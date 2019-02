/ / / Clínica “Convivir” de San Guillermo no cierra y conformará un sistema integrado entre lo público y privado

Así lo confirmo el intendente Daniel Martina después de tres días de reuniones con diferentes actores locales y autoridades del gobierno provincial. Integran el sistema de atención pública con el sistema privado para mancomunar esfuerzos y garantizar las prestaciones de la salud a todos los habitantes.

La clínica de prestación de servicios de consultorios con especialidades básicas e internación clínica y quirúrgica conformada a principios de este siglo por entidades cooperativas, mutual entre otros integrantes que en su momento aportaron una cifra superior al millón de dólares para brindar solidariamente a la comunidad su aporte para permitir el acceso a la salud, pero frente a la crisis nacional de estos últimos años y la innovación tecnológica pusieron en riesgo la continuidad de este centro sanatorial, único en la población.

Ante la situación reinante desde el gobierno municipal, como así también desde las instituciones integrantes de la sociedad se comenzaron a gestar reuniones y gestiones con el propósito de sostener el funcionamiento de la misma, la que estaría no solo surfeando la situación, sino que podría incrementar la prestación profesional e incorporar aparatología que apunte a la captación de pacientes de la región.

Daniel Martina en declaraciones a Cadena 2000 confirmó que hay un acuerdo para potenciar la atención de la salud pública, con atención fuera del horario del Samco en “Convivir”, además la Ministra de Salud de la provincia se comprometió en financiar los traslados y reforzar las guardias, las que también serán incrementadas en la parte privada con la incorporación de profesionales.

Las declaraciones del intendente están en consonancia con lo manifestado por el médico pediatra Luis Castro quien participa de las negociaciones para evitar el cierre de la clínica, asegurando que son muchas las chances de continuidad del centro asistencial. "Hay un esfuerzo muy grande de muchas partes para evitar el cierre de convivir, pero hay una fuerte colaboración de la Municipalidad para siga funcionando".

Por otra parte el ex Ministro de Salud de Santa Fe y ex presidente comunal, actual director del Sanatorio Allende de Córdoba, Dr. Carlos Parola quien participo de las reuniones como uno de los fundadores y como colaborador de la gestión municipal en la materia comentó en primer lugar que cada vez la dificultad para conducir las instituciones de la salud son más difícil por la evolución que día a día se está teniendo. Esto se ve reflejado en la enorme cantidad de sanatorios que cerraron en los últimos años, “por lo tanto no es un problema que aqueja exclusivamente a San Guillermo, sino a muchas localidades del interior del país”

Por otra parte sostuvo que más allá de las dificultades que tienen las instituciones para retener a los pacientes por la tecnología que se necesita, “las poblaciones pequeñas no pueden quedar sin cobertura de primer y segundo nivel de atención de la salud”.

Con esa premisa es que ningún sector de la comunidad puede quedar sin aportar para mejorar la prestación de la salud, por eso me alegra que el municipio se pueda incorporar integrando el sistema público con el privado, destacó el Dr. Parola al indicar que mantuvo varias reuniones con los médicos de Convivir, quienes puntualizó que deben tener el compromiso profesional de brindar respuesta los 365 días del año con todas las especialidades básicas. “Por las dimensiones de San Guillermo no puede ser atendido por tres o cuatro médicos, tienen que ser un grupo importante incorporando sangre joven, tampoco se tiene que pensar que lo hecho no está bien, son etapas, tiempos que se cumplen y se debe agradecer a quienes aportaron para tener lo que se tiene”.

Finalmente adelantó que los médicos pondrán vocación y muchas ganas, “La medicina es servicio, si como médico no entendemos eso tenemos que dedicarnos a otra cosa” y al mismo tiempo dijo que poco a poco se irá incorporando tecnología y más médicos para que “San Guillermo tenga un crecimiento, ese es el compromiso en la que todos estamos dispuestos a colaborar”

El intendente Daniel Martina consideró que el gobierno provincial va a tener que incrementar los fondos que envía para el Samco, pero “es importante que nos unamos todos, para utilizar todas las fortalezas para tener la clínica en condiciones para que toda la población tenga acceso a la atención de la salud”

