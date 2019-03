/ / / Atilra no aprobó el Procedimiento de Crisis a Verónica

Atilra no permitió el Procedimiento Preventivo de Crisis que planteo Verónica para achicar su planta de personal. Ocurrio hoy en una audiencia que mantuvieron en el Ministerio de Trabajo en Rosario, donde surgió que Verónica a través de la empresa Las Becerras S.A. habría desfinanciado a la planta láctea, fugando capitales hacia el exterior.

Atilra representada por su abogado, Alberto Coronel y representantes de la empresa Verónica se encontraron en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, sede Rosario, donde la entidad gremial se opuso de manera concreta al Procedimiento Preventivo de Crisis.

La empresa que la semana pasada habría manifestado que no se tocarían a los empleados, en el Ministerio de Trabajo no pudo negar que se proponen achicar la planta de personal. Así mismo aludió que el pago de salarios y de aguinaldos en cuotas, como así también la acumulada deuda por aportes sindicales y previsionales se debe a irregularidades, pero no abría presentado balances, sino que abria mostrado un detalle financiero de la empresa.

La intención de la empresa es conseguir el PPC sólo para la provincia de Santa Fe, excluyendo del caso a toda la planta de administración y distribución que funciona en la ciudad de Buenos Aires, acordando una nueva audiencia para el próximo lunes 25 en Rosario, donde el representante gremial pidió se presenten los papeles de Las Becerras SA, una empresa se utilizaría para desdoblar capital, desfinanciando a Verónica para fugar capitales al exterior

Por otra parte tendrían previsto una reunión en Buenos Aires entre el Consejo Directivo Nacional de Atilra, ylos titulares de la empresa, para tratar de encontrar una solución a la indefinición que viven por estas horas los trabajadores.

Asegurarían que para su sostenimiento no quedaría otra salida que la venta o el ingreso de nuevos inversores, ya que la deuda con los bancos supera los 1.100 millones de pesos, debiéndose sumar la deuda sindical, previsional, impositiva entre otras.

