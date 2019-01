/ / / Partido Justicialista de Morteros: Convoca a la comunidad para desarrollar la plataforma de gobierno

“Pensando Morteros” es una propuesta de campaña diseñada para conocer y recoger las necesidades y problemáticas de los vecinos de cada barrio de la ciudad para luego confeccionar una plataforma de gobierno que incluya todas las voces expresó Germán Pratto al lanzar la precandidatura como intendente de la ciudad de Morteros por el partido Justicialista.

Para conocer en profundidad la propuesta participativa para el diseño del Morteros de los próximos años en una extensa entrevista el actual legislador provincial por el departamento San Justo y pre candidato a intendente hizo referencia a la misma.





Al lanzar la candidatura hizo hincapié en un gobierno participativo como nueva propuesta ¿En qué consiste?

Consiste en pensar entre todos el Morteros de los próximos años, me parece que la cuestión tradicional de cuatro o cinco dirigentes armando la plataforma es parte del pasado, hoy hay que escuchar todas las voces, las instituciones, el vecino en particular. No estamos inventando nada, tomamos el ejemplo del presupuesto participativo, que es armar cada presupuesto de gestión junto con los vecinos.

A nivel nacional el ejemplo es la Municipalidad de Rosario y en la provincia de Córdoba, la municipalidad de Río Cuarto, que es donde mantuve reuniones para conocer las instancias de gobierno y en nuestro caso es trasladar a esta etapa de propuestas, teniendo en el haber a nivel partidario y a nivel personal es que siempre cumplimos el ciento por ciento de la plataforma de gobierno, la gente sabe que nosotros prometemos y cumplimos, decimos y hacemos, entonces en ese sentido la gente sabe que el proyecto que ellos lleven a estos espacios de dialogo que estamos generando, son proyectos que van a ser tabulado para después ser votados de manera personal o a través de una web, es decir los vecinos van a votar los proyectos para su barrio y para la ciudad para ser incluidos dentro de la plataforma, esto es construir el Morteros de los próximos años entre todos, escuchando todas las voces.

Es muy enriquecedor hablar con los vecinos, comerciantes, industriales para saber lo que están pasando en este tiempo, esto promueve la empatía que es ponerse en lugar del otro, en este tiempo es cuando tenemos que escuchar al vecino, algo muy importante para planificar la ciudad para los próximos años.





En ese marco participativo ¿cómo se generaría el debate para la definición del objetivo general para después desarrollar en los barrios los objetivos de cada sector?

Venimos en reuniones los días lunes con gente del justicialismo, con independientes que se fue acercando, la idea es conversar con los vecinos, dar la posibilidad que presenten sus proyectos, que puedan interactuar con otros vecinos en la etapa del armado de la plataforma.

Si los vecinos nos eligen esto se va a enriquecer porque el presupuesto participativo contempla otras instancias donde el vecino presenta su proyecto, lo explica, lo defiende para después de ser votado en una audiencia o asamblea participativa.





La Carta Orgánica Municipal limita la participación ciudadana, para avanzar en un proyecto participativo ¿es necesario modificar la misma?

No es necesario modificarla cuando se desarrolla en el marco de un programa participativo desde el Departamento Ejecutivo, pero si me parece enriquecedor ir adaptando la Carta Orgánica a los tiempos que vivimos y también dar mayor participación en la presentación de proyectos a nivel del Concejo Deliberante, porque hay cuestiones que salen por ordenanza y se transforman en políticas de Estado, pero en la práctica de lo que existe en Río Cuarto es el marco de obras y programas que se ejecutan en el marco del presupuesto anual, por eso no es necesario en esta instancia modificar la Carta Orgánica, pero es importante generar mecanismos para que cada uno sea parte de lo que pasa en la ciudad desde el punto de vista de las políticas de Estado





Hoy prevalece el individualismo, la falta de compromiso social con la comunidad, ¿como se encararía la generación del cambio de conciencia para lograr la participación?

Es como decía Perón un buen ejemplo, suele explicarlo todo, en este caso la oportunidad que estamos poniendo en mano de los vecinos para que el proyecto de cada uno sea incorporado en la plataforma, con el activo que cada plataforma la hemos cumplido prácticamente en un ciento por ciento. Si nos toca triunfar, no espere que en los primeros meses de gestión estemos justificándonos, hablando de la herencia, del pasado. Creo que el justificarse mirando para atrás genera en la dirigencia una zona de confort haciendo que uno crea que puede gobernar los cuatro años así y cuando uno quiere empezar a hacer es tarde. El actual gobierno municipal no puede hacer en tres meses, lo que no hizo en tres años.





¿Como puede canalizar la ciudadanía sus propuestas para ser incorporadas a la plataforma de gobierno?

Vamos a habilitar una web para que la gente pueda participar, estamos haciendo encuestas que son un barrido del territorio para conocer cuestiones como que es lo que está faltando a Morteros de acuerdo al concepto de la gente, que debería hacer el próximo intendente, y si la gente quiere o no recibir a Germán Pratto en su casa, porque me parece que el dirigente entre en la casa de la gente, sin que la gente quiera es un incordio, entonces solamente vamos a ir a la casa de quienes manifiesten su intención de que vayamos, que esté dispuesta a tener una conversación. Hay que ir dando paso hacia adelante en la política, lo que hicimos ya está, demuestra que hacemos, que sabemos hacer, que nos comprometemos y cumplimos. Pero no vamos a hacer lo mismo que hicimos, vamos a hacer mirando hacia adelante, mirando el Morteros de los próximos años con gente nueva, con un cambio hacia adelante, no hacia atrás, porque la gente hace tres años voto un cambio y hoy muchos no están conforme, pero no creo que quieran volver para atrás, por eso el cambio es para adelante con gestos como esta apertura que termina con el presupuesto armando por cuatro o cincos iluminados, se terminaron los indiscutidos en el gabinete, vamos a aprovechar a la gente que egresa del Ezpeleta con títulos técnicos para ser incorporados a las áreas de mando. Estoy dispuesto a aportar toda mi experiencia recogida a través de mis relaciones a nivel nacional, provincial, ministros, secretarios, intendentes, con el gobernador Juan Schiaretti, tengo una relación de vínculos personales que hace, sea mucho más fácil gestionar con ellos y compartir experiencias de gestión.



Cronograma

Barrio Roca; miércoles 30 y jueves 31 de enero; en Parque Alvarado.

Barrio Urquiza y Vecinal Este; sábado 2 y domingo 3 de febrero; en Plaza Urquiza.

Barrio Jorge Newbery; miércoles 6 y jueves 7 de febrero; en plazoleta Jorge Newbery.

Barrio Sucre; sábado 9 y domingo 10 de febrero; en playón del Centro vecinal Sucre.

Barrio Malvinas y San Cayetano; martes 12 y miércoles 13 de febrero en playón de Malvinas.

Barrio Norte y Centro; viernes 15 y sábado 16 de febrero; en Plaza San Martín.

