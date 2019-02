/ / La canción para Palazzo, el productor machirulo que dice que no hay suficientes mujeres con talento

El organizador del Cosquín Rock lleva varios días en boca de las representantes femeninas del rock argentino, luego de haber justificado la pobre presencia femenina en el festival de las sierras cordobesas. En las últimas horas tuvo que salir a pedir disculpas.















Maite @maiteecurbelo

Mora Navarro





215 8:12 PM - Feb 13, 2019





95 people are talking about this

Mora Navarro es una joven artista que se considera parte del rock argentino, y que no dudó en dedicarle unos irónicos versos en clave funk a José Palazzo. Pero es apenas una de las tantas mujeres que se sintieron agredidas con los dichos del productor. Patricia Sosa, Brenda Martín, Andrea Álvarez y Celsa Mel Gowland son algunas de las referentes que salieron a contestarle en los últimos días al productor cordobés José Palazzo, organizador del Cosquín Rock que justificó la poca presencia femenina en su festival porque no hay en el país la cantidad de mujeres talentosas suficientes.

"Me parece una persona sin criterio y un ignorante absolutamente, alguien que no tiene idea, que no recorre, no ve. Va más allá del hecho de subestimar el talento por el hecho de ser mujer, me parece una actitud sumamente machista e ignorante", lanzó Patricia Sosa en declaraciones a Perfil.

"El pedido que hicimos fue a los programadores de los festivales que en su mayoría son hombres, que presten atención sobre lo que está pasando porque también es parte de su trabajo informarse y ver bandas y que se actualicen porque nosotros que estamos de gira constantemente, sabemos que las propuestas más renovadoras y con mensajes muy poderosos viene de la mano y de las voces de las mujeres. Nos dolió lo que dijo Palazzo porque no refleja la realidad. José apoya nuestro trabajo desde el principio y con todo el amor del mundo le pido que salga a ver las bandas, tanto a él como a los otros programadores", salió al cruce Brenda Martín de Eruca Sativa, que incluso dejaron en claro su postura desde el escenario del festival cordobés.





"Si hay una ley que exige el 30% y hay 140 bandas tocando, tengo que incluir 50 bandas de mujeres pero a lo mejor hoy no hay 50 bandas copadas de mujeres. Tendría que llamar a una tía que toca el güiro para cumplir el cupo o tendría que poner bandas que no tienen el talento que tratamos de poner en los escenarios", había dicho Palazzo y el descontentó se propagó tanto que debió salir a aclarar y pedir disculpas.





"Solo quise decir que el cupo femenino va a ser un gran desafío y si esa cantidad crece en escena, no va a hacer falta ninguna ley", señaló. En ese sentido, anticipó que la próxima semana tendrá una reunión para "armar un equipo de trabajo vinculado con la problemática de la mujer en los escenarios de rock. Quiero que la gente vaya a ver las bandas de mujeres a los escenarios porque si eso no pasa la industria no se va a movilizar. Necesitamos que el apoyo no sea solo en las redes sino que vayan a verlas", replicó en Twitter.





Es un grupo importante de artistas el que impulsa un proyecto de Ley de Cupo Femenino de Acceso de Artistas Mujeres a los Escenarios, la cual busca incluir el 30% de participación femenina -solistas o en banda- en las grillas de eventos públicos y privados, en una iniciativa qu fue presentado en el Senado en septiembre de 2018 por las senadoras Anabel Fernández Sagasti (por Mendoza) y Norma Durango (por La Pampa).

Diario Registrado

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.