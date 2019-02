/ / / Schiaretti dejó inaugurado el 141º período legislativo

El gobernador de Córdoba presentó su informe de gestión, anunció la puesta en marcha de un programa habitacional y se refirió a la continuidad de la obra pública provincial.





El gobernador Juan Schiaretti inauguró este viernes el 141° período de sesiones de la Legislatura, donde repasó los principales lineamientos de la gestión provincial y anunció una serie de medidas entre las que se destaca la construcción de 25 mil viviendas en los próximos cuatro años.





El plan habitacional está destinado a sectores de la economía informal, y trabajadores con ingresos medios y bajos.





Schiaretti, además, anunció que se va a avanzar en el WI-FI libre en las plazas y lugares públicos de 54 ciudades y localidades del interior de la Provincia, de esta manera, ayudar a que más de 1.000.000 cordobeses sean beneficiados.





El mandatario también dijo que en los próximos días se pondrá en marcha un programa de incentivos para que hogares y PyMEs generen energía renovable para autoconsumo. La medida contempla la creación de un fondo de 600 millones de pesos para financiar la compra el equipamiento.





Schiaretti agregó que este año continuará la labor para que los hospitales provinciales cuenten con la historia clínica digital. Y en materia social, el Gobernador indició que se destinarán 19.398 millones de pesos en programas de asistencia a los sectores vulnerables.





En cuanto a obra pública, puntualizó que en 2019 se completará el cierre del anillo de circunvalación de la ciudad de Córdoba y la autovía que unirá la capital provincial con Colonia Caroya.





El discurso



Vengo una vez más a esta Legislatura, a cumplir con el deber constitucional de dirigir el mensaje de apertura de un nuevo periodo de sesiones.



Lo hago con la alegría de haber visitado en tres años de mandato los 427 municipios y comunas de Córdoba, dejando en cada uno de ellos alguna obra y poniendo en marcha los programas de la Provincia.



Y lo hago cuando la Democracia en nuestro país acaba de cumplir 35 años de ejercicio.

Esta joven Democracia que estamos viviendo los argentinos, con aciertos, errores y deudas, está firme y ningún trasnochado podrá más contra ella.

No tengamos dudas, si algo logramos en estos años, fue precisamente consolidar un sistema de gobierno que hoy nadie discute, que cuidamos entre todos, y que permite a nuestro pueblo vivir en la libertad que se merece.



Mucho nos costó a los argentinos volver a vivir en libertad. Y como siempre lo hago, rindo un sentido homenaje a todos quienes resistieron el avasallamiento de las libertades, especialmente a los 30 mil compatriotas desaparecidos por la dictadura genocida.



PARA HACER FUTURO EN CÓRDOBA tenemos que reconocer nuestro pasado, trabajar en nuestro presente y tener una clara visión del futuro que queremos construir.



En nuestra provincia, hubo mujeres y hombres que tuvieron protagonismo importante en estos 35 años de democracia. Lo hicieron curando heridas, reconstruyendo el diálogo político y social, apostando a la convivencia como forma de vida, siempre respetando la constitución y la libertad.



Permítanme tener un recuerdo especial para los gobernadores, cada uno de ellos, con su impronta, fueron construyendo el camino para llegar hasta hoy.

Un recuerdo especial para el primer gobernador cordobés que inició este camino después de la dictadura, el gobernador Dr. Eduardo Cesar Angeloz; también para quien tomó la posta después de él, el gobernador Dr. Ramón Bautista Mestre, y también para otro gran gobernador, compañero militante, luchador incansable, que hace pocos meses, en un trágico accidente, nos abandonó físicamente, pero espiritualmente está con nosotros, mi amigo y compañero de ruta, el Dr. José Manuel De La Sota.



Hoy, Señores Legisladores, me toca continuar, todos los días, con este camino democrático. Y lo hago con la convicción republicana por la que siempre luché: “No existe otra herramienta que pueda hacer cambiar la vida de la gente, sino es la libertad, el diálogo, los consensos, y por sobre todo, el escuchar y el tratar de dar respuesta a todos los sectores que integran la sociedad cordobesa”.



“Dije todos, y en especial, cuidando a los más desprotegidos, a los humildes que necesitan de nosotros para despegar, para crecer, y por ello damos una batalla diaria por la Justicia Social”.



Pero nuestra joven Democracia aún tiene deudas.



Fundamentalmente, deudas sociales; y para saldar las mismas debemos trabajar todos los estamentos del Estado.



El Gobierno Nacional, responsable de la economía, el empleo y la situación social del país, debe impulsar políticas de Estado orientadas al crecimiento sostenido y generador de TRABAJO genuino a nuestra gente. La dignidad y el progreso se obtienen con más TRABAJO.



Deben aplicarse políticas que integren y no que excluyan.



La Argentina necesita el esfuerzo de todos, pero ese esfuerzo debe ser pensado desde la gente y no desde el despacho de un funcionario. Debe ser pensado desde las posibilidades económicas y sociales que tiene nuestro pueblo para afrontarlo. Y no al revés.



Necesitamos trabajar todos juntos, más allá de nuestras diferencias. Para ello debemos dejar definitivamente atrás la grieta, debemos pasar a construir puentes que nos permitan unir el futuro de los argentinos, pensando en un país para todos, en la República, más que en los intereses individuales de los dirigentes y de una elección.



En esta deuda social de la democracia, los gobernadores e intendentes debemos aportar defendiendo los intereses de nuestras provincias y municipios con un plan estratégico que las potencie dentro del país y el mundo. Administrando los recursos de la gente responsablemente, con previsibilidad, con austeridad, haciendo la infraestructura física y social que permita el crecimiento con equidad.



Por eso, en Córdoba, debemos seguir este camino que hemos iniciado, donde pensamos el futuro, con previsión; cada paso que damos es fruto de la planificación; invirtiendo, gestionando, ejecutando y en momento de crisis, como el que estamos viviendo, conteniendo a nuestra gente, como corresponde, estando a su lado, acompañándola.



Para eso, he estado y seguiré estando al lado de cada uno de las y los intendentes de toda la provincia, para trabajar juntos en pos de la calidad de vida de la gente.



No se puede tener otro objetivo superior, que no sea el de mejorar la vida de nuestro pueblo. Por ello jamás gastaré el tiempo en discusiones estériles que solo persiguen un posicionamiento personal, discusiones que postergan resolver los problemas básicos. En esa discusión estéril, el único que pierde es el vecino y esto es intolerable.



Señores, a esta Argentina la sacamos trabajando todos juntos, acordando políticas de Estado, sin tenerle miedo a los consensos.



Señores legisladores, todos los días cuando empiezo mi jornada de trabajo, mi principal preocupación es ser un cordobés más que junto al resto de sus coterráneos, construyen día a día una provincia pujante que va para adelante; cuidando aquello que logramos; cuidando sus recursos, su riqueza, porque sin ello, no podríamos estar transformado nuestra Provincia de la forma que lo estamos haciendo y generando miles de puestos de trabajos con la obra pública. Y siempre con la mirada puesta en el futuro, para que Córdoba siga ocupando el lugar pujante de nuestra Argentina.



Todo esto es posible, porque tenemos capacidad de diálogo, de colaboración, porque cuidamos la institucionalidad del país sin resignar lo que es nuestro en ningún momento.



PORQUE TENEMOS UNA BANDERA BIEN EN LO ALTO Y JAMÁS LA ARRIAREMOS:

"LOS INTERESES DE CÓRDOBA, NO SE NEGOCIAN CON NADIE"

DEFENDEMOS CÓRDOBA Y LOS CORDOBESES.

JAMÁS RESIGNAMOS, NI RESIGNAREMOS NADA

"A CÓRDOBA LO QUE ES DE CÓRDOBA"

Y NINGUNA PERTENENCIA POLÍTICA NACIONAL NOS HARÁ MIRAR PARA EL COSTADO SI SE ¡VULNERAN LOS DERECHOS DE NUESTRA PROVINCIA!

¡ESA ES LA MARCA REGISTRADA DE ESTE GOBIERNO!



Cordobeses, cada uno de ustedes puede ver en su pueblo o ciudad, o bien cuando transitan nuestras rutas, los profundos cambios que hemos realizado y que ya nadie discute.



Y a esto lo logramos gracias a que en los momentos difíciles, los cordobeses nos unimos, defendimos nuestra provincia y nos fortalecimos.



Pero esto no alcanzaría si no existiera un gobierno que además de defender Córdoba hace realidad lo que promete. Realiza lo que anuncia y tiene la capacidad de transformar la realidad.



Este es el gran desafío de la Argentina de hoy, de todos los que tenemos responsabilidad de gobierno: no alcanza con tener ideas lindas, o decir cosas lindas para quedar bien con la gente; a las ideas lindas hay que hacerlas realidad y esa realidad, debe beneficiar realmente a las familias.



Por eso, hace tres años anunciábamos en esta Cámara que empezábamos en toda la provincia la obra individual más importante y transformadora para el crecimiento, la producción y la calidad de vida de nuestra gente: Los gasoductos troncales.



Y lo hicimos. Construimos 2.802 Km de gasoductos que llegaron a 210 localidades y quitaron la limitación para conectarse al gas natural en otras 43. Y lo realizamos en menos de 2 años y medio, invertimos 890 millones de dólares con el esfuerzo económico solo de los cordobeses ya que nadie nos aporto ni un peso para los mismos.



LOS HICIMOS y allí están como venas recorriendo todo el territorio de la provincia.



Hoy el 98 por ciento de los habitantes de Córdoba, vivan donde vivan, tienen el gas en su pueblo o ciudad. Esto significa cumplir con la palabra empeñada; gestionar para que lo que uno dice se cumpla. Se haga. Esto es, ser capaces de transformar la realidad. Esto implica, que además del progreso que significa llegar con el gas a cada uno de los pueblos, miles de hermanos nuestros, hayan tenido un TRABAJO digno, para mantener su familia, esto es la JUSTICIA SOCIAL.



Y como actuamos HACIENDO FUTURO EN CÓRDOBA esto no termina aquí. Y como la previsibilidad es la base de nuestra gestión, quiero decirles que en los próximos años, así como llegamos con el gas a cada pueblo o ciudad, "trabajaremos para llegar con el gas hasta la hornalla de cada casa, de cada fábrica y de cada pequeña y mediana empresa”.



La Provincia aportará para la ejecución de esta obra y así cerramos el proceso de alimentación del gas natural. Porque nuestra obligación, es trabajar para hacer más fácil la vida de nuestra gente.



Ya hay 81 localidades donde se comenzó la red domiciliaria de gas con el aporte de la Provincia.



Decir y hacer es la forma de cumplir también con la Democracia. En Córdoba lo que se dice se hace, lo que se promete, se cumple.



Como dijimos los cambios sirven si mejoran la vida de nuestro pueblo; los avances tecnológicos suman, si al ser parte de la vida cotidiana de la gente, además se convierten en una forma de igualdad y justicia social.



El Estado tiene que cambiar para acompañar las transformaciones de las sociedades. Y todo saben que en eso venimos trabajando desde el Gobierno de Córdoba: en modernizar nuestras formas de gestionar, sin perder de vista nuestro objetivo de que la vida sea justa para todos.



Por eso, HACIENDO FUTURO EN CÓRDOBA, creamos el programa Conectividad Córdoba, que extendió la fibra óptica a toda la Provincia. Son más de 5.100 km de fibra óptica en Córdoba.



Y así como cumplimos con las redes troncales de gas, hoy quiero decirles que estamos en condiciones y vamos llevar en los próximos tres años internet de calidad y libre al 100% de Córdoba.



Y DE LA MISMA MANERA QUE LO QUE ESTAMOS HACIENDO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, EN 2019 VAMOS A AVANZAR PARA QUE HAYA WI-FI LIBRE EN LAS PLAZAS Y LUGARES PÚBLICOS DE 54 CIUDADES Y LOCALIDADES DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA, Y AYUDAR ASÍ PARA QUE MÁS DE 1.000.000 DE CORDOBESES VUELVAN A APROPIARSE DE ESOS LUGARES.



Estar conectados es también abrirnos al mundo. Estar conectados es traer el futuro al presente. Estar conectados es igualar oportunidades para todos: para los cordobeses que más y que menos tienen. Estar ¨todos¨ conectados es la Justicia Social de hoy y el puente hacia el futuro.



Cordobeses, nuestra provincia es estratégica para el país; por su ubicación, por su producción, por sus riquezas naturales, intelectuales, culturales, porque potencialmente es una región generadora de oportunidades.



Y como ustedes saben, mucho tenemos que ver los cordobeses en esto; por la inversión en materia de rutas, mejoramiento de caminos rurales, autopistas, puentes, circunvalaciones, la sistematización de cuentas hídricas con canales; la realización de acueductos, desagües, cloacas, obras de agua potable, gas, es histórica. Y es una inversión dando respuesta a la provincia que queremos para el futuro.



Una inversión nunca vista en Córdoba, y menos en una Argentina en crisis.

Ninguna obra pública que se realiza en Córdoba con el esfuerzo de los cordobeses, es fruto de la casualidad.



Es el resultado de un plan reparador, histórico, estratégico, integral, destinado a que Córdoba siga siendo el centro productivo del país.



Porque ESTAMOS HACIENDO FUTURO, porque en Córdoba lo que se dice se hace, lo que se promete, se cumple; este año vamos a terminar la circunvalación de Córdoba, una obra histórica después de 60 años, y ya hemos comenzado con el tercer carril de la misma. También vamos a concluir la bajada del Camino de Altas Cumbres y la variante Costa Azul con su imponente puente sobre el lago San Roque que es la primera parte de la nueva autovía hacia Punilla, como vamos a terminar la autovía Córdoba-Jesús María-Colonia Caroya y la autopista Córdoba - Río Primero.



QUIERO RESALTAR QUE estas obras se hacen con recursos que solo aportamos los cordobeses, NADIE NOS DA NI UN PESO PARA TERMINARLAS.



También concluiremos la circunvalación de Marcos Juárez, la de Laboulaye, la de Bell Ville, la de La Carlota, la de Río Tercero, los accesos pavimentados a varias localidades, el pavimento de la ruta 26 en el sur-sur hasta el límite con Provincia de Buenos Aires, el de la ruta que une Taninga con Los Túneles en el oeste cordobés, la ruta Las Arrias- Sebastián Elcano en el norte, la ruta Villa Santa Rosa-Las Gramillas en el centro-este, la Marcos Juarez- Saira en el sudeste, entre otras que estamos haciendo.



Estamos avanzando rápidamente en la construcción de la infraestructura central de cloacas en las grandes ciudades de la Provincia, como Córdoba, Río Cuarto, San Francisco, Carlos Paz, La Calera y otras 25 localidades más. Son en total 30 obras de cloacas terminadas o en ejecución.



También hay en marcha o terminadas 77 obras de agua potable, EL AGUA ES LA VIDA, por eso donde falte agua, allí irá el estado provincial a hacer la obra.



Y para seguir HACIENDO FUTURO y garantizar agua potable y saneamiento, hemos conseguido financiamiento de los países árabes a más de 17 años de plazo y bajas tasas de interés para hacer los acueductos en el oeste, en el este en el centro, en Punilla y en Sierras Chicas. Como así también para realizar el saneamiento definitivo de las cuencas de San Roque y Sierras Chicas.



HACIENDO FUTURO y pensando la Córdoba de las próximas décadas, iniciaremos junto con nuestros hermanos santafesinos el acueducto Río Paraná- Córdoba que garantizará el agua potable a los cordobeses del mañana y facilitará la producción a través de la radicación de nuevas industrias, con la mira siempre puesta en el trabajo de nuestra gente.



Los argentinos conocemos perfectamente el problema de la falta de vivienda, y en Córdoba venimos trabajando sistemáticamente para encontrar soluciones habitacionales, siempre mirando el problema desde la gente.



Este año vamos a terminar de erradicar los 2.410 ranchos del norte y el oeste provincial, y así se acaba con la indignidad de generaciones y generaciones de nuestra población rural que vivían en condiciones precarias y expuestas a sufrir el mal de Chagas que les afecta el corazón y les acorta la vida. Solo falta terminar 100 viviendas sustitutas de ranchos que ya están en ejecución.



Más de 86 mil familias han podido ampliar su vivienda con los créditos a tasa cero del plan Vida Digna, también, miles de comprovincianos han podido llegar tener un lote propio a través del programa LO TENGO donde sueñan levantar su casa; también otros tantos cordobeses que ya tenían un lote, empezaron a construir su casa con el programa vivienda Semilla en toda la provincia.



Si hay algo que conocemos es la necesidad de vivienda digna y propia de nuestras familias, por eso:



Quiero decirles que en 2019 superaremos los 100 mil créditos del programa Vida Digna y seguiremos entregando lotes con el programa Lo Tengo.



ADEMÁS, EN LOS PRÓXIMOS DOS MESES, PONDREMOS EN MARCHA UN PLAN PARA CONSTRUIR EN LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS 25.000 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA, PLAN QUE VA A ALCANZAR A LOS SECTORES QUE ESTÁN EN LA ECONOMÍA INFORMAL, A LOS DE MENORES SALARIOS Y A LOS SECTORES MEDIOS.



Señores legisladores, la tremenda crisis que vive la Argentina deja todos los días a un compatriota sin trabajo, y este es un tema en el que ya nadie se puede hacer el distraído. Nadie puede mirar para otro lado.



Por eso es fundamental, que sigamos apostando en nuestra provincia a las inversiones de empresas que generan trabajo genuino, y redoblando nuestro esfuerzo para que nuevas industrias se radiquen en nuestra región.



Para ello, hoy hay buenas condiciones de infraestructura, la provincia les garantiza el gas, la conectividad, los caminos.



Para ayudar a la inversión, a la producción y para aliviar la vida de los cordobeses, redujimos impuestos provinciales el año 2018, como Ingresos Brutos, y nuevamente los estamos reduciendo este año 2019 mientras otros estamentos del Estado los aumentan.



SI SEÑORES, ¡CÓRDOBA BAJÓ Y VUELVE A BAJAR LOS IMPUESTOS PROVINCIALES DISTORSIVOS MIENTRAS EN OTRAS JURISDICCIONES LOS INCREMENTAN!



Para que haya más producción y empleo, además de la ley de promoción industrial, creamos la promoción a la industria de software hace uno años y HOY CÓRDOBA ES EL POLO DE SOFTWARE MÁS IMPORTANTE DEL INTERIOR DEL PAÍS CON 500 EMPRESAS Y 13.000 PUESTOS DE TRABAJO.



Y hace dos años venimos promocionando y transformamos a nuestra provincia en el polo de producción audiovisual más importante del interior del país con más de 3.600 puestos de trabajo generados en dos años y 29 premios y distinciones conseguidos por creativos cordobeses en los principales festivales del mundo.



Y a través de la Agencia CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER, en conjunto con el sector privado invertimos en las potencialidades de nuestros jóvenes, dándoles las herramientas necesarias para que puedan desarrollar proyectos de innovación, de emprendedurismo, incubando empresas, con créditos blandos, promoviendo el crecimiento acelerado de emprendimientos de base tecnológica que generen puestos de trabajo de calidad en la provincia.



Y conociendo las consecuencias de la quita de subsidios por parte de la Nación de la energía en los costos de nuestro sistema productivo y en las familias, es que sancionamos en Córdoba la Ley de Generación Distribuida para que las PYMES y los particulares generen energía limpia y reduzcan sus costos.



En los próximos días, PONDREMOS EN MARCHA UN PROGRAMA PARA QUE LAS PYMES Y LAS FAMILIAS PUEDAN GENERAR ESA ENERGÍA LIMPIA. EL PROGRAMA DISPONDRÁ DE INCENTIVOS FISCALES PROVINCIALES: PARA LAS FAMILIAS, EN EL PAGO DEL IMPUESTO INMOBILIARIO Y A LAS PYMES QUE GENEREN ENERGÍA DE ESTA MANERA, VAN A TENER INCENTIVOS EN INGRESOS BRUTOS. Y LA CREACIÓN DE UN FONDO DE 600 MILLONES DE PESOS PARA OTORGARLES CRÉDITOS A 5 Y 7 AÑOS DE PLAZO, INCLUYENDO 2 DE GRACIA, PARA COMPRAR EL EQUIPAMIENTO QUE LES PERMITA REALIZARLO.



Y Córdoba, pionera en la implementación de un plan maravilloso, imitado en muchas provincias, destinado a nuestros jóvenes que dejaron de ser hace rato el futuro, para ser nuestro presente, como es el Programa Primer Paso, por el cual ya pasaron, desde su inicio, más de 160 mil jóvenes; o los planes PPP Aprendiz, PILA, POR MI. Agregamos el año pasado el Programa de Inserción para Profesionales, con unos resultados extraordinarios.



Este trabajo, promocionando empleo y no subsidiando desocupación, es el que nos avala para asegurarles que en los próximos años, estamos en condiciones de continuar redoblando el esfuerzo. Vamos a llegar a cada punto de la provincia de Córdoba para seguir formando, capacitando y generando oportunidades de empleo a nuestros jóvenes. Eso es HACER FUTURO.



Cordobeses, HACER FUTURO es seguir apostando a la calidad educativa, por eso debemos seguir sumando políticas públicas que pongan en valor al docente; incorporando tecnología, integrando a profesionales en gabinetes que miren la problemática de manera general. Tenemos que formar jóvenes para las realidades laborales de hoy.



Y así como fuimos capaces de construir cerca de 700 escuelas en toda la provincia hasta el día de hoy; así como somos capaces de estar construyendo 1.740 aulas con el programa Aurora; así como reabrimos las escuelas rurales, incorporamos al sistema educativo de Córdoba, las escuelas PROA, con programas avanzados para la educación en Nuevas Tecnologías, y el desarrollo de Software. Solo en 2019 se ponen en marcha 26 nuevas escuelas PROA que se suman a las 15 existentes.



Este año, junto con las Universidades Estatales radicadas en la Provincia, incorporaremos también, para los jóvenes que inician el desafío universitario un programa dedicado a evitar la deserción universitaria, denominado Programa Tutores Pares.



Este programa consiste en que los alumnos avanzados en cada una de las carreras universitarias, acompañen y apuntalen en el estudio a los nuevos alumnos que recién ingresan; estos tutores pares, recibirán un reconocimiento mensual por parte del gobierno.



Actuamos así, teniendo como prioridad absoluta a la educación, porque estamos convencidos que el único capital que hace libre a los hombres es el conocimiento, un patrimonio que nadie se lo puede quitar.





Señores legisladores, cordobeses, para este gobierno la inversión en salud pública no es un gasto, es una obligación indelegable del estado, es estar al lado de la gente, en el momento que más nos necesitan y con todo lo que necesitan.



Para que tengamos en claro: cada vez retrocede más la prestación de salud privada en Córdoba. A inicio del año 2018 teníamos clínicas privadas en 68 municipios y comunas de Córdoba. La crisis hizo que en diciembre de 2018 ese número cayera a 62 localidades, más del 10 por ciento fue la caída en la prestación privada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tiene que sustituirlo el Estado porque el Estado tiene la obligación de de brindarle salud a la población. Esa es nuestra actitud y nuestro convencimiento.



Por eso, como lo que decimos lo hacemos, este año, además de incorporar equipamiento, de ampliar y refaccionar hospitales, inauguraremos los nuevos hospitales, en San José de la Dormida en el norte provincial, el de Río Tercero, el hospital de alta complejidad en Villa Dolores y el del Noreste de la ciudad de Córdoba.



Y ya está en marcha el proceso para que en los próximos años, cada cordobés cuente con su historia clínica digital, con su información médica, lo que le permitirá al profesional que lo atienda en cualquier punto de la provincia, conocer sus antecedentes, y así brindar una mejor atención de salud. Esto será un salto cualitativo, único en la salud pública Argentina.



También, junto a la historia clínica digital viene el turno telefónico y digital, que permitirá a los pacientes, desde su hogar, acceder a la atención médica y tener menos tiempo de espera en los hospitales.



ESTE PROCESO YA EMPEZÓ. Y ESTE AÑO 15 HOSPITALES PROVINCIALES CONTARÁN CON LA HISTORIA CLÍNICA DIGITAL.



Señores legisladores, la salud es quizá el primer lugar donde se siente la crisis. Es donde se ve el rostro de la crisis. Por eso, no vamos a escatimar esfuerzos y recursos para estar presentes en este momento especial. Vamos a seguir construyendo hospitales, invirtiendo en tecnología, y sumando más servicios tanto como sea necesario. Esa es la premisa, sin salud, no hay nada.



Sabemos también que la inseguridad es hija de la exclusión social y que no terminaremos con la misma si no se avanza en la reducción de la pobreza.



Sabemos además que en la lucha contra el delito no hay recetas mágicas, ni golpes de efecto, ni hay declaraciones altisonantes que permitan hacer retroceder a la delincuencia.



Lo que corresponde es tener un plan y aplicarlo de manera sistemática, diaria, y eso hacemos en Córdoba con el plan de seguridad ciudadana que aprobó esta Legislatura, que nos permitió cambiar los paradigmas en la lucha contra el delito y nos permitió en estos tres años hacer la mayor inversión en décadas en la incorporación de personal y de equipamiento para nuestras fuerzas de seguridad, fueron 2.531 millones de pesos. También fue importante el acuerdo de coordinación para combatir el narcotráfico con las fuerzas federales y la justicia federal que firmamos el año pasado, acuerdo que hace tiempo veníamos planteando y que nos permitirá combatir con más eficiencia ese flagelo.



Seguiremos invirtiendo en seguridad, y este año vamos a profundizar la inversión en tecnología destinando 828 millones de pesos en la misma para combatir el delito y llevar más tranquilidad al ciudadano.



Y hablando de crisis, debemos destacar el inmenso trabajo que venimos realizando en materia de contención social para que nuestra Córdoba no sea tan afectada por la situación que vive el país.



Porque dentro de la incertidumbre que generan las crisis, los cordobeses supimos anticiparnos a los tiempos; supimos trabajar todos juntos, Estado e instituciones intermedias, religiosas, gremiales, profesionales, ONG, Organizaciones de la Economía Popular, y así hemos logrado armar una verdadera red social, única en Argentina reconocida por los organismos internacionales.



Y este año, donde la crisis del país se siente fuerte, la Provincia destinará 19.398 millones de pesos a programas sociales, contra los 10.084 del año 2018, PRÁCTICAMENTE ESTAMOS DUPLICANDO LOS FONDOS, para evitar que la crisis castigue aún más a los cordobeses.



Esta red social nos permite atender a los más vulnerables con la tarjeta social para adquirir alimentos, nos permite garantizar proteínas para los niños hasta 11 años con el programa Más leche más proteínas. Nos permite cuidar a la mamá embaraza, al bebé cuando nace, acompañarlo en sus primeros pasos con las Salas Cuna.



Sí, las Salas Cuna, único programa en Argentina que dignifica a la mamá y a su hijo, dándole un espacio a cada uno, para que puedan llevar una vida sana, el hijo en la sala y su mamá, retomando sus estudios o su trabajo, sabiendo que su bebé está cuidado y contenido.



Esto, cordobeses no es casualidad que suceda en nuestra provincia.



Sucede acá precisamente, porque tenemos la sensibilidad suficiente para reconocer en toda su dimensión, el lugar que tiene la mujer en la sociedad.



Por eso, fuimos los primeros en reconocer a la mujer la plenitud de sus derechos sociales, derechos que van desde poder esperar a sus hijos con dignidad, con la licencia necesaria por maternidad, hasta impulsar una política de género donde la mujer tiene el lugar que le corresponde.

Es mi compromiso avanzar decididamente, para que en todos los aspectos de la vida social, esta política de género se cumpla, no como una declamación, sino como un derecho definitivamente adquirido.



Cordobeses, nada de lo que estamos diciendo se desconoce.

En cada barrio, en cada paraje, en cada pueblo o en cada ciudad, está el Estado presente.

Nosotros no creemos en el derrame de nada. Ese derrame nunca llega.

Creemos en el brazo solidario del Estado que debe generar las oportunidades de crecimiento justo y libre de nuestro pueblo para que no haya ciudadanos de primera, ni ciudadanos de segunda.

Y esa bandera es la que vamos levantar más alto durante los próximos años, porque son los momentos de crisis en donde se ve la verdadera solidaridad del Estado y sus gobernantes.

Señores legisladores, cordobeses, nuestra provincia es rica, independiente y prestigiosa.

Porque siempre los cordobeses nos hemos preocupado para que así sea. Y nos seguiremos ocupando porque esta es además la casa de nuestros hijos, nuestros nietos, y queremos para ellos, una provincia mejor que la que recibimos nosotros; y tenemos la obligación de dejar una Córdoba mejor aún.



Y en ese camino estamos, el mundo nos reconoció eligiéndonos como sede del congreso más importante de habla hispana del planeta.



Córdoba, la docta, recibirá en sus calles, a miles de hermanos que hablan nuestro idioma, recibirá a las autoridades de esos países, a los reyes de España, y esto será una gran oportunidad que tendremos para mostrarle al mundo que nos estará mirando, de lo que hemos sido capaces de forjar, y de lo que somos capaces de hacer, desde la producción hasta las artes. Porque si hay algo de lo que Córdoba se siente orgullosa, es de la capacidad de su gente, del empuje de sus productores agropecuarios, de sus empresarios, de sus trabajadores, de sus científicos y técnicos, de sus mujeres y hombres, de la gente de carne y hueso, que habita esta parte de la tierra.



Cordobeses, con más fuerza que nunca, con más entusiasmo que nunca, los invito a seguir construyendo juntos la Córdoba de nuestros sueños, los invito a seguir HACIENDO FUTURO EN CÓRDOBA, por nosotros, por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos.

