/ / La infancia del femicidio

Por Silvana Melo

(APe).- A la muerte de las niñas y los niños como como herramienta de venganza ante su madre se le llama femicidio vinculado. Las pesadillas de la infancia que vio morir a su madre a golpes en manos de su padre no tienen nombre. El terror con el que crecerá no tiene alivio. Los que todavía estaban en la panza de su madre cuando la asesinaron murieron con ella. En algún caso lograron nacer. ¿Tiene nombre el potencial transcurso de esa vida? La infancia que se quedó sola, con madre asesinada y padre preso o suicidado lleva la carga de su historia sobre las espaldas. Su referencia de familia será la tragedia. Habrá puesto a la madre en el lugar del martirio. Y habrá destituido al padre de su rol legendario. A todas las madres y todos los padres, en su abstracción. La nena de 10, de 13, convertida en madre por la prepotencia del poder, a la que por la misma prepotencia se le impide el aborto legal, a la que se la obliga a parir un niño no querido, será víctima y sombra de ese niño que vivió, con ella o sin ella.