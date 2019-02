/ / / Sec. de Gobierno de San Guillermo Luciano Fruttero: "Los proyectos están presentados, lo que falta es respuesta de la Nación"

Una importante cantidad de expedientes con sus respectivos proyectos se encuentran a la espera de una respuesta por parte del gobierno nacional. El Departamento Ejecutivo Municipal de San Guillermo avaló a los concejales de Cambiemos para que viajen para gestionar la aprobación de los proyectos en beneficio de la comunidad, pero hasta el momento no habrían hecho nada y los mismos siguen sin obtener respuestas.

A partir de la campaña de marketing lanzada por los concejales de Cambiemos con el propósito de instalar en la sociedad que trabajaron con la presentación de unos 80 proyectos, desde el gobierno municipal salieron a desmentir, señalando que los registros documentales indican que presentaron más de 60 minutas de comunicación, pero que estos no son proyectos, sino que están relacionados a la búsqueda de información o en el mejor de los casos a alguna sugerencia, pero proyectos concretos son escasos, “Desde el gobierno municipal si se presentaron proyectos en Buenos Aires que cumplen con todos los requisitos formales exigidos, están presentados desde hace dos y tres años y no se obtuvo ninguna respuesta”, aseguro el secretario de gobierno Luciano Fruttero

“Los proyectos están presentados, lo que falta es respuesta de la Nación, cada vez que vamos a Buenos Aires nos atienden de manera muy cordial pero respuestas no se logran” comentó Fruttero quien al mismo tiempo acotó que el intendente Daniel Martina, avaló viajes de concejales de Cambiemos a Buenos Aires con el equipo de plan estratégico, para ver entre otros temas la cuestión del parque industrial.

Los concejales de Cambiemos en lugar de acompañar a la comunidad con gestiones, se dedicó a cuestionar al equipo del plan estratégico sobre como vienen trabajando, pero acciones para encontrar respuesta en Buenos Aires no hubo y fondos no consiguieron. “Es necesario que se conozcan todas estas cosas y aclarar estos temas para que la gente no se confunda” puntualizó el funcionario municipal, aportando para que la ciudadanía no quede envuelta en la campaña de marketing publicitario que los concejales que responden al gobierno de Mauricio Macri vienen desplegando en la comunidad como parte de la campaña electoral.

El gobierno municipal de San Guillermo en tiene presentado en los diferentes ministerios y secretarias del gobierno nacional proyectos con la documentación debidamente cumplimentada para obtener una planta potabilizadora de agua para el barrio de loteo Pagnucco, desagües, la iluminación periférica de transito pesado, un playón deportivo, un centro integrador comunitario, también tienen presentado un proyecto para la adquisición de una bloquera y pidieron un equipo de evaluación psico-física para el área de carnet de conducir, “Con este último tema al igual que en todos los demás, no obtuvimos respuesta y terminamos invirtiendo 200 mil pesos para cumplir con un requisito nacional para que la gente tenga su licencia de conducir”.

“Cada proyecto tiene su número de expediente, está acompañado de toda la documentación requerida y aceptada en cada organismo, solo falta su aprobación. Los proyectos existen, lo que no hay son respuestas, lo que falta es presencia del gobierno nacional en el territorio” sostuvo Luciano Fruttero como respuesta a la justificación de los concejales de Cambiemos que trataron de hacer creer a la comunidad que ellos no trabajan porque no hay proyectos.

Finalmente resalto que desde el Ejecutivo estan abierto al dialogo, al consenso, “no tenemos problemas en trabajar con cualquiera de los partidos políticos de la ciudad, siempre y cuando estén dispuestos a aportar en beneficio de una mejor calidad de vida de los sanguillerminos”

