/ / / Ciudadanos abandonados: Vecinos de Morteros ejecutan servicios que no brinda el municipio

El abandono al que tiene sometido el gobierno municipal a diferentes barrios de Morteros, movilizó a los vecinos de barrio Arsenal por intermedio de su centro vecinal para realizar la limpieza de espacios para permitir la circulación.

Mujeres, niños y hombres poco a poco desde hace unos días se fueron sumando con sus palas, rastrillos, motoguadañas y diferentes herramientas para limpiar calles y veredas ante la falta de respuestas del gobierno municipal.

Cansados de pedir a las autoridades municipales cumplan con la función de prestar el servicio de limpieza, desde el Centro Vecinal tomaron la iniciativa de convocar a los vecinos a mancomunar esfuerzos para llevar adelante los trabajos que debería realizar el municipio.

La falta de veredas y pasillos de cruce en calles también proyectan ejecutarlos de manera solidaria entre los vecinos que manejan el oficio de albañilería, solicitando donaciones de materiales a los comercios de la ciudad.

Con el esfuerzo de todos lograron limpiar algunas veredas porque quieren a su barrio que se encuentra abandonado, olvidado por el intendente José Bría que no cumple con la función primordial que tiene cualquier gobierno, que es la prestación de los servicios de limpieza, algo que no solo ocurre en barrio Arsenal, sino en importantes sectores de la ciudad con un reclamo generalizado de abandono.

La falta de veredas, el inexistente corte de malezas y el escaso mantenimiento de calles es el rasgo que presenta el abandono del gobierno de Morteros, que en este caso lejos de caer en la desesperanza que el deterioro provoca, termino en constituir una fortaleza basada en la solidaridad de los habitantes de ese popular barrio, pero que no debe ser replicada en otros barrios como desde algunos sectores intentan a hacer creer a la sociedad, como mecanismo para ocultar la inacción de gobierno, sino que se debe transformar en un movimiento de compromiso social para exigir al intendente y al jefe de gabinete que no gobiernen desde el consultorio y la veterinaria, sino cumpliendo la función desde el municipio.

El abandono al que es sometido no solo dificulta la circulación de los vecinos, sino que pone en riesgo la salud como consecuencia de la contaminación, que pueden afectar al agua, aire y suelo constituyendo un potencial peligro para enfermedades.

Lo único que no abandona la gestión municipal es el incremento en el cobro de las tasas por servicios a la propiedad. Servicios que no brindan y en el caso de Arsenal es afrontado por los mismos habitantes del lugar, lo que podría habilitar a un reclamo por el incumplimiento de la función y un resarcimiento económico por cobrar por un servicio que en parte no es prestado, además de la imputación a los responsables por que tambien esta situación podría ser corrupción.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.