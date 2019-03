/ / A un año de la desaparición de María Luisa Retamozo la justicia sigue sin considerar el femicidio y la comunidad mira en silencio

Hoy se cumple un año en que desparecía María Luisa Retamozo, encontrada quince días después asesinada por José Alberto “Chuni” Córdoba, domiciliado en San Guillermo quien se encuentra detenido, imputado por homicidio calificado, pero el patriarcado judicial podría dejar que en pocos años vuelva en libertad, mientras las instituciones y la comunidad miran silenciosamente la impunidad. No existen acciones concretas desde la comunidad para la búsqueda de justicia. Hoy se cumple un año en que desparecía María Luisa Retamozo, encontrada quince días después asesinada por José Alberto “Chuni” Córdoba, domiciliado en San Guillermo quien se encuentra detenido, imputado por homicidio calificado, pero el patriarcado judicial podría dejar que en pocos años vuelva en libertad, mientras las instituciones y la comunidad miran silenciosamente la impunidad. No existen acciones concretas desde la comunidad para la búsqueda de justicia.

El sistema patriarcal y machista en este caso ejercido por mujeres de la justicia de San Cristóbal, hizo que terminaran con la vida de María Luisa Retamozo al existir denuncias con anterioridad, pero la fiscalía recién imputo a su ex pareja por lesiones leves dolosas calificadas reiteradas por denuncias formuladas en los años 2015 y 2016, una vez que fue encontrado el cuerpo sin vida.

Esa misma justicia patriarcal, no habría calificado el hecho como femicidio e incluso tiempo atrás deslizo la posibilidad de poner a disposición de la defensa la posibilidad de cerrar algún tipo de acuerdo para evitar el juicio oral y público, donde el imputado debería reconocer la culpabilidad. En el mismo acuerdo entre la fiscalía, el imputado y la defensa acuerdan algún tipo de pena, que generalmente son benévolas para el asesino, mientras que si se encuadrara dentro del femicidio tendría cadena perpetua.

La misma fiscal que tuvo la responsabilidad de actuar para evitar la muerte de María Luisa Retamozo, es quien quedó a cargo de la investigación por asesinato, para salvar su ropa podría terminar dando la señal que se puede asesinar a una mujer sin sufrir una condena demasiado pesada, pero lo lamentable ante esto es que la comunidad y sus instituciones sigue mirando silenciosamente, mientras la violencia hacia las mujeres se profundiza.





Los hechos

En distintas oportunidades tanto la victima del femicidio, como así también familiares se presentaron en sede policial porque María Luisa Retamozo era salvajemente golpeada por su ex pareja sin que hubiese actuaciones para proteger a la mujer. María Luisa Retamozo había denunciado a su ex pareja José Alberto Córdoba el 27 de abril de 2015 al ser atacada con golpes de puño, el 9 de febrero de 2016 una nueva denuncia fue radicada al producirle lesiones utilizando una moto guadaña. La fiscalía dijo que no actuó porque hubo reconciliación, sin tener en cuenta la violencia existente en la relación que la obligaba a volver para salvaguardar su vida.

Al no regresar a su lugar de trabajo, donde la había pasado a buscar el femicida el 21 de marzo, la madre se presentó a realizar la denuncia por desaparición, la que no le fue tomada por encontrarse el titular en un partido de básquet, al día siguiente tampoco se la quisieron tomar, logrando radicar la misma el 24 de marzo.

Ante la falta de medidas que permitan la búsqueda a través de recorridos o rastrillajes, la comunidad junto a las autoridades políticas se movilizaron reclamando respuesta. Este hecho puso a trabajar a la justicia que recién quince días después de la desaparición ordenó la realización de un rastrillaje, encontrando a las pocas horas de su inicio el cuerpo sin vida en un predio ubicado en cercanías de la ruta 23 a 9 kilómetros al sur de Suardi.

A un año de producido el hecho la desidia de la justicia, las instituciones y la comunidad, puede hacer que en poco tiempo el femicida José Alberto “Chuni” Córdoba, quede en libertad con el riesgo que otra mujer sea violentada y asesinada, como ocurrió con María Luisa Retamozo

