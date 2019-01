/ / / Respuesta tardía: Le retiran sus tres hijas a una violenta madre

La brutal violencia ejercida por una madre sobre sus hijas, hizo que una de ellas la filmara para luego viralizar las imágenes. La Justicia separó a las tres hijas de la madre y las dejó bajo la tutela de la abuela paterna. El padre habría venido reclamando la tenencia desde hacía un tiempo por la situación que vivían las hijas, pero los organismos morterense responsables de proteger a la niñez y adolescencia no le habría hecho lugar.

El video filmado por una de las hijas adolescente y viralizado por el padre (del que mantenemos en reserva su identidad para no seguir victimizando a las niñas), muestra como a partir de que la pequeña niña le pide a su madre un té, esta reacciona de manera muy violenta con fuertes golpes en su cabeza, insultándola le dice “hacete una puta taza de té, que te cuesta hacerte una taza de té” y cuando la hija que estaba filmando le grita basta, la madre, se da vuelta y le pega una fuerte patada.





Al ser viralizadas las imágenes a nivel nacional, tomó intervención la justicia a través de la fiscalía de feria de San Francisco, que dispuso que las tres hijas sean separadas de la madre y queden a cargo de la abuela paterna y a partir de mañana la causa pasara a la fiscalía y el juzgado de menores de Morteros quienes deberán adoptar las medidas definitivas.

El padre desde hacía bastante tiempo conociendo la situación que vivían sus hijas, venía pidiendo la tenencia, pero no le era otorgada supuestamente por sus antecedentes penales. “No me creen que me aleje de todas las cosas que de manera equivocada en otra época hice”, comentó hace pocos días a un cronista de nuestro medio.

Ante la falta de respuesta por parte del organismo del Estado que deben actuar en defensa del interés superior tanto de las dos niñas como de la adolescente, que si bien habrían tenido conocimiento de lo que estaba aconteciendo en el interior de ese hogar, no habrían dispuesto medidas, por lo que el padre al recibir semejantes imágenes con la intención de encontrar ayuda para evitar una situación más grave, decidió hacer público el grave hecho. “Las últimas veces que fue de la asistente social, me trataron de mentiroso, entonces viralice el video para mostrar que decía la verdad” expreso ante los medios el padre, que sigue reclamando para que sus hijas de manera definitiva vivan con él.

