/ / / / Museo Gran Hotel Viena en Miramar: Un recorrido por una enigmática historia

El Museo Gran Hotel Viena, tiene un sostenido crecimiento en el trabajo de protección del espacio, recuperación de objetos y recopilación de testimonios orales para la conformación de la historia que fue constituyendo enigmas para ser descubiertos por los visitantes, como así también las actividades paranormales que permiten vivenciar diferentes situaciones.

Un interesante edificio con una infraestructura que permitía la autoproducción de alimentos, contaba con todos los servicios de comunicación hacia el exterior, además de la lujosa vajilla entre otros elementos que para la época eran de gran categoría, siendo recuperado en gran medida por la Asociación de Amigos del Gran Hotel Viena. Esta acción permite en la actualidad poder recorrer el mismo a través de una interesante visita guiada.





Necesita obras

El deterioro del edificio es mayor que los ingresos que perciben por la entrada que cobran para su visita, “La sal hizo lo suyo, el tiempo también lo va deteriorando, es algo que nos preocupa mucho y estamos ocupándonos a través de diferentes gestiones para tratar de lograr los fondos necesarios para el mantenimiento del sector que es utilizado por el museo y el sector que es necesario recuperar” comentó Patricia Zapata, quienes desde un primer momento viene investigando sobre este enigmático lugar y a su vez impulsora junto a un grupo de 12 vecinos de las acciones que en la actualidad posibilita conocer la historia del mismo.





Esperan que la costanera se integre

El gobernador de la provincia tiempo atrás anuncio la extensión de la costanera hasta la zona del Museo Gran Hotel Viena, “Entendemos que es algo que va a facilitar la llegada y mejorar la observación, creemos que se va a proyectar con un paisajismo especifico, además de servir de defensa” destacó Patricia Zapata quien al mismo tiempo acotó que “La costanera va a llegar porque el lugar se lo gano y confiamos que exista una planificación y se integre el museo”.

“Un lugar que se encontraba totalmente aislado de la población que se autoabastecía, que no tuviera relación económica, social y cultural con la localidad, haciendo que no hubiera relación emotiva con sus habitantes para pasar a ser en la actualidad un lugar de gran importancia para visitar, eso también se lo gano el hotel, por eso invitamos a todos a que no dejen de conocer y a la gente de Miramar como prestadores turísticos invite a los paseantes a visitar el lugar”





