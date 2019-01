/ / / Recibió su documento después de 19 años de estar con uno “mellizo”

Carla Prohl lo único que podía hacer era votar, ahora el intendente Augusto Pastore le entregó su cédula. Aunque "estaba acostumbrada" decidió este año reclamar una respuesta que tardó dos décadas en llegar. Su documento decía que era un hombre nacido el mismo mes y año pero que residía en otro lugar de Córdoba.

El intendente Augusto Pastore le entregó a la freyrense Carla Prolh su nuevo DNI en un hecho que bien podría ser típico exceptuando que en este caso para la mujer representó "volver a tener identidad propia".

Todo comenzó hace 19 años cuando descubrió a través de una notificación que una persona en la provincia tenía el mismo número de identificación.

"Hace un poco más de 19 años me llegó una notificación por escrito del Registro Civil de Freyre que tenía un DNI con un número 'mellizo'. Después de eso comencé con los trámites para que se me reconociera. Tenía que enviar un pedido en una carta por el correo que en ese entonces nunca llegó", comentó Prolh.

Desde ese momento ella no pudo tener ningún bien material a su nombre, y a sus hijos aunque los parió tuvo que reconocerlos puesto que no los pudo anotar por sí misma, sino que se asentó en las partidas que ella era su mamá,





Idas y vueltas

Carla esperó años un papel que nunca llegó, sin embargo siguió buscando respuestas. "Cada tres o cuatro meses pasaba por el Registro Civil y el correo para saber si tenían noticias y nada. Mientras tanto era una 'NN', pero en los padrones siempre estuve por lo que siempre pude votar, aunque no hacer otro tramite".

Hasta donde pudo averiguar Carla, su "mellizo" al menos en el DNI es un hombre que vive en la provincia de Córdoba y que casualmente nacieron el mismo mes y año. Aunque ignora si él conoce esta situación que sucedía hasta el miércoles.

"Solo sé que tiene 40 años y es un hombre de Córdoba, eso lo conocí cuando empecé a dar mi DNI y saltaba su nombre y no el mío", relató sobre la situación y continuó: "Aunque era molesto no tuve tantos problemas porque yo sabía que no podía hacer nada ni pedir tampoco algo a mi nombre".





En 2018 vino el cambio

Este año, Carla se decidió a buscar una salida al problema. Primero pidió ser recibida en una audiencia con el juez en Freyre, localidad donde vive, buscando una solución definitiva.

"Una de sus secretarias tomó el caso y al fin llegó esa carta documento al correo con mi nuevo número. A los días de haber llegado fui y me hice el nuevo DNI y ayer (por el miércoles) me lo entregaron", sostuvo.

Ahora encara otros desafíos como el de pedir que se incorporen todos sus datos, no solo su nombre, a las actas de nacimiento de sus dos hijos de 23 y 14 años; y también su número de CUIL para desempeñarse laboralmente. "Fue todo un problema pero llevaba años así y estaba acostumbrada, por suerte se terminó", sintetizó.

