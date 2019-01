/ / / Un juez de paz con una profunda mirada social: Preocupa los hechos de violencia familiar y de género

Los casos de violencia familiar y de género que llegan al Juez de Paz de Colonia Vignaud, Francisco Salazar, tienen un seguimiento personal con la intención de prestar asistencia para evitar se profundice la situación. Las situaciones de violencia son las causas que más preocupan y ocupan al funcionario judicial integrante de la comunidad salesiana.

Largamente este seguidor de Don Bosco y María Auxiliadora cumple con la misión impuesta por el Poder Judicial de Córdoba, que es ser el rostro visible de la justicia, para garantizar el encuentro entre las personas, asumiendo el papel de amigable componedor, en procura de superar las desavenencias, humanizando de manera más directa el desencuentro vecinal, familiar o comunitario.

Además de los casos de violencia, la utilización de la niñez como trofeo de disputas, el incumplimiento de las cuotas alimentarias y los desalojos son los temas que más movilizan al Juez de Paz de Colonia Vignaud, quien además los lunes atiende en Seeber y los viernes en Porteña, como así también cumple turnos fines de semana en Brinkmann.





La violencia, la gran preocupación

“Lo que más preocupa es violencia familiar” fueron las primeras palabras expresada por Francisco “Pancho” Salazar en una entrevista que mantuvo con Regionalísimo, mientras tomaba un cuaderno en la que no solo lleva las estadísticas de las denuncias recibidas, sino que refleja la humanizante mirada que traspasan los fríos números para la búsqueda de soluciones para las víctimas de manera concreta y efectiva, sin dejar de visualizar las causas por la que el violento actúa de esa manera a quien también trata de ayudar para que se supere.

Un promedio de cinco intervenciones mensuales tuvo durante el 2017, las que se mantuvieron durante el 2018. Estos guarismos son los casos que atendidos por Salazar, a los que hay sumar los que atiende el juez que esta de turno los fines de semana, los que son denunciados directamente en la fiscalía y en la policía.

Como dato relevante aporta que es notorio como los fines de semana, como así también durante el verano se incrementan los hechos de violencia. “En las charlas que mantengo con la gente, me parece que el alcohol es una de las causas desencadenantes, la crisis económica tiene mucha incidencia, me parece que mucho de los casos comienzan por una discusión económica y seguramente que la droga también. Estamos hablando de los hechos que se registran en los sectores más vulnerables”, puntualizó





Cerca de las personas

En cuanto a las medidas que adopta ante hechos de violencia, Salazar acotó que siempre trata de actuar de acuerdo a lo que la mujer le pide, pero en lo inmediato resuelve el impedimento de contacto. Cabe acotar que la mujer no debe esperar a que abra la oficina, sino que tiene su teléfono abierto las 24 horas de los 365 días del año para acudir en el momento que es necesario.

“Uno dicta el impedimento de contacto, pero después no hay un control de cumplimiento, entonces trato de hacer un seguimiento, volviendo a hablar con la víctima, hablo con el varón victimario para ver como sigue la cosa. Esta metodología en los ochos años que llevo como juez, si bien en algunos casos se reiteran las agresiones, hizo que no se tuvieran hechos más grave como ocurre en otros lugares”.

Al señalarle que el seguimiento no es una responsabilidad del Juez de Paz, con su característica humildad respondió “me parece que tiene que ser así, el número de teléfono del aparato que me da el Estado para que yo trabaje, lo tiene la victima para que en todo momento me pueda llamar. Muchas veces aunque parezca insignificante con una palabra ya se ayuda, saber escuchar es importante, sobre todo en la gente humilde que muchas veces necesita que alguien le preste el oído”.





Cuota alimentaria y los hijos como trofeos

“Mucha gente llega al juzgado diciendo tengo que pasar cuota alimentaria y no tengo trabajo, a lo que le respondo que no es un argumento para no atender las necesidades de sus hijos. Igual va a terminar preso o la justicia va a recurrir a los abuelos a lo que no quieren saber nada, entonces le pedimos que se esfuerce por realizar alguna changa y priorice ese aporte y demuestre la intención de cumplir”.

“Siempre trato de hacer entender que su hija o hijo no puede esperar, necesita comer, vestirse, ir a la escuela, algunos aportan 2500 pesos mensuales, pero no alcanza y la mujer tiene que arreglárselas como pueda, muchas veces acudiendo a sus padres, sus familiares. No es justo”

Por otra parte manifestó que cuando la problemática es solo económica, de alguna u otra manera se trata de resolver, la situación es bastante más complicada, cuando se presenta alguna cuestión de régimen de visitas y “algunos de los padres toma como trofeo a los chicos eso es tremendo, es mucho peor que lo otro. En estos casos se realizan audiencias para tratar a través del dialogo superar la situación”.

Estos casos también son muchos, si bien no la cantidad de hechos de violencia, pero debemos estar en un 30 % en que para vengarse de algo, o porque no le pasa el dinero que corresponde, no es entregado el hijo o la hija para que comparta un tiempo con el otro, “Tratamos de hacer entender que, la cuota alimentaria no tiene nada que ver con el régimen de visita, porque siempre se busca el bien del chico, es muy difícil porque la mayoría de los casos que atendemos son protagonizados por adultos con historias muy duras. Uno charla con la gente, vemos que las historias se repiten, es necesario ayudar para que esa historia vaya cambiando, muchas veces solo basta un abrazo, una nota que en muchos casos falta afecto”.





La crisis

“El desalojo es otra cosa horrible y difícil, la gente se enoja, te amenaza, por ahí los abogados están apurados, pero muchas veces es conveniente esperar un poco y charlar con la gente para encontrar una solución menos violenta”, apuntó y al mismo tiempo señaló que el mes anterior tuvo dos casos que comenzaron siendo complicados, pero finalmente se termino resolviendo.

“La ventaja es que unos tres a cuatro meses antes van llegando las cedulas y uno va le explica, se charla el tema, esos es bueno, en determinados casos me acerco a la municipalidad a plantear el caso, entonces se va aliviando la situación.”





