/ / / Padre Mariano Oberlín: "La pobreza es más barata que la inclusión"

El cura Mariano Oberlin de la parroquia “Crucifixión del Señor”, ubicada en barrio Müller de la capital provincial, una zona con un fuerte desarrollo del narcotráfico, al que de manera decidida lo viene enfrentando y de manera paralela lucha por rescatar a las pibas y pibes víctimas de las adicciones con un fuerte trabajo para la inclusión.

Más allá de llevar la palabra de Cristo como pastor de la iglesia, su labor está basada en transformar esa palabra en acciones sustentada en el compromiso de su tarea social y pedagógica a través de comedores, talleres de oficios, tareas comunitarias entre otras tantas cosas que apuntan a que la juventud tenga sueños y pueda construir un proyecto de vida, sin dependencia y adicciones.

En una entrevista que mantuvo con Regionalísimo, el cura Mariano Oberlin se refiere a la lucha que vienen llevando adelante desde la fundación para que la niñez, adolescencia y juventud no encuentre a la droga como una alternativa.





La hora de hablar de seguridad la sociedad pide más móviles, cámaras, efectivos y cárcel para los adolescentes, mientras aplauden al que financia a los mercaderes de la muerte, ¿Por qué cree que ocurre esto?

“Puede tener muchas causas, por un lado el desconocimiento de mucha gente, la desinformación o la información errónea que muchas veces se da a propósito, mostrar como peligroso a alguien, que en realidad es víctima de todo un sistema y mostrar como importante a quien maneja los hilos de ese sistema. Es cierto que las personas que somos animales racionales, percibimos el miedo más inminente que las causas de otras cosas que son mucho más peligrosas, si me apuntan con un arma me va a dar mucho más miedo, que si me entero que hay alguien que esta fugando plata y empobreciendo un país de manera ilegal, esas cosas a veces es difícil percibirlas como son y después sí creo que hay una contradicción en esos pedidos que tienen que ver con no tener noción de lo que significa el costo de la exclusión. La exclusión tiene un costo altísimo para quien la padece, pero también tiene un alto costo para el resto de la sociedad, la pobreza es más barata que la inclusión, dejar alguien en la pobreza, no te doy y punto, pero mantenerlo en la pobreza, mantenerlo en la exclusión supone toda un aparato que es mucho más caro que la inclusión. Generar oportunidades de inclusión, si lo pensamos a largo plazo de manera compresiva desde todas las aristas, sería mucho más barato que seguir sosteniendo un sistema que día a día sigue excluyendo gente”.





Si podemos hablar de un modelo ¿Los pibes que estaban fuera del sistema por ser consumidores de sustancias, lograron ser incluidos?

“El tema puntual del consumo de drogas tiene que ver con múltiples causas, se consume droga en los barrios humildes, en los country, en el campo, la ciudad en todos lados, pero en cada lugar tiene características, causas distintas, en nuestro sector vamos percibiendo que el consumo tiene que ver con situaciones de exclusión que van relegando, que van generando un vacio interior, a nadie le gusta sentirse solo, sentirse discriminado, despreciado, eso genera un vacio interior que termina tapándose con la droga. Nuestro trabajo apunta a generar espacios de inclusión, muy sencillos, como se puede, algunos dieron frutos muy lindos, otros se va intentando, buscando la vuelta, pero es lo que hasta ahora más nos ha funcionado, generar espacios de inclusion laboral, recreativa, deportiva generar espacios donde los chicos se sientan parte”.





Algunos dicen que de cada 100 consumidores, solo se recupera uno. ¿En su experiencia es tan así esto?

“Nunca trabaje con estadísticas, no somos especialistas en el tema para avalar o criticar, es un trabajo realmente difícil, a los chicos le digo no se metan en esto, porque nadie sabe quién va a poder salir, a veces dicen, no, la manejo, no pasa nada, es recreativo, cuando se acordaron ya estas hasta las manos y es difícil salir, es cierto muchos no logran salir nunca, hay chicos que terminan suicidándose, o muriendo de una sobre dosis, pero también hay muchos que salen, es posible salir y estamos trabajando para eso. Hay que prevenirlo, para quien ya está metido hay que trabajar para que salga, siempre existe alguna alternativa”.





¿Cómo hace en el día a día para sostenerse, para mantener la fortaleza, para no abandonar?

“Más de una vez uno quiere largar porque la carga se hace demasiado pesada, pero hay mucha gente que es protagonista dentro del espacio, los mismos chicos que van saliendo adelante, ellos empiezan a coordinar espacios, a generar cosas nuevas, a sostener a otros, eso también es un alivio y se va sintiendo parte de una comunidad. Acá nadie se salva solo, hay mucha gente que está colaborando, es siempre la comunidad que sostiene, recibimos ayuda de varios lugares, pero cuando uno va viendo los frutos de los chicos, es lo que te enamora el corazón y seguís metiendo para adelante”





¿Existe alguna metodología para que el pibe que salió del circuito, al ser instigado por los narcos no vuelva a caer?

“Nos paso muchas veces que los chicos salen, le conseguimos trabajo y cuando tocan una moneda vuelven a recaer porque las tentaciones son muy grandes, nosotros apostamos a la comunidad, estamos armando emprendimientos que funcionen como comunidad, estamos armando espacios de encuentro que funcione como comunidad para que cuando el chango salga o siga vinculado por el trabajo o por alguna reunión que lo mantenga sostenido, pero si no hay contención es imposible, vamos viendo que entre ellos es mucho más efectivo que lo que uno pueda hacer, entonces generar espacios de vínculos a largo plazo entre ellos, nos parece que es imprescindible”.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.