogarnos económicamente con la discriminatoria eliminación de la pauta publicitaria, sino que nos tienen vedada la entrega de información, una medida característica de los gobiernos dictatoriales. Esta no es una acción aislada, sino que es parte de la política del radicalismo PRO – Cambiemos en apagar las voces críticas desde el embate contra los medios de tierra adentro a través de la monopolización de los insumos.

No van lograr la opinión única, no van a callar nuestra voz y menos aún que no se exprese el pensamiento, no van a lograr tumbarnos como pretenden. Como lo venimos haciendo desde hace 24 años, estamos decididos a seguir adelante, sorteando todos los obstáculos que nos interpongan, sosteniendo el máximo logro que mantuvimos en estas casi dos décadas y media que es nuestra libertad, sin someternos a las presiones, lo que nos posicionó como el medio de toda la región más consultado.

Durante los 24 años que lleva Regionalísimo en su edición papel circulando en el departamento San Justo de la provincia de Córdoba y los departamentos Castellano y San Cristóbal de la provincia de Santa Fe,y hacia el mundo a través de su edición digital desde hace quince años, nos hemos dedicado a informar, investigar y a velar por las comunidades, las instituciones y el cuidado de los recursos públicos. Hemos hecho un trabajo serio que nos ha generado credibilidad, y nos ha permitido consolidarnos como el medio más importante de la región. Ningún tema se ha quedado por fuera de nuestras páginas, pues hemos logrado contar con imparcialidad, el acontecer y los sucesos más relevantes de nuestro entorno. Siempre pensando en el derecho de las personas a estar informadas, como así también dando voz a los de abajo.

Pensar en lo que representa hoy nuestro periódico en toda el área, nos llena de alegría y orgullo, pero también de un inmenso compromiso. No podemos bajar la guardia ni un solo momento y, por el contrario, un año más de vida nos alienta a seguir adelante con mucha más fuerza y entrega. El sentido de pertenencia y el respeto que ha despertado Regionalisimo, representa un gran aliciente para todo nuestro equipo humano.

Nuestro trabajo periodístico, digno de un medio de comunicación que no se ha dejado manosear, nos ha costado demandas, persecuciones y amenazas, de las cuales afortunadamente hemos salido librados. El tiempo nos ha dado la razón, cuando hemos denunciado y puesto la lupa en malos manejos, el narcotráfico, entre otros casos que ameritan ser expuestos ante la opinión pública.

En síntesis tratamos de contar lo que sucede en la sociedad, dando voz a los sin voz, sin dejar de dar a conocer los logros y marcar las necesidades para contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

Como dijo Rodolfo Walsh «escribir es escuchar» entonces el sostenimiento va a estar dado en gran medida en la posibilidad de hacer causa común con los vecinos para que las cosas mejoren; para que todos los actores de la sociedad seamos un poquito mejores cada día y por sobre todas las cosas no se reduzcan las voces, sino todo lo contrario se sumen cada vez más, porque la peor opinión es el silencio del pueblo.

Finalmente el inmenso agradecimiento a los anunciantes, a los dirigentes que respetan la diversidad de opinión y pensamiento, a los lectores, a todas y todos muchas gracias por dejarnos recorrer este casi cuarto de siglo con su apoyo a quienes les refrendamos nuestro empeño en seguir esforzándonos. Tengan la plena seguridad, que seguiremos trabajando cada día con mayor ímpetu.

