/ / / La droga son 10 minutos de felicidad y el resto horas de sufrimiento

Maico y Maxi integrantes de la Fundación Yaicacú que conduce el padre Mariano Oberlín, narran sus experiencias de vida vinculadas al consumo de estupefacientes, la recuperación a partir de la contención y la inclusión y las acciones que desarrollan desde la entidad para ayudar a sus pares.

Maico y Maxi eran amigos de la calle desde la niñez, en la adolescencia se distanciaron, pero ambos tocaron fondo, llegaron a la fundación en busca de ayuda, lugar donde se reencontraron y en la actualidad trabajan para ayudar a quienes llegan a la fundación del cura Oberlin para abandonar el consumo.

Maico, consumió distintos tipos de drogas desde los 11 hasta los 20 años, en ese transcurso cometió diferentes tipos de delitos, en la actualidad está a cargo de la construcción de viviendas con reciclado de botellas de plástico en la estancia Mariano Recalde en Agua de Oro.

Maxi también consumidor desde la niñez, al encontrar un nuevo camino termino sus estudios secundarios y está cursando en la Universidad y al mismo tiempo está a cargo de emprender un proyecto textil en la fundación para generar oportunidades para otros chicos.





Me mataban o terminaba en la cárcel

“Me prendi en todas, no sabía qué hacer, no le encontraba sentido a la vida, pero llego un momento en que sabia en que me mataban o terminaba mi vida en la cárcel, mi familia sufría y empecé a pensar en ver alguna otra forma, en un momento aparece en televisión el padre Mariano y me fui a curiosear, me recibieron y me dijeron acá tenes todas las herramientas necesarias, pero es tu voluntad la que va a decidir qué hacer. Pensé, es ahora o nunca más, acá estoy saliendo adelante y acompañando a otros pibes que como nosotros no encontraban un propósito”.

“El consumo es problemático en todos lados, pero en nuestra barrio es el triple, mucha gente se mata, se tira al abandono por las drogas, entonces nosotros tratamos de mostrar que hay una salida para rescatar gente, ayudar con proyectos en la fundación para que el propósito de la vida sea otro”.

“La droga son 10 minutos de felicidad y el resto de las horas de sufrimiento, porque en un principio te sentís pleno y después terminas mandándotela, haciendo algo horrible, te empezás a aislar de la sociedad, a sentir miedo, a perseguirte por todo, eso te termina separando de la misma familia”

El trabajo que ellos realizan en la fundación es muchas veces atacado por los traficantes que mandan infiltrados para tratar de destruir la obra, “Nosotros que tenemos a cargo la coordinación de grupos de chicos vamos controlando que eso no ocurra. Anduvimos en la calle, sabemos como es, los conocemos y sabemos cuándo mienten o fingen, esto no significa que no entendamos a quienes vienen con el estilo de la calle y tienen la voluntad de cambiar”.





Viviendas ecológicas

“Construimos la casa que habitamos, hicimos el prototipo en Agua de Oro, una casa de dos piso. Vamos a dos colegios y una plaza donde nos juntan las botellas, ese plástico se compacta con prensa, se hace un bloque con un estructura de madera, se hace el cimiento con una planchuela hacia arriba y se van encastrando los ladrillos plásticos y las vigas se hacen de madera. El techo es de chapa y machimbre con membrana. Necesitamos botellas plásticas, así que si alguien está dispuesto a hacer campaña para juntar y enviarlas para la construcción de nuestras viviendas se lo vamos a agradecer”

Finalmente Maico enfatizó diciendo que no se queden en el consumo, asegurando que se puede dejar y cambiar, “en tres años que deje de consumir logre muchas cosas que antes no las tenía. La comunidad tiene que acompañar, porque los transa los contienen para hacer su negocio, hoy podemos demostrar que hay una vida mejor, hay traficantes que mandan a sus familiares para que dejen de consumir”.





Vale la pena dejar de consumir

“En mi caso sabia de la existencia del espacio, pero pensaba que te dormían con pastillas, por eso nunca me quise acercar, quizás no quería cambiar, en un momento limite me acerque y descubrí que era convivencia dejando atrás el consumo. Yo tenía un trabajo, lo deje para poder cambiar y ahora puedo decir que valio la pena dejar aquel estilo de vida para empezar uno nuevo, Mariano me ayudo a encontrar un camino diferente”

Está poniendo en marcha desde la fundación maquinarias que fueron donadas para emprender una industria textil. Además de realizar el mantenimiento del equipamiento para la fabricación de prendas, están realizando los análisis para tratar de lograr la sustentabilidad del emprendimiento para generar una oportunidad laboral para los chicos





La sociedad tiene prejuicios

“La sociedad cuando estas por el mal camino te quiere matar, te destruye, pero es necesario que se brinden oportunidades, que se entienda que son personas, son humanos, que sufren la enfermedad del consumo de drogas para tapar algún problema, se sale de caravana por muchas causas, entonces de la misma manera que me ayudaron, tengo el deseo de ayudar a otros, de hacer que se entienda que hay oportunidades”.

“La sociedad tiene prejuicios, pero hoy como está la sociedad para atrás, deben tener en cuenta que mañana puede ser un hijo de ellos, porque la droga anda por todos lados, nadie está exento de caer en una situación como pasamos nosotros, robar, consumir son necesidades del pobre, como problema del corazón de uno”.

“Cuando estás en una crisis te dejas estar y solo pensas en tu problema, te haces cada vez más daño, si te pones en movimiento, haces algo, creas algo te hace bien. De no saber nada, hoy se trabajar en varios oficios, tocar la guitarra, descubrí mi capacidad intelectual, aprendí a dejar de lado las cosas que te hacen mal y te enfocas en las cosas que te hacen bien”.

“Cuesta mucho salir, pero con la ayuda de la comunidad, teniendo la mente ocupada y poniendo voluntad, apoyo familiar se puede. Tomar la decisión de cambiar cuesta mucho, pero una vez que lo logras rápidamente te das cuenta que es mejor, no sentir vergüenza, no pensar en lo que van a decir los otros, que le digo al que le debo, todo eso se debe dejar atrás, la decisión es propia”.

