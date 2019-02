/ / Los salarios de los maestros argentinos, entre los más bajos del mundo

Un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina basado en datos de la OCDE asegura que perciben menos de la mitad que el promedio mundial. Además destaca que durante 2018 los docentes perdieron 20 puntos con la inflación.

Por Alfonso de Villalobos

Un maestro en Luxemburgo, con de diez años de antigüedad, percibe en forma anual U$S 90.782.





Según un informe realizado por el Centro de Estudios de la Educación Argentina dependiente de la Universidad de Belgrano se trata del país que mejor remunera a sus maestros.





De hecho, un docente de Luxemburgo percibe un sueldo que equivale a cinco veces lo que obtiene su colega, en promedio, en la Argentina. Es que, según el mismo informe, en septiembre de 2018 un docente argentino con la misma antigüedad percibía el equivalente anualizado a U$S 18.253.





Ese nivel salarial los ubica en el puesto 36 de 37 países que releva la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que sólo ubican por debajo a los maestros de la República Eslovaca que apenas perciben U$S 17.129 en forma anual.

Si se tomara el salario de diciembre de 2017, los maestros argentinos pasarían a ocupar el puesto 34 lo que indica que la tendencia es a la baja.





En promedio, en esos 37 países, los docentes perciben anualmente U$S 41.884, más del doble de lo que cobra un maestro en la Argentina.





Inmediatamente por debajo de Luxemburgo, aunque lejos, se ubican Suiza (U$S 70.049), Alemania (U$S 66.950) y Canadá (U$S62.860). El estudio se enfoca, en particular, en los ingresos de los maestros de Europa y Norteamérica. Sin embargo, los maestros de países latinoamericanos como Chile, Costa Rica y México también superan, en dólares, a los de la Argentina en un 59%, 54% y 38% respectivamente.





Alieto Guadgani, director del CEA, explica que “las naciones que avanzaron rápidamente en la calidad de su educación lo hicieron mejorando la preparación de los nuevos docentes, con jerarquía de carrera plenamente universitaria, y apuntando a que los mejores alumnos secundarios de hoy sean los docentes de mañana. Desde ya que esto exige que la profesión sea plenamente reconocida con mejores niveles salariales”.





La dinámica, sin embargo, es la inversa toda vez que, como ya se señaló, los docentes cayeron tres peldaños del ranking mundial en apenas nueve meses.





Pero además, el mismo informe destaca que, en promedio, el salario de los docentes del país se incrementó, entre septiembre de 2017 y el mismo mes de 2018, en un 20,2% contra una inflación en el período de 40,5%. Se trata de una suba que se ubica 20 puntos porcentuales por detrás de la de los precios.





El promedio ponderado según provincia, a septiembre de 2018, arrojaba un salario docente con diez años de antigüedad de $20.833 cuando, entonces, la Canasta Básica Total del INDEC que mide el umbral de pobreza se situaba en $22.558.





En aquel entonces sólo los docentes de nueve provincias percibían salarios por encima del nivel de pobreza aunque, en varios casos, se trata de provincias patagónicas donde el valor de esa canasta se eleva sensiblemente.





Al final de la tabla se ubican los maestros de Santiago del Estero que percibían $13.291 y que actualizaron sus haberes en apenas un 8,9% en el último año.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.