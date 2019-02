/ / El Movimiento Nacional de la Militancia Radical ratificó que “no reconoce compromiso político con Cambiemos”

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.

Noticias relacionadas

Rechazaron el silencio del Comité Nacional de la UCR ante la gestión MacriEl Movimiento Nacional de la Militancia Radical se reunió en Buenos Aires donde ratificó que “no reconoce compromiso político con Cambiemos”.En la ciudad de Buenos Aires, se realizó la 1° Reunión de Mesa Federal Ampliada del Movimiento Nacional de la Militancia Radical (MNMR), en el que participaron 39 representantes y coordinadores de 19 de 23 distritos efectivos (dado que aún no han sido designados los de la provincia de Jujuy), mientras que los cuatro restantes justificaron su ausencia y adhirieron a lo resuelto por la Mesa. En la oportunidad, se hizo un análisis de la situación política nacional, de las principales hipótesis previsibles de alineamientos electorales aun por desarrollarse, de la propuesta de posicionamiento político ante el proceso electoral a nivel nacional y de los lineamientos generales de acción política en apoyo y fortalecimiento del Movimiento en los distritos durante este año. “El MNMR no reconoce compromiso político nacional alguno de la UCR con Cambiemos, desde el momento que entiende que Cambiemos fue un arreglo coalicional electoral, sin respaldo ni compromiso programático”, se informó en un comunicado enviado a ANALISIS DIGITAL. “Cambiemos ha sido una coalición de carácter meramente electoral y, como tal, se agotó con los procesos electorales sucedidos en 2015 y 2017”, criticaron.En el encuentro se coincidió en lineamientos y definiciones políticas generales que guiarán o continuarán guiando la acción política del MNMR.Según se informó, “el MNMR no reconoce compromiso político nacional alguno de la UCR con Cambiemos, desde el momento que entiende que Cambiemos fue un arreglo coalicional electoral, sin respaldo ni compromiso programático”. “Ni siquiera ha conformado luego coalición de gobierno, sino que han sido invitadas algunas personas de filiación radical a integrar el gobierno a título individual y no en representación orgánica partidaria. Por lo tanto, gobierna el PRO, tal como definió el propio Presidente de la Nación el día después de la elección. Cambiemos ha sido una coalición de carácter meramente electoral y, como tal, se agotó con los procesos electorales sucedidos en 2015 y 2017”, cuestionaron los dirigentes radicales.En ese marco, afirmaron que “la situación de degradación institucional del partido reconoce orígenes y progresividad desde hace al menos unos 20 años. Pero, a partir de Gualeguaychú, los efectos políticos derivados que continuaron rigiendo la política partidaria tienen no sólo el vicio de aquella ilegitimidad de origen, sino de su persistencia, a partir de la sistemática denegación al debate democrático interno”.Asimismo, en el encuentro se reiteró “el categórico rechazo a la orientación política de la actual conducción del Comité Nacional y al acompañamiento sumiso de virtualmente todas las instancias oficialistas partidarias a las políticas gubernamentales más relevantes y, en general, a la orientación política conservadora y económica neoliberal del gobierno”.La conducción de MNMR denunció que “ante el dramático panorama nacional, se mantiene un silencio inaceptable e incompatible con la esencia política partidaria, preocupada sólo de manera autorreferencial por su propio devenir, enviciada por la injerencia del “carguismo” y de la conformación de las listas electorales, alejada de los dramas sociales y económicos, desentendida de la militancia y ajena al sentimiento radical”.Fuente: Análisis Digital