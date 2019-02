/ / / Votan el 12 de Mayo en Colonia Vignaud y podría haber tres lista de candidatos

Las elecciones en esta localidad fueron convocadas para el 12 de mayo adhiriendo a la convocatoria provincial como lo hacen la mayoría de los municipios de la región.

La convocatoria fue establecida a través del decreto N° 04/2019 del 6 de febrero pero recién publicado en el Boletín Oficial de Córdoba el 12 de febrero para la elección de intendente, siete concejales y tres miembros del Tribunal de Cuentas.

El referido decreto adhiere a la convocatoria provincial para las elecciones de Gobernador, Legisladores y Tribunos de Cuentas de la Provincia, y establece la realización en simultaneo el día domingo 12 de mayo de 2019 de las elecciones municipales.

Cabe recordar que al momento de realizar el anuncio conjunto entre todos los intendentes de Unión por Córdoba del noreste del departamento San Justo a través de una conferencia de prensa, el único municipio que no lo había hecho había sido Colonia Vignaud

Cabe señalar que venían estirando la convocatoria y al mismo tiempo mantenían en incógnita la fecha como parte de las negociaciones que el justicialismo habría venido manteniendo con el Movimiento de Unidad Vecinal que ya tendría resuelto no postular a la actual intendenta María Eugenia Brezzo.

Por estas horas el justicialismo debate entre pedirle a Brezzo que dé un paso al costado para mantener la unidad con el vecinalismo o romper y buscar la reelección de la actual intendente, posición esta última que podría partir en dos al justicialismo al seguir un grupo con el MUV y el resto en Unión por Córdoba.





Considerada desleal

El Movimiento de Unidad Vecinal (MUV) uno de los partidos de estas características de mayor trayectoria de la provincia, se constituyó en 1973 entre un grupo de vecinos pertenecientes a diferentes sectores partidarios e independientes, posibilitando la llegada a la intendencia de Raúl Destefanis quien logro el apoyo popular a través del MUV elección tras elección hasta el año 2007.

En el año 2011 la actual intendente María Eugenia Brezzo llega a la conducción de Colonia Vignaud siendo candidata del MUV, pero dos años más tarde en busca de aspiraciones personales comienza a abandonar al partido que la había convocado y termina siendo candidata a diputada nacional en el 2013 por Unión por Córdoba.

La estrategia montada en el 2015 por Brezzo no posibilito que el MUV no presentara candidatos y le permitió ser reelecta como intendente, a los pocos meses de asumir el segundo periodo utilizando un ardid legal abandono el municipio para ocupar una banca en el Congreso de la Nación. En el 2017 al concluir su mandato volvió a ocupar la intendencia a pesar del fuerte clamor comunitario de que no volviera.

La deslealtad de Brezzo para con el partido que le permitió llegar al municipio, no solo fue condenado por los partidarios que confiaron en ella, sino por gran parte de la comunidad que considero como muy mala su acción, además de ser severamente cuestionada por no haber conseguido aportes por parte del gobierno nacional para la localidad, además de no presentar prácticamente proyectos.

Al saber que Unión por Córdoba no le permitía ir por su reelección, se instaló el “que se quede en Buenos Aires”, “Que no vuelva más” como para rescatar algunas de las frases que fueron por aquellos días ganando las calles de Colonia Vignaud, pero a pesar de ese rechazo, volvió a la intendencia.

Ante este panorama si María Eugenia Brezzo no resuelve dar un paso al costado, se presentarían tres listas, para las elecciones convocadas para el 12 de mayo en Colonia Vignaud, donde además de la actual intendente se postularía por el MUV la actual concejal Evangelina Vigna y por Cambiemos se presentaría el ex intendente Daniel Mathier.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.