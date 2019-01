/ / / Tambero que cerró su tambo"Vienen a burlarse con lentes oscuros y vidrios polarizados"

Debido al avance de las aguas que bajaban desde Santiago del Estero, la familia Andreu tuvo que cerrar uno de los dos tambos que tenía en la zona de Pozo Borrado, en el límite noroeste de Santa Fe. Unos pocos kilómetros más allá, en Cuatro Bocas y ya dentro de territorio santiagueño, el que estaba esperando los camiones para poder salvar sus 180 vacas lecheras era Roberto Bernaus, de 70 años.

Su testimonio resulta desgarrador. Y revelador de la responsabilidad que los productores inundados le asignan directamente a los dirigentes políticos de ambas provincias, que no han hecho nada para prevenir la situación y mucho se han podido/querido poner de acuerdo para propiciar un manejo sensato de los excesos hídricos en esa región productiva.

Los sitios informatvos Nexodiario y Visión Santiagueña se ocuparon de rescatar los tramos más calientes de este casi monólogo, en el que el veterano productor responsabilizó con nombre y apellido a los políticos locales por la falta de obras y los canales clandestinos que dejaron a la localidad de Cuatro Bocas bajo el agua.





“Tenemos un tambo que tenía doscientas vacas de ordeñe. Decí que encontré un tipo que ni lo conozco y vino y vio la situación y nos saca parte de la hacienda, pero hacé de cuenta que te sacan un pedazo de alma, de vida” expresó.





Según Bernaus, el principal problema son los canales clandestinos ejecutados por algunos “delincuentes y malandras” con el aval del gobierno santiagueño. “Acá es una locura lo que han hecho. Si Cuatro Bocas no desapareció del todo es porque en Bandera llovió poco” explicó.





“Los responsables son los delincuentes que tenemos acá en Santiago del Estero que hasta hace treinta días han hecho canales, como el señor Ruben Dutto (ex comisionado de Cuatro Bocas) que tiene miles de hectáreas, apoyado por el gobierno de la provincia”, acusó el productor.





“Se te ríen en la cara, se te burlan, son delicuentes y me hago cargo de lo que te digo. Si no hubieran hecho todos los canales que hicieron apoyados por el gobierno de Santiago del Estero y el Ministro de la Producción (Miguel Mandrile), esto no hubiera pasado”, se lamentó Bernaus.





“Ayer anduvo Guillermo Novara, el intendente de Bandera. Casi la pisó a mi mujer. Vienen a burlarse de nosotros y darse una vuelta con lentes oscuros y vidrios polarizados y no son capaces de parar”, fustigó.





Más allá del exceso de lluvias, el problema, insiste, son las obras clandestinas. “Si no hubieran hecho esos canales la peleábamos, pero hoy nos tuvimos que entregar. ¿Sabes las vacas que tenemos tiradas en el campo, terneros muertos, vacas que no vamos a salvar?”





Finalmente, contó que, con 70 años, pensaba que en sus últimos años iba a vivir bien y le iba a dejar algo a sus hijos. “Pero no les voy a dejar nada”.

